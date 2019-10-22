Модрич, Погба и Неймар не попали в список претендентов на «Золотой мяч»

сегодня, 00:27

Стали известны все 30 номинантов на «Золотой мяч».

Очередными претендентами на награду стали: (Египет, «Ливерпуль»), (Бельгия, «Реал»), Маркиньос (Бразилия, ПСЖ ), (Англия, «Манчестер Сити»), (Португалия, «Атлетико»).