Модрич, Погба и Неймар не попали в список претендентов на «Золотой мяч»

Стали известны все 30 номинантов на «Золотой мяч».
Очередными претендентами на награду стали: Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Эден Азар (Бельгия, «Реал»), Маркиньос (Бразилия, ПСЖ), Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»), Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»).
Любопытно, что в полный список претендентов не попали форвард ПСЖ Неймар, хавбек «Реала» Лука Модрич (именно он завоевал награду в прошлом году) и полузащитник МЮ Поль Погба.
Погба -- если команда плоха, то и игрок тоже. Думаю в списке нет никого из МЮ.
Неймар --- тут легкая неожиданность и обида за отличного футболиста. Но если вспомнить неудачу ПСЖ в ЛЧ, полугодичная травма и скандал с "его уходом", все становится ясно.
Погба -- если команда плоха, то и игрок тоже. Думаю в списке нет никого из МЮ.
Неймар --- тут легкая неожиданность и обида за отличного футболиста. Но если вспомнить неудачу ПСЖ в ЛЧ, полугодичная травма и скандал с "его уходом", все становится ясно.
Про меську за тот левейший мяч такое говорят и это по делу. Такой же позорник, как Модрич.
Про меську за тот левейший мяч такое говорят и это по делу. Такой же позорник, как Модрич.
Премию Золотая расчёска для него
Премию Золотая расчёска для него
Боролся бы с Нырялду и ещё с парой пассажиров...
Боролся бы с Нырялду и ещё с парой пассажиров...
Папа не переживет.
Папа не переживет.
1. Месси
2. Лионель
3. Гном
1. Месси
2. Лионель
3. Гном