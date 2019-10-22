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Модрич, Погба и Неймар не попали в список претендентов на «Золотой мяч»

сегодня, 00:27

Стали известны все 30 номинантов на «Золотой мяч»

Очередными претендентами на награду стали: Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Эден Азар (Бельгия, «Реал»), Маркиньос (Бразилия, ПСЖ), Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»), Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»).

Любопытно, что в полный список претендентов не попали форвард ПСЖ Неймар, хавбек «Реала» Лука Модрич (именно он завоевал награду в прошлом году) и полузащитник МЮ Поль Погба.

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Все комментарии
Валерон
Валерон
сегодня в 19:25
Не попали как и тысяча таких же посредственных футболистов.
JuveSuperRonKrassavva
JuveSuperRonKrassavva
сегодня в 19:08
Модрич - и в прошлом году не так уж и соответствовал награде, тогда как в этом... отвратителен на поле, как и весь Реал.
Погба -- если команда плоха, то и игрок тоже. Думаю в списке нет никого из МЮ.
Неймар --- тут легкая неожиданность и обида за отличного футболиста. Но если вспомнить неудачу ПСЖ в ЛЧ, полугодичная травма и скандал с "его уходом", все становится ясно.
League1
League1 ответил Али Самаркандский
   99 / 857
сегодня в 18:42
Месси только Меси
Каким боком? Задним?
League1
League1 ответил Любимец
   99 / 857
сегодня в 18:41
Если б, например, в 2010 Снейдеру, или Иньесте в 2008-09 ЗМ вручили - такое же бы говорили!
Это шутка такая?
Про меську за тот левейший мяч такое говорят и это по делу. Такой же позорник, как Модрич.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   154 / 857
сегодня в 18:01
Погба у парикмахера обслуживается, Неймара не взяли,потому что "нырнёт" и ногу сломает,ну а Модрый понимает что бутса картонная позолоченная маркером,поэтому по пути может размокнуть,да и лишний раз стыдливо смотреть в глаза Кришу не хочет.
Остапчук 67
Остапчук 67
   247 / 857
сегодня в 16:25
А за что им туда попадать?
AMaaa_777
AMaaa_777
   53 / 857
сегодня в 13:08
Не удивило!
juvenale
juvenale ответил Любимец
   15 / 857
сегодня в 12:26
Если б, например, в 2010 Снейдеру, или Иньесте в 2008-09 ЗМ вручили - такое же бы говорили!
нет!Снейдеру должны были давать 100 процентов и Иньесте тоже
juvenale
juvenale ответил Евгений Макрушин
   15 / 857
сегодня в 12:25
Ой да ладно глупости то писать,да,Фабио был отличным защитником,но он совершенно не ровня Ван Дейку...
аххахахаххаа
STVA 1
STVA 1
   57 / 857
сегодня в 12:11
А что им там делать
Любимец
Любимец ответил juvenale
   315 / 857
сегодня в 12:06
Модрич это один из левейших мячей в истории
Если б, например, в 2010 Снейдеру, или Иньесте в 2008-09 ЗМ вручили - такое же бы говорили!
starche
starche
   152 / 857
сегодня в 11:53
Всё правильно.
lobsterdam
lobsterdam
   307 / 857
сегодня в 11:49
выбор и результат очевиден: Месси с Криштиану в пролете, ну а остальное известно, тянут-потянут второй год. Короче, все это весьма субъективно, да и приемы эти, где футболисты во фраках (или смокингах) выглядят нарочито театральными, мало что имеющими общего с игрой на поле. Не представляю себе, например, штангиста сверхтяжа в смокинге, номинированного на "Золотой блин".
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   186 / 857
сегодня в 11:25
Погба?? ахахаха
Премию Золотая расчёска для него
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   187 / 857
сегодня в 10:05
Не заслужили.
alex074
alex074
   191 / 857
сегодня в 09:22
Неймар попал в список на ОСКАР, Пальмовую ветвь каннского кинофестиваля и Золотого льва венецианского кинофестиваля
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 857
сегодня в 08:58
Для Неймара нужно какой-нить спецприз за клоунаду придумать.
Боролся бы с Нырялду и ещё с парой пассажиров...
nikoladolgov
nikoladolgov
   114 / 857
сегодня в 08:48
Как же без Неймара ?
Папа не переживет.
ошалевший
ошалевший ответил Ангел неБесГрешен
   542 / 857
сегодня в 08:38
Главное, Нырялду наверняка попал...
дзюба в списке?
Eddja
Eddja
   71 / 857
сегодня в 08:09
По делу.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   26 / 857
сегодня в 07:14
Губогрибого и куклу-симулянта я бы вообще не упоминал. До конца столетия. )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 857
сегодня в 06:53
Главное, Нырялду наверняка попал...
mihaluch
mihaluch
   35 / 857
сегодня в 06:43
Не попали, значит не заслужили,играли не на своём уровне.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил juvenale
   105 / 857
сегодня в 06:40
Левейший был у Роналду в 2013
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   253 / 857
сегодня в 06:35
Так и должно было быть.
sir_Alex
sir_Alex ответил LOpp
   25 / 857
сегодня в 06:29
Дзюба тоже не попал
Зато Дзюба попал на дармовые деньги 😂😁😄
КЭТиК
КЭТиК
   98 / 857
сегодня в 06:27
Те кто больше языком работал, тот и не попал.
Знатог
Знатог
   198 / 857
сегодня в 06:13
Первая тройка претендентов на ЗМ:
1. Месси
2. Лионель
3. Гном
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   109 / 857
сегодня в 05:57
Трудно будет определить кто будет обладателем Золотова Мяча
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   177 / 857
сегодня в 05:56
Месси только Меси
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