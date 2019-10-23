Наточенные «клинки»

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Шеффилд Юнайтед» осваивается в Английской премьер-лиге.

Среди всех трёх новичков этого сезона «Шеффилд Юнайтед» казался самым не то, что слабым, - легковесным. Даром, что «клинки» в прошлом голу заняли второе место в Чемпионшипе и получили прямую путёвку в элиту. «Норвич» с «Астон Виллой» относительно недавно играли в АПЛ , да и укомплектованы лучше. А прыжок «Шеффилда» с десятого места на второе был несколько неожиданным. Тем более, что ещё два года назад «клинки» играли в Лиге 1 (третьем по силам эшелоне английского футбола).

Но позади девять туров, без малого четверть чемпионата, и что мы видим? «Норвич» борется за выживание, «Вилла» недавно оттолкнулась от зоны вылета, а «Шеффилд Юнайтед» идёт в серединке на девятом месте – по три победы, ничьи и поражения. Всего семь пропущенных мячей (столько же у лидера «Ливерпуля»). А главное - «клинки» весьма уверенно чувствуют себя в высшем обществе. Подтверждение тому - недавняя победа над «Арсеналом». «Клинки» нанесли поражения «Эвертону» и «Кристал Пэлас», а также добились боевой ничьей с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» - 2:2. До недавних пор, как ни странно, лучшим для «Шеффилд Юнайтед» считался матч с «Ливерпулем», который «клинки» проиграли 0:1. Вратарь не справился с мокрым мячом и нелепо выпустил его за линию ворот. Тот же Хендерсон несколько раз выручил «клинков», например, погасил выход . После встречи Дин с трудом сдерживал эмоции, ведь он так мечтал об этой игре с «Ливерпулем», и тут такой конфуз. Правда, наверное, в своих мечтах Хендерсон видел себя не в воротах «Шеффилда» - всё же он воспитанник «Манчестер Юнайтед» и только «проходит службу» на «Брэмолл Лейн». Однако после той игры Хендерсон обратил на себя внимание тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Может, и в Манчестере вспомнят.



Состав «Шеффилд Юнайтед» - сплошная «Terra incognita», ведь известных имён практически нет, разве что , вернувшийся домой после 12 лет выступлений за «Эвертон». 37-летний ветеран, немало поигравший в сборной Англии, не столько усилил «клинков», сколько стал связующим звеном между тренером и командой. Да и опыт Фила лишним не будет, может и пригодится.

«Шеффилд Юнайтед» в последний раз играл в премьер-лиге в сезоне 2006-07. Как вошёл, так и вышел. Ягиелка был одним из тех, кто играл тогда. Но он не один такой - в строю и капитан , который тоже играет не всегда. Всё же, он выходит чаще, чем нападающий , который сменил больше десятка клубов, в числе которых и «Шеффилд Уэнсдэй». Ещё в заявке числится , когда-то громко заявивший о себе в «Вест Хэме», затем уехавший в «Лацио». После нескольких лет скитаний Моррисон заглянул на «Брэмолл Лэйн». Также в составе присутствует, но не играет , выступавший в «Вулверхэмптоне» ещё до «португальского ренессанса». Единственный известный футболист, относительно стабильно выходящий на поле, французский нападающий , отыгравший несколько сезонов в «Борнмуте».

Остальные игроки Юнайтед» только зарабатывают свою репутацию. Новичка сборной Хендерсона вы уже знаете. Вряд ли Дин вернётся в родной клуб, там ценят только вратарей-иностранцев. Мощно работает пятёрка защитников – справа налево – Джордж Болдок, , , и . В средней линии , и . Нападающие – Оливер Макберни и Лис Муссе, который борется за место в стартовом составе с . Сейчас курс акций Муссе подскочил после победного гола в ворота «Арсенала».

Муссе один из трёх небританских футболистов в составе «клинков». И единственный, кто регулярно выходит в основе – голландец всего лишь третий вратарь, а одолженный у «Эвертона» пока не попадал в заявку. Поэтому «Шеффилд Юнайтед» - самая британская команда Английской премьер-лиги. Что, согласитесь, редкость. Мы уже привыкли, что в иных коллективах англичан в составе приходится искать чуть ли ни днём с огнём. И приятно иной раз посмотреть на кусочек «старой доброй Англии». Тем более, что этот «заповедник» играет вполне сносно. Во всяком случае пока.

Имя главного тренера «клинков» пока тоже не слишком известно за пределами Великобритании, - хотя уже пятьдесят два года. Когда то он играл правого защитника в «Шеффилд Юнайтед», когда в элите выступали сразу два клуба из Шеффилда. Сменил много клубов, наигрался, потом подался в тренеры. Довольно долго работал в «Галифаксе», «Осфорде» и «Нортхэмптоне». Про Уайлдера вспомнили в родном клубе в 2016 году, когда «клинки» вылетели из Чемпионшипа. За год Крис исправил последствия провала, после чего и началось восхождение. Десятое место в Чемпионшипе, второе, теперь команда обживается в Премьер-лиге.

Уайлдер пока редко даёт интервью. И пока он не стремится быть публичной фигурой, тренер, вдруг угодивший из низов в одну из сильнейших лиг мира. Его больше заботит невысокая результативность «Шеффилда», а также неудачная игра на своём поле. Все три поражения в первенстве «клинки» потерпели на «Брэмолл Лейн». Задача пока одна – удержаться в премьер-лиге. Впереди ещё большая часть сезона, и неизвестно как справится не искушённый опытом игры в элите футболисты. Но в любом случае, старт «клинкам» удался. А победу над «Арсеналом» ещё будут долго помнить.