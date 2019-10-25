Им пора выйти из тени в РПЛ!

сегодня, 19:00

На роль лидера претендует несколько команд, но «Соккер.ру» выбирает одну с особой потребностью в реальной чемпионской борьбе.

Не хватало уверенности

В солидности двух последних царей футбольной России сомнений нет – «Зенит» и «Локомотив» могут выиграть РПЛ снова, готовые чемпионские коллективы. Команда Семина хорошо себя понимает, дружина Семака попросту самая мощная, хотя с явным изъяном – центр защиты без мяча намного хуже, чем с ним.

Плохо обороняться умеют все лидеры. Зато лучше других атакует частенько именно «Краснодар». Лучше не в смысле строго количества голов – хотя мячей немало, но и в плане современности при игре первым номером. Далеко не все получается – турецкий матч продолжил непростой сезон, но моральную перезагрузку могли получить, ведь выиграли после двух поражений в ЛЕ .

И именно «быкам» из всей группы лидеров сильнее всего нужна реальная борьба за первое место. «Ростов» воспримет погоню, как бонус. ЦСКА – как трудное испытание. «Локомотив» и «Зенит» - как данность. «Краснодару» же нужна уверенность от первого места. Коллектив и сейчас имел все для чистого лидерства – ничьей с «Ахматом» и второго гола в ворота «Динамо» хватало бы.

Но против москвичей сыграли совсем не круто, и это далеко не первый подобный матч – вспомните отскок против «Зенита» с автоголом имени Лунева, вспомните 34 сэйва Матвея Сафонова в РПЛ . Ошибки есть, но только у фаворита из Краснодара есть веский аргумент, почему первый круг может быть сложным, а после зимы станет легче. Причем довод не мешает держаться среди лидеров в РПЛ – надо отдать должное «быкам».

Выкручиваются без вожаков

Кабелья – новичок, но с задатками диспетчера. Классон – лидер атак, Газинский – лучший ассистент прошлого сезона. Достаточно потерять тройку таких игроков, а еще Игнатьева, о чьем отсутствии бродят разные слухи, но официально у него травма, чтобы игра команды изменилась.

У «Локомотива» тоже травмы? Да, но без братьев Миранчуков тренер нашел решение проблем защиты – Мурильо в опорной зоне Плюс Кабелья из Москвы на поле – Жоау Мариу. Конечно, если бы Фернандеш был моложе, то мог повести «Краснодар», как когда-то «Локомотив», но пока энергии у Мануэла на целый матч не хватает.

Признавая, что не все новички пригодились, и, что опорная зона у «быков» порой ничем не лучше, чем у ЦСКА , стоит отметить, что ни один лидер не имеет такого большого резерва под весенний отрезок. Малком не заиграл пока, Кокорин попросту не нужен в основе «Зениту». У «Локомотива» разве что Кверквелия может помочь, если будет круче, чем Хеведес.

У ЦСКА травма Васина убрала опытного футболиста, но Виктор тоже ведомый защитник, нужный человек стал тренером – Игнашевич не поможет Акинфееву. Так что из всех лидеров именно у «Краснодара» есть повод кивнуть на лазарет – Кабелья, Классон, Газинский и Игнатьев могли всегда играть. А это сразу перемены в опорной зоне, под нападающим, на фланге и в центре атаки.

Остаются наравне с другими

«Локомотив» ломает, строя – свитые процессы. Баринов и Крыховяк должны успеть всюду для успеха. «Зенит» строит, доминируя. Им сложнее, если соперник шустрый, не боится заученных ходов и в целом гармоничной основной схемы Семака. «Ростов» - маленький «Ливерпуль» структурно, только без изумительных латералей. И характер есть, на Дону знают, где раки зимуют.

По ЦСКА – отдельный разговор, но если анализируем «Краснодар», то команда без четырех игроков потенциальной основы сохранила привычные параметры фаворита РПЛ . Признавая, что Мусаев ошибался тактически, а Матвеев не главный тренер по природе своей, стоит отметить, что у «Краснодара» в ослабленном составе сильные цифры.

«Зенит» может напомнить «быкам», что сам по себе объем не значит ничего, но наличие возможностей – окно в будущее. «Краснодар» второй по голам, первый по количеству ударов и владению мячом, второй по точности передач и ожидаемо предпоследний по победам на втором этаже – играя низом. Но есть и минусы. Например, в обороне соперникам позволяют многое.

По допущенным ударам защита Сафонова наравне с «Локомотивом» и «Спартаком» в РПЛ , и это не комплимент. Кроме того, будучи лидерами по количество ударов, идут на шестом месте по ударам в створ. Слишком легкомысленно относятся к моментам, считая, что еще создадут. Большая ошибка, ведь по качеству шансов «быки» всего шестые, ниже «Оренбурга»!

Сейчас в уникальном положении

Из 16 клубов РПЛ только у 3 xG значительно ниже, чем количество реальных голов. Среди лидеров две такие команды – «Ростов» и «Краснодар». Но «быки» забили 26 голов, имея моментов на 19. Причем не сказать, что у «Краснодара» феноменальное количество голов после стандартов – 4 при рекорде сезона в 5.

И дело точно не в пенальти – всего 1 гол с «точки». Зато наличие самой большой разницы позволяет взглянуть на «Краснодар» не как на бедного теленка, чью маму пустили на колбасу, за кого взрослые дяди, вроде Классона и Газинского, вступиться не могут, и жизнь не сулит ничего хорошего. Нет, это команда с проблемами, которая дерется.

И которой порой везет. Неидеальные, вроде «Спартака» Карреры, тоже вели борьбу за титул. Но для полного сходства важно, чтобы в коллективе не было конфликтов – как у москвичей в золотые месяцы, и принципиально, чтобы к везучести – голы прилетают без привычного объема моментов, добавилась четкая командная игра в отборе и защите.

Людей на пике формы ведь не хватает. Сулейманову нужна выносливость, хотя тащит мяч, как молодые Дзагоев или Аршавин – важное для РПЛ качество. Сафонов, похоже, является парнем с тараканами в голове – странно на него реагируют тренеры первой сборной, словно им рассказывали о каких-то фокусах. Но на поле Матвей очень крут, и вчера в Турции тоже спасал.

По факту на классе из всей команды работают сейчас Ари, Камболов и Мартынович. Но троих немолодых игроков мало. Рамирес может и должен играть продуктивнее, Спаич – стабильнее, Ольссон – умнее, Вильена – интенсивнее. К Петрову часто мало вопросов, но есть Маркус Берг – форвард с таким опытом должен отдавать точный пас на шесть метров.

Но что получается? «Краснодар» с травмами, с плохими матчами, с оплеухами от «Олимпиакоса» и «Базеля» остается в двух пунктах от первого места в РПЛ . Сравните с положением «Спартака» - 14 очков отставания. Теперь «быкам» важно грамотно сыграть против «Оренбурга» - команды, чьи моменты качественнее, чем у одного из лидеров. И против «Ростова» - очаровашек сезона.

Если наберут шесть пунктов, то к матчу против «Локомотива» в Москве подойдут как кандидаты на первое место, у которых будет пауза на игры сборных, чтобы настроиться на «Арсенал», «Базель», «Тамбов», ЦСКА и «Хетафе». Календарь нормальный, без важных исполнителей драться приучились, оборона тревожит, но во многом из-за ошибок опорной зоны – Вильена в обороне мышей не ловит, и у Ольссона промежуточная позиция. А Камболова на всех не хватит.

Если бы к любому из этих ребят добавить Газинского – могло получиться, как у сборной год назад. Но и сейчас «Краснодару» не на что жаловаться, все в их руках. Из Кубка России вылетели, в плей-офф ЛЕ выйти могут – не относятся «Хетафе» и «Базель» к непобедимым. И в РПЛ важно уйти на перерыв, или опережая «Зенит», или отставая на один-два пункта. Календарь позволяет, так что увидим важный текст.

Травмы мешают «быкам» выглядеть свежо, отсутствие звезд лишает грамотных последних пасов и ударов, но даже со всеми оговорками до первого места два пункта. Причем если у «Зенита» и «Локомотива» нет возможности заметно измениться до весны, то у Мусаева есть и козыри, и внутренние резервы. Достаточно дождаться, чтобы Вандерсон, Берг и Игнатьев не просто часто били по воротам, но и реализацию подтянули - многим остановить «Краснодар» будет сложно.

Что ни говорите, а от победы над «Порту», как и у поражения от греков и швейцарцев, есть остаточная польза. Вчера в Турции «Краснодар» сначала выдержал давление, потом немножко перестроился, подстроился под соперника, нашел их слабые места, остался собой и, невзирая на очевидную усталость, взял важные три очка. Возможно, «быки» взрослеют на глазах – понимают, что играть надо до конца, ведь не всегда все сложится в их пользу.