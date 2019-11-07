Отсель грозить мы будем турку. Только победа, «Краснодар»!

сегодня, 12:15

Выиграв на выезде у «Трабзонспора», «Краснодар», в отличие от ЦСКА , воскресил свои шансы на выход из группы. «Соккер.ру» надеется увидеть следующую фазу оживления.

О турнирном положении в группе

- «Краснодар» и «Трабзонспор» занимают две последние строчки в турнирной таблице. Если бы групповой турнир разыгрывался в один круг, то в следующий раунд прошли бы «Базель» и «Хетафе».

- «Краснодар» начал поход в Лиге Европы с двух поражений: от «Базеля» (0:5) и от «Хетафе» (1:2), а в третьем туре, наконец, выиграл у «Трабзонспора» на выезде (2:0).

- «Трабзонспор» до поражения от «Краснодара» проиграл «Хетафе» (0:1) и сыграл вничью с «Базелем» (2:2).

- Разница забитых и пропущенных голов после первого круга у «Краснодара» 3:7, у «Трабзонспора» - 2:5.

- Для «Краснодара» это второй худший старт в групповом раунде Лиги Европы. В своем дебютном еврокубковом сезоне 2014/15 после трех туров «быки» набрали 2 очка, и это пока единственный случай, когда «Краснодар» не вышел из группы в ЛЕ .

О «Краснодаре»

- В пяти матчах с клубами из Турции «Краснодар» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. В обоих домашних матчах «быки» побеждали турок: 1:0 над «Фенербахче» и 2:1 над «Акхисаром». «Трабзонспор» следующий?

- Накануне матча с «Трабзонспором» «Краснодар» совершил суперкамбэк в южном дерби с «Ростовом», отыграв два мяча в компенсированное ко второму тайму время.

- После победы в Трабзоне «Краснодар» дважды сыграл вничью на своем поле в матчах РПЛ , а вообще ничейная серия в чемпионате насчитывает уже три матча: 1:1 с «Динамо» и «Оренбургом» и уже упомянутая игра с «Ростовом», завершившаяся со счетом 2:2.

- «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ после первого круга (15 туров), отставание от лидирующего «Зенита» - 4 очка.

- Сегодня «быки» постараются прервать пятиматчевую серию без побед в домашних еврокубковых матчах (2 ничейных результата, 3 поражения). В нынешнем сезоне «Краснодар» и вовсе проиграл все матчи в евротурнирах в родных стенах: 0:1 «Порту», 1:2 «Олимпиакосу» и «Хетафе».

- Мануэл Фернандеш имеет все шансы встретить на поле Жоау Перейру — своего товарища по выступлениям за «Бенфику» в середине «нулевых» и по сборной Португалии.

О «Трабзонспоре»

- Турецкий клуб вернулся в еврокубки после четырехлетнего перерыва. Это самая большая пауза «Трабзона» в XXI веке.

- «Трабзонспор» в пяти матчах с представителями РПЛ одержал одну победу, дважды сыграл вничью и дважды проиграл.

- «Бордово-голубые» остались без голов в двух своих предыдущих матчах на территории России: проиграли 0:3 ЦСКА и сыграли 0:0 с «Ростовом».

- В сезон еврокубкового дебюта «Краснодара» 2014/15 «Трабзонспор» встречался в раунде плей-офф Лиги Европы с «Ростовом», который попал в ЛЕ благодаря победе над «Краснодаром» в финале Кубка России. И перед визитом «Трабзонспора» в Краснодаре гостил именно «Ростов», упустивший верную победу в матче РПЛ — 2:2.

- Поражение от «Краснодара» двухнедельной давности открыло безвыигрышную серию «Трабзонспора», которая продолжилась в матчах с «Истанбулом» (2:2) и «Гезтепе» (0:1).

- «Трабзонспор» после 10 туров занимает пятую строчку в чемпионате Турции, отставая от лидера на 3 очка. Вровень с «бордово-голубыми» идут прошлогодние чемпион и вице-чемпион - «Галатасарай» и «Истанбул».

- У «черноморских штормов», как еще называют «Трабзонспор», положительная статистика выездных матчей на групповой стадии Лиги Европы: 3 победы, 2 ничейных результата, 2 поражения.

- Для действующего победителя Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», а ныне форварда «Трабзонспора» Дэниела Старриджа, сегодняшняя игра в Краснодаре могла бы стать 50-й в еврокубках, но юбилей откладывается из-за травмы англичанина.

О сегодняшнем матче

- «Краснодар» по-прежнему не может рассчитывать на трех лидеров: Виктора Классона, Реми Кабелья и Юрия Газинского. Россиянин на днях приступил к тренировкам в общей группе, но тренерский штаб не намерен рисковать его здоровьем, в заявку на матч с «Трабзонспором» полузащитник не попадет.

- На этом потери «быков» не заканчиваются, из-за травм на поле сегодня не выйдут также Вандерсон (задняя поверхность бедра) и Дмитрий Скопинцев (повреждение ключицы).

- Лазарет «Трабзонспора» тоже не пустует, в нем, по словам главного тренера Юнала Карамана, 8 футболистов, а рассчитывает он на молодых ребят. В частности, Караман не может рассчитывать на Дани Старриджа, Джона Оби Микела и Хосе Сосу. Таким образом, предсказание состава «черноморских штормов» становится неблагодарным занятием.

- А вот стартовое сочетание «Краснодара» попробуем угадать. Схема, конечно же, 4-3-3:

Сафонов — Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес — Камболов, Олссон, Вильена — Шапи, Ари, Игнатьев.

- Приезд «Трабзонспора» не вызывает ажиотажа в Краснодаре. На матче не будет аншлага, в кассах и сейчас можно спокойно купить билет на игру.

Слова тренеров перед игрой

Юнал Караман («Трабзонспор»):

Сейчас не лучшее время для нашего клуба, и эти слова не только о сегодняшнем матче. Это не попытка оправдаться заранее: мы готовы ко всем трудностям, клуб уже переживал такие тяжелые времена. На первый план выходит психология молодых ребят, которые выйдут на поле, ведь мы не можем рассчитывать на 8 игроков основного состава из-за травм. И хотя нам не помогут те же Хосе Соса и Дэниел Старридж, их есть кем заменить. Мы понимаем, что завтрашний матч будет сложным. «Краснодар» - очень хорошая команда, они одержали победу на нашем стадионе. Конечно, хозяева являются фаворитами в этом матче, но мы без боя очки не отдадим.

Сергей Матвеев («Краснодар»):