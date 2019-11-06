Переиграть непобедимых. Тест на смелость для «Локомотива»

сегодня, 10:00

«Ювентус» отказывается выигрывать легко и уверенно, и «Соккер.ру» предлагает поверить в чудо, ведь в Турине счастье было близко.

Что важно знать о «Локомотиве»?

- команда Сёмина не выигрывала три матча подряд, а начали с поражения в Турине. До этого в чемпионате очки набирали, а в Лиге чемпионов уступили дома «Атлетико». Но затем «Спартак» разгромил соседей в дерби, а «Уфа» сыграла 1:1;

- Жоау Мариу может сыграть против «Ювентуса», хотя отсутствовал в Уфе – врачи запретили играть на искусственном газоне спорного качества. Также Сёмин радуется, что подтянулись к занятиям форвард Смолов и атакующий хав Антон Миранчук. Обойма расширяется, и это хорошо, ведь «Локомотив» немного выдохся;

- «Локомотив» забивал в 13 из последних 15 матчей. При этом проиграл только «Ростову», «Атлетико», «Ювентусу» и «Спартаку», а с «Балтикой» вылетели после серии пенальти. Как видите, неудач немало, если помнить о высоких задачах, но и соперники не совсем простые;

- что для Сёмина плохо – его команда выходит на поле с пропущенным голом. В тех же пятнадцати последних играх у Гильерме всего четыре «сухаря». Голкипер сборной России стабильно пропускает, а иногда и сам допускает ошибки. Перед матчем с «Ювентусом» - не лучший факт;

- в Лиге чемпионов стартовая обойма «Локомотива» составляет всего 8 человек – те, кто сыграл во всех трех матчах. В РПЛ аналогичный костяк – с большим количеством матчей, насчитывает всего девять человек. Другими словами, явной проблемой является отсутствие работающего резерва. Усилить игру по ходу матча сложно.

На глаз вроде бы сменщиков немало. Кверквелия сидит, отдыхает. Рыбус и Идову есть слева, Живоглядов и Игнатьев – справа в обороне, Жемалетдинов – в атаке на том же фланге. Эдер и Смолов конкурируют за одно место в атаке. Но обойма коротковатая, поскольку есть травмы, и далеко не все футболисты готовы так хорошо, как Жоау Мариу или Крыховяк. И одновременно – нужны именно джокеры, полноценная основа набирается.

Что полезно знать о «Ювентусе»?

- «Ювентус» в новом сезоне не проиграл ни разу. В Серии А у команды Сарри 9 побед и 2 ничьих, в ЛЧ – мировая с «Атлетико» в гостях и две победы. Команда чувствует свою силу и зачастую пользуется классом. В этом весь «Ювентус» – команда, которая не проигрывает соперникам морально;

- одновременно нужно подчеркнуть, что лишь 2 из 11 победы сезона добыты с разницей больше, чем в один мяч. Удивительно играют, редко встретишь такую мощную команду, вечного чемпиона, чтобы у него постоянно была разница всего в один мяч. И 4:3 побеждали – «Наполи», и счет 2:1 обожают – так обыграли не только «Интер» и «Локомотив»;

- из четырнадцати матчей сезона лишь в пяти «Ювентус» смог уйти с поля без пропущенного мяча. В ЛЧ не допустили к своим воротам только «Байер», а после этого матча в 5 из 6 поединков пропускали. На выходных обыграли «Торино» в дерби 0:1, но матч получился непростым – 10 раз попали в створ ворот Сиригу, а отличился только де Лигт;

- не лишним будет оценить состояние главной звезды соперника и чемпионата Италии. Роналду в этом сезоне сыграл 12 матчей за «Ювентус», забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Честно признается, что будь его воля – играл бы только в ЛЧ . Но в любимом турнире пока не блистал, отличился один раз;

- у «Ювентуса» есть проблемы с последним результативным пасом. Если посмотрите на ассисты, то увидите в лидерах целую группу людей с двумя точными пасами суммарно в Серии А и ЛЧ . В списке нет Роналду, но именно он создает моменты чаще всех. Дибала нестабилен, Пьянич окопался у Сарри слишком глубоко, а Бернардески играет не всегда, как и Рэмзи. Сложно назвать игру «Ювентуса» легкой, они чаще всего в одном пропущенном мяче от ничьей.

Что вам хотелось бы увидеть « РЖД Арене»?

- объяснимым прогнозом может быть только победа «Ювентуса» в один мяч, но пусть гостям будет сложно. Еще сложнее, чем дома. Поскольку «Ювентус» провел один из худших матчей в сезоне именно против «Локомотива» - Роналду сразу пошел жаловаться Сёмину на закрытость российской команды в Турине, поэтому нельзя удивляться, если итальянский чемпион серьезно отнесется к московскому сопернику в гостях. Одновременно «железнодорожники» не перестали быть неудобным оппонентом именно для «бьянконери». Возможно, даже чем-то похожи, потому «Ювентусу» и было нелегко;

- хотелось бы, чтобы у «Локомотива» были силы сыграть не совсем трусливо. Дома не обязательно использовать схему в три центральных – тем более что ее смог раскусить «Спартак», а против «Уфы» Мурильо перешел в центре поля, как играл и против того же «Байера». Есть смысл поставить четыре защитника в линию, чтобы и насытить центр поля, и подстраховать Игнатьева и Рыбуса на флангах – Мариу и Алексея Миранчука не стоит убирать ближе к центру, Сандро и Данило – опасные, да и Роналду не раз в карьере ходил налево;

- рискну предположить, что «Ювентус» снова пропустит от «Локомотива». Не может команда, которая допускала ошибки в матчах против «Дженоа», «Лечче» и «Болоньи», а также проигрывала до 77-й минуты домашнего матча «Локомотиву», вот так просто взять и сыграть в гостях без единого ляпа в защите. Конечно, многое зависит от хозяев и их действий, но если не стараться порадовать публику дома против «Ювентуса», то зачем вообще выходить в Лигу чемпионов? Пусть «Локомотив» отличится, а дальше – будь что будет;

- хочется верить, что в этот раз у Сёмина сыграют замены. Если Смолов и Антон Миранчук готовы сыграть хотя бы немного, то наличие таких ребят на скамейке уже делает подход «Локомотива» более разнообразным. Конечно, у соперника Дибала с Игуаином ведут борьбу за место на поле, а под нападающими может сыграть целая группа футболистов, но надо отвечать на силу «Ювентуса» своими козырями. Алексея Миранчука тренер Сарри уже запомнил и выделил после первого матча, нужно расширить кругозор Маурицио;

- хотелось бы, чтобы «Локомотив» вышел за победой. Да, именно за тремя очками. Ведь если отправиться на поле за ничьей, то точно проиграют. Упустили победу в Турине – надо добирать дома. «Ювентус» чаще всего ходит по грани мировой по цене всего одного гола. Понятно, что вице-чемпион России совсем из другой лиги, чем чемпион Италии, но нет лучшего момента, чтобы играть против команды Роналду, чем здесь и сейчас, когда туринцы без Кьеллини и идеальной атаки.

У «Локомотива» проблемой стала усталость – не хватает сил на поединки дважды в неделю, но и «Ювентус» не похож на свежую команду, которая играет на высокой скорости и легко забивает. Моменты создают, но даже в Турине у Гильерме было два сэйва, а голы Дибала на ровном месте забил. «Ювентус» легко доминирует, класс у футболистов невероятный, но когда соперники делают все верно – выходит на первый план понимание, что команда Сарри чаще завоевывает очки с боями, нежели получает их одной левой.