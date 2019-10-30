Одна восьмая. Сокращаем число соискателей Кубка России вдвое!

сегодня, 14:56

По итогам сегодняшних и завтрашних матчей останется всего 8 претендентов на Кубок России. «Соккер.ру» оценивает вероятность успеха команд в 1/8 финала.

Ряды клубов Премьер-Лиги заметно поредели по итогам 1/16 финала, «элитные» с трудом выиграли раунд у представителей низших лиг, общий счет — 9:7, то есть великолепная семерка команд РПЛ полегла уже в первом же для себя раунде. Вспомним павшие клубы, которые теперь сосредотачиваются на чемпионате и будут отдыхать в середине этой недели, в последний раз: «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Сочи», «Крылья Советов», «Тамбов» и «Рубин».

Главные сенсации со знаком «минус» преподнесли «Локомотив» и «Краснодар». Железнодорожники, напомним, выиграли два из трех последних розыгрышей Кубка России, а на этот раз не справились в 1/16 финала с «Балтикой» и быстренько отказались от защиты титула, хотя и остаются действующими обладателями трофея. «Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» и тоже выбыл из борьбы. Кстати, оба топ-клуба выступали в «левой» половине сетки, которая заметно обеднела после их вылетов: здесь осталось только три представителя РПЛ , двое из которых сыграют в 1/8 финала между собой - «Урал» и «Арсенал». Третий клуб - «Оренбург».



Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России. РПЛ понесла серьезные потери https://t.co/Cmk3SZn2gW pic.twitter.com/tbh3B41sW7 — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) September 26, 2019

Не в пример мощнее выглядит «правая» половина сетки, где шесть команд Премьер-Лиги, в том числе ЦСКА , «Зенит», а также «Спартак» и «Ростов», которые сыграют друг против друга. Очень похоже на то, что будущий победитель притаился именно в этой половине сетки, а нас впереди ждут «скрытые финалы». Кстати, у «Спартака» или «Ростова», в зависимости от того, кто выиграет в очной встрече, может получиться самый трудный путь к трофею, ведь победитель этой пары имеет все шансы сойтись в четвертьфинале с ЦСКА , а в полуфинале — с «Зенитом».

Среда, 17:00 «Урал» - «Арсенал»

Котировки: 2.30 — 3.10 — 2.85

Выходят на пару: «Нижний Новгород» - «Шинник»

Велика вероятность, что именно в этой паре играет будущий финалист Кубка России, ведь в других трех парах со стороны «Урала» и «Арсенала» пять представителей ФНЛ и «Оренбург». «Урал» дважды за последние три розыгрыша добирался до финалов Кубка России, где неизменно проигрывал «Локомотиву», так что не удивительно, что президент «Урала» Григорий Иванов порадовался вылету железнодорожников.

«Шмели» нацелены на кубок, но и «Арсенал» снова хочет получить путевку в Лигу Европы, которую с первой попытки не удалось толком распробовать. Кстати, команды встречались в полуфинале предыдущего розыгрыша, и тогда «Урал» оказался сильнее по сумме двух матчей (1:0; 2:2), а еще стоит напомнить, что тренеры обеих команд, Дмитрий Парфенов и Игорь Черевченко, выигрывали Кубок России и в качестве футболистов, и в роли наставников. Фаворита в этой паре нет, все решат детали.

Среда, 18:00 «Ахмат» - «Луч»

Котировки: 1.36 — 4.10 — 7.00

Выходят на пару: «Зенит» - «Томь»

«Ахмат» провел три матча под руководством Игоря Шалимова, который сменил Рашида Рахимова на тренерском мостике. Начали грозненцы с победы, потом проиграли и сыграли вничью — полный комплект. Складывается ощущение, что кубковая игра новому тренерскому штабу словно кость в горле: нужно решать первоочередные задачи в РПЛ , к тому же, в следующем раунде, скорее всего, играть с «Зенитом», что сулит вылет. Игорь Шалимов предупредил, что будут изменения в составе, так что «Ахмат» постарается победить малой кровью, а за такое футбол любит наказывать, каким бы фаворитом эксперты ни «рисовали» представителя РПЛ .

Среда, 19:00 ЦСКА - «Уфа»

Котировки: 1.56 — 3.50 — 5.55

Выходят на пару: «Спартак» - «Ростов»

ЦСКА не знает побед на протяжении одного месяца и пяти матчей, а «Уфа» накануне кубкового выезда в Москву неожиданно уступила 0:3 «Тамбову». Наверняка на « ВЭБ -Арене» бывшая команда Виктора Ганчаренко вцепится в фаворита, тем более что у «Уфы» под руководством Вадима Евсеева уже есть два ничейных результата против ЦСКА , причем в обоих матчах «горожане» отыгрывались — 0:2 и с 0:1. Не далее как десять дней назад команды встречались в чемпионате, и игра завершилась со счетом 1:1. Конечно, армейцев может прорвать в этом матче после серии неудач, но «Уфа» Евсеева - гроза фаворитов.

Среда, 19:00 «Нижний Новгород» - «Шинник»

Котировки: 1.91 — 3.10 — 3.80

Выходят на пару: «Урал» - «Арсенал»

Букмекеры выделяют «Нижний Новгород» в качестве фаворита, однако здесь нужно напомнить о том, что нижегородцы проиграли 5 из 6 очных матчей «Шиннику», в том числе все три встречи на своем поле. Проиграл «Нижний Новгород» под руководством нового тренера (в середине октября команду возглавил Роберт Евдокимов) в родных стенах и накануне кубкового матча — 0:1 «Нефтехимику». Одним словом, ставка на ярославцев и опыт Побегалова выглядит даже более осмысленно, нежели вера в успех хозяев, пусть они в предыдущем раунде и обыграли «Краснодар».

Среда, 20:00 «Зенит» - «Томь»

Котировки: 1.17 — 5.95 — 11.75

Выходят на пару: «Ахмат» - «Луч»

Пара с мертвой интригой. Сложно представить, что может помешать «Зениту» оформить выход в четвертьфинал по итогам противостояния с «Томью» на своем поле. Соперник — середняк ФНЛ , у «Зенита» три подряд уверенные победы на внутренней арене со счетом 11:2 и все шансы улучшить эту статистику.

Четверг, 16:00 «Оренбург» - «Химки»

Котировки: 1.80 — 3.25 — 4.05

Выходят на пару: «Балтика» - «Торпедо»

Знаем одну компанию, в которой топят за финал «Оренбург» - «Зенит», но уральцам сначала нужно пройти «Химки» в 1/8 финала. Матч интересен тренерской дуэлью Владимира Федотова и Андрея Талалаева — толковые и отчасти недооцененные отечественные тренеры. «Оренбург» видится фаворитом на правах «старшего брата» из РПЛ и хозяина, но ведь «Химки» идут в лидерах ФНЛ , то есть положительных результатов добиваются значительно чаще своих соперников по кубковому матчу, так, накануне выезда в Оренбург подмосковный клуб дважды выиграл всухую.

Четверг, 19:30 «Торпедо» - «Балтика»

Котировки: 1.81 — 3.33 — 4.61

Выходят на пару: «Оренбург» - «Химки»

Вторая из восьми пар, полностью состоящая из клубов ФНЛ . «Балтика» сенсационно выбила из Кубка России «Локомотив», а теперь в соперниках у калининградцев еще один московский клуб - «Торпедо». Автозаводцы лидируют в ФНЛ , в то время как «Балтика» претендует на попадание в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ на будущий сезон. Любопытно, что команды в воскресенье сыграли между собой в ФНЛ , матч в Калининграде завершился со счетом 1:1, обмен голами состоялся в начале второго тайма. Это встреча второго круга, а в начале чемпионата «Торпедо» выиграло на своем поле у «Балтики» 2:0. Кстати, в обоих матчах удалось отличиться центрбеку автозаводцев Сергею Божину. И за что он так жестко с «Балтикой»?!

Четверг, 19:30 «Спартак» - «Ростов»

Котировки: 2.11 — 3.29 — 3.75

Выходят на пару: ЦСКА - «Уфа»

Центральная встреча 1/8 финала Кубка России! «Спартак» провел два матча под руководством Доменико Тедеско и пребывает в легкой эйфории после разгрома «Локомотива», а «Ростов» в позапрошлом туре РПЛ «Зенит» опустил с небес на землю, разгромив «желто-синих» 6:1, после чего команда Карпина дома обыграла «Сочи». Валерий Георгиевич, наверное, мог бы сейчас работать в «Спартаке», ведь его дважды за последний год звали в родной клуб, сняв клеймо «сбитого летчика», но сейчас Карпина все устраивает в «Ростове».

Кстати, в трех последних официальных матчах «Ростов» дважды обыграл «Спартак» и еще одну встречу свел к ничьей, но в тех играх тренерами «красно-белых» были Массимо Каррера и Олег Кононов, с Тедеско Карпин и его команда встретятся впервые. «Спартак» должен рвать жилы, ведь в чемпионате москвичи безнадежно отстали от лидирующей группы, а Кубок России — это хороший шанс спасти сезон, но и «Ростову» хочется в каждом матче доказывать свою состоятельность. Тем более что конкретно «Спартак» является принципиальным противником для Карпина и ряда футболистов вроде Попова и Еременко.