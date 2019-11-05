Эй, «Зенит», готовься к бою!

сегодня, 11:30

Если «Зенит» хочет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, то «Лейпцигу» на поражение в Германии нужно отвечать симметрично. «Соккер.ру» сталкивает соперников!

Групповой этап Лиги чемпионов переваливает за экватор: три тура уже позади, три тура впереди. Неоднократно после жеребьевки мы подчеркивали, что «Зенит» угодил в ровную группу, где каждая команда может занять и первое место, и четвертое. В общем-то, ожидания полностью оправдываются, да и последние по-прежнему могут стать первыми, как и наоборот. Каждая команда уже и побеждала, и терпела поражения, накануне второго круга все четыре участника квартета сохраняют рабочие шансы на выход в плей-офф. Как бы банально это ни звучало, но вся борьба в группе «G» впереди.

«Зенит» vs «РБ Лейпциг». Турнирное положение

«РБ Лейпциг» - лидер группы с шестью очками. Немецкий клуб одержал победы с одинаковым счетом 2:1 над «Бенфикой» и «Зенитом», однако проиграл 0:2 «Лиону» на своем поле. У «Зенита» 4 очка. Российский чемпион начал с гостевой ничьей против «Лиона», затем переиграл «Бенфику» 3:1 в родных стенах, и только в третьем туре потерпел поражение от своего сегодняшнего противника — 1:2, причем «Зенит» вел в счете после первого тайма, но, увы, проспал перестроения «быков» и поплатился двумя пробоинами.

Очное соперничество

Сегодняшний матч станет четвертым в очном противостоянии «Зенита» и «РБ Лейпциг». Немецкий клуб выиграл обе встречи на своем поле со счетом 2:1, а предыдущая игра в Санкт-Петербурге в рамках 1/8 финала Лиги Европы 2017/18 завершилась вничью 1:1. Верим в первую победу «Зенита» над «РБ Лейпциг»?

Накануне очной схватки

«Зенит» перед важной лигочемпионской игрой стал чемпионом первого круга в РПЛ , завершив первую половину чемпионата домашним матчем против ЦСКА . Как и ожидалось, матч получился непростым и очень затратным, в первую очередь, в плане эмоций, хотя после финального свистка, зафиксировавшего счет 1:1, до сих пор больше обсуждают судейство Михаила Вилкова, нежели футбол в исполнении топ-команд РПЛ .

Совсем в другом настроении и состоянии должен пребывать «РБ Лейпциг» после победы со счетом 8:0 над «Майнцом» в Бундеслиге. Особенно зверствовал Тимо Вернер, которого Юлиан Нагельсманн неожиданно заменил в перерыве домашнего матча с «Зенитом»: форвард сборной Германии набрал 6 очков результативности (3 гола + 3 «ассиста»). А в предыдущем матче у Тимо было 2+2, ведь в прошлую среду «РБ Лейпциг» разбил «Вольфсбург» со счетом 6:1 в Кубке Германии.

Тактика и составы команд

Сергей Семак понимает, что недоработал в Лейпциге, не помог своей команде сохранить преимущество в счете, Юлиан Нагельсманн оказался ловчее и находчивее, показав попутно различия в тренерских менталитетах. Вот вы можете себе представить, чтобы Семак в перерыве вдруг снял с игры Дзюбу, потому что тот не вписался в игровую модель против конкретного соперника? Лично я — не могу. А Нагельсманн заменил Тимо Вернера, главаря атак «РБ Лейпциг», который в двух матчах накануне выезда в Санкт-Петербург набрал 5+5 по шкале результативности.

Однако Нагельсманн не посчитался с авторитетом, решая тактическую задачу, а у наших тренеров часто шоры на глазах, вот и в Лейпциге Семак растерялся, проспал ускорение соперников, а потом нелепо перестроил команду на схему 3-5-2 уже при счете в пользу «РБ». Будем надеяться, что Сергей Богданович выучил урок и внимательно изучил возможности соперника, в ожидании нового матча наставник «Зенита» говорит о том, что одна из главных целей — нивелировать преимущество «Лейпцига» в скорости.

Посыл правильный, но как реализовать намеченный план? Возможно, на «Газпром-Арене» Семак с первых минут выставит тройку центральных защитников. Это точно одна из рабочих версий, рассматриваемых накануне матча в Лиге чемпионов. Но важно помнить, что и Юлиан Нагельсманн не тот тренер, которому свойственно застревать в однажды сработавшей тактике. Футбол — это постоянное движение не только на поле, но и движение мысли, здесь если остановился — проиграл.

С другой стороны, у «РБ Лейпциг» так «прёт» в последних матчах, что отказ от схемы 4-4-2 скорее удивит, тем более что в рамках этой расстановки можно проявлять изрядную гибкость, делая акцент на тех или иных аспектах игры. Единственное, что подчеркнул Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции, так это то, что «РБ Лейпциг» не собирается обороняться глубоко, как «Зенит» в Германии или как ЦСКА на «Газпром-Арене» в субботу, когда армейцы действовали по схеме 5-4-1. Ну, в этом мы и не сомневались.

Что касается кадров, то у «Зенита» точно не сыграют Малком, Маммана и Лунев, но здесь без сюрпризов, а вот «РБ Лейпциг» понес серьезную потерю: в кубковом матче против «Вольфсбурга» получил травму центральный защитник и капитан команды Вилли Орбан. Травмы в этом сезоне не щадят центр обороны «Лейпцига», Нагельманну приходится жонглировать футболистами, заменяя выбывших. На самом деле, есть несколько вариантов по напарнику для Упамекано, наверняка в «Зените» тоже ломают голову над этой загадкой, ведь у потенциальных сменщиков разные характеристики.

Ориентировочные составы

«Зенит» (3-4-1-2): М. Кержаков — Иванович, Осорио, Ракицкий — Караваев, Барриос, Оздоев, Дуглас Сантос — Дриусси — Азмун, Дзюба.

«РБ Лейпциг» (4-4-2): Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Лаймер, Демме, Забитцер, Форсберг — Вернер, Поульсен.

Прогноз «Соккер.ру»: «Зенит» не сможет взять «РБ Лейпциг» нахрапом, тут нужна хитрость, тщательная и креативная тренерская работа, поэтому предполагаю, что Семак перестроит схему. Но даже так «РБ Лейпциг» остается фаворитом, тем более что команда набрала блестящую форму, судя по последним результатам. Еще одна победа немцев ближе, чем успех «Зенита». Российский чемпион проиграет со счетом 1:2, но я буду рад ошибиться.