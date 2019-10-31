Факты, интриги, прогнозы. «Спартак» или «Ростов» падёт!

сегодня, 15:35

Центральная дуэль 1/8 финала Кубка России — «Спартак» Тедеско против «Ростова» Карпина. Четкое превью — на «Соккер.ру»!

5 фактов о противостоянии «Спартака» и «Ростова»

1. «Спартак» не сумел выиграть у «Ростова» в трех последних матчах: началось с прошлогоднего домашнего поражения 0:1, в апреле «красно-белые» проиграли 1:2 на берегах Дона, а в июле «Спартак» был близок к выездной победе, но команда Карпина сравняла счет на 90-й минуте — 2:2.

2. Нынешний главный тренер «Ростова» Карпин тренировал «Спартак», у руля «красно-белых» Валерий Георгиевич и выигрывал у своего нынешнего клуба 5:1, и проигрывал 0:4.

3. Это четвертая встреча команд в Кубке России. В 1997 году «Спартак» разгромил «Ростсельмаш» (такое название тогда носил «Ростов») в 1/8 финала 4:1, в 2003-м москвичи выиграли в финале 1:0 — так «Спартак» завоевал свой последний Кубок России. А вот в 2012-м «Ростов» выиграл в серии пенальти 3:2 после 120 минут без забитых мячей.

4. Помимо тренера Карпина, в «Ростове» еще три футболиста основного состава со спартаковским прошлым: Сергей Песьяков и Ивелин Попов (чемпионы России в составе «Спартака») и Роман Еременко. В команде есть еще молодой форвард Данила Прошляков, а Александр Зуев, забивший два мяча «Спартаку» в трех последних матчах за «Ростов», отправился в аренду в «Рубин». В составе «красно-белых» опыт выступлений в рядах сегодняшнего соперника есть у Джано Ананидзе, Резиуана Мирзова и Аяза Гулиева, а основной страж ворот Александр Максименко — уроженец Ростова-на-Дону, хотя к самому «Ростову» отношения не имеет.

5. Прошлогодняя победа «Ростова» на «Открытие Арене» – это первый и единственный успех «желто-синих» в московских матчах против «Спартака». Одна победа на четверть сотни встреч!

5 реплик о «Спартаке»

1. Матч против «Ростова» – всего лишь третий для Доменико Тедеско во главе «Спартака».

2. До прихода Тедеско «Спартак» неизменно пропускал в 13 подряд матчах, с немецким тренером у руля «красно-белые» дважды сыграли на ноль — против «Рубина» (0:0) и «Локомотива» (3:0).

3. «Спартак» провел два последних матча по двум разным схемам: 4-4-2 с ромбом в полузащите против «Рубина» и 3-5-2 в игре с «Локомотивом».

4. Забив два мяча в ворота «Локо», Джордан Ларссон сравнялся по числу голов в РПЛ с Самуэлем Жиго. Центральный защитник единолично был лучшим снайпером «Спартака» практически до экватора чемпионата.

5. Накануне матча с «Ростовом» капитан «Спартака» Георгий Джикия получил «Золотого кабана».

5 реплик о «Ростове»

1. Свой предыдущий выездной матч «Ростов» проводил в Санкт-Петербурге и проиграл «Зениту» 1:6. После этого команда Карпина сыграла дома и обыграла «Сочи» 2:0.

2. «Ростов» под руководством Карпина очень удачно играет против московских команд, в том числе в столице. В этом сезоне на выезде уже обыграны «Локомотив» и ЦСКА , в прошлом сезоне «Ростов» взял верх над «Спартаком» и ЦСКА , сыграл вничью с «Динамо», а проиграл только «Локомотиву», с которым был еще кубковый матч, завершившийся со счетом 2:2. Итого, 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение в семи последних выездах в Златоглавую.

3. Не исключено, что Валерий Карпин затеет ротацию состава в матче со «Спартаком». Для «Ростова» на этой неделе более важной кажется игра с «Краснодаром», закрывающая первый круг РПЛ , где «Ростов» занимает вторую строчку.

4. «Ростов» кардинально изменился перед стартом нынешнего сезона: Карпин сменил игровую схему с сугубо оборонительной 5-3-2 на гораздо более атакующую 4-2-1-3. В итоге у «желто-синих» разница забитых и пропущенных голов в РПЛ после 14 туров — 26:21. После всего прошлого сезона было 25:23.

5. Шомуродов забил 10 голов в РПЛ , это лучший показатель наравне с Соболевым из «Крыльев Советов», причем у Элдора все голы с игры (самарец Соболев дважды точно бил с пенальти). Ионов сделал 5 результативных передач в нынешнем сезоне, Алексей в топ-3 РПЛ по этому показателю. Вопрос лишь в том, сыграют ли сегодня лидеры «Ростова» – читай пункт о ротации.

5 прогнозов на игру «Спартака» и «Ростова»

1. «Спартак» снова сыграет по сработавшей в матче с «Локомотивом» схеме 3-5-2, постарается отдать «Ростову» мяч и инициативу, чтобы проводить контратаки. Может быть, такой подход и не вполне традиционен для «Спартака», да еще и играющего дома, но это самая эффективная модель, которую прямо сейчас может предложить Доменико Тедеско.

2. Валерий Карпин пойдет на изменения в составе. Матч против «Спартака» для него принципиальный, но «истина» важнее: «Ростов» набрал хороший ход в РПЛ , а играть на два фронта команда не привыкла. На носу важнейший матч с «Краснодаром», который в приоритете на этой неделе, поэтому ставим на то, что лидеры получат отдых. Это касается Шомуродова, Ионова, Норманна, Попова, Чернова, Козлова. С первых минут сыграют Глебов, Саплинов, Логашов, Сигурдарсон, Зайнутдинов и другие честолюбивые дублеры.

3. Андре Шюррле останется на скамейке запасных. Чемпион мира бледно смотрелся в матчах с «Рубином» и «Локомотивом», немец явно не в форме, зато Понсе и Ларссон отметились голами в Черкизове. Будет логично, если Тедеско включит в состав обоих форвардов.

4. «Ростов» снова пропустит на выезде. В девяти гостевых матчах нынешнего сезона «желто-синие» лишь однажды сыграли на ноль — в кубковой встрече с «Мордовией» (2:0). Во всех восьми встречах с командами РПЛ «желто-синие» пропускали (в общей сложности 16 голов).

5. «Спартак» выйдет в четвертьфинал. Но! Этот прогноз действителен только в том случае, если сбудутся предыдущие пункты, в частности, сработает ставка на то, что Карпин выставит смешанный состав. Против подосновы «Ростова» у «Спартака» хорошие шансы, но если у дончан вдруг выйдут все сильнейшие, это уже совсем другая история.