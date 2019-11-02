Дзюба вдохновил «Зенит» на прогресс!

сегодня, 10:00

Накануне принципиального боя «Зенита» и ЦСКА «Соккер.ру» концентрируется на козырях футболистов Семака.

Повысили результативность в РПЛ

В чемпионском сезоне средняя результативность была высокой. Но сейчас перескочили за 2.0 гола за матч, что для РПЛ – очень много. Если год назад Семак заставил команду тогда еще без Азмуна забить в 14 матчах 22 мяча, то сейчас увидел 29 голов. И можно смело заявлять, что у «Зенита» могло быть больше мячей. Например, «Уфе» и «Ахмату» не забили, а моменты были. С «Краснодаром» дома та же история – автогол придумали, но могли отличиться не один раз, а больше. «Зенит» в новом сезоне в РПЛ играет еще результативнее, атаковать стали больше. 21 гол создали после комбинаций – коллективная игра радует Семака. Хотя даже по пасам под удары еще могут прибавить – пока шестые в РПЛ , ниже и «Спартака», и ЦСКА . Зато эффективнее, забили больше всех, даже привычно агрессивного «Краснодара».

Сбалансировали полевые линии

Только к вратарю вопросы. Андрей Лунев не на пике формы – очевидно. Ракицкому и Ивановичу никто не вернет былую скорость – понятно. Но если у вратаря не получится, то Кержаков появится и поможет, чем сможет. Если центральные защитники недоработают – подстрахуют Барриос и Оздоев, которые вместе хорошо смотрятся в центре поля. Магомед заметнее, но только благодаря альтруизму Канте из «Зенита» - Вильмар очень старательный. Отсутствие Малкома позволило устроить бойню за одну позицию. Дриусси также есть кому подстраховать в атаке – Азмун и Дзюба весьма результативные. Наконец, слева появился Сантос к Жиркову. Бразилец еще и в центре играет. А справа Караваев поджимает Смольникова, что добавляет баланса – можно играть и так, и эдак.

Снизилось влияние стандартов

Когда у «Зенита» прошлого сезона не получалось задавить классом – не работали позиционные атаки, то часто та команда полагалась на стандарты. Не на пенальти – всего 3 штуки реализовали за 30 туров, а на штрафные, угловые и подачи с места – 18 голов из 55 (отнимаем 2 автогола) забили таким образом. Сейчас «Зенит» остался самым крутым по стандартам в РПЛ – это плюс, конечно, но доля таких мячей упала – с 33 до 20 %. Хотя стоит отметить, что теперь команда чаще зарабатывает и реализует пенальти – 5 подобных голов. Но если суммировать удачные позиционные выпады, контратаки и стандарты, то получаем более сбалансированный подход при возросшей результативности. «Зенит» оставил у себя оружие победной весны, но сейчас не от штрафных Ракицкого все зависит. Команда играет первым номером, очень хороша в контроле мяча, добавили драйва. Конечно, отчасти это продолжение весеннего банкета, но доля голов после стандартов упала – заиграли еще лучше.

Отвели соперников от своих ворот

Если говорить о командах, которые реже других видят удары по своим воротам, то это именно «Зенит» и ЦСКА – нынешние соперники. Причем чемпион реже, чем оборона Акинфеева, допускает явные моменты и удары без опеки. Отчасти потому, что Иванович и Ракицкий играют на опыте – чаще всех в России ловят соперников в офсайды, даже чаще «Уфы», которая на этом компоненте тоже специализируется. А если учесть, сколько времени «Зенит» с мячом, и потом добавить количество пропущенных мячей – всего 7 за 14 туров, то становится понятно, что защита у Семака в полном порядке. Ошибки есть – могли пропустить голов десять, если судить по качеству моментов соперников. Но были персональные ляпы, а в целом команда играет правильно. Соперники далеко позади – тот же «Спартак» пропустил 15 мячей, в два раза больше. Лунева критиковали по делу, опасения по Ивановичу и Ракицкому в ЛЧ оправданы, но в РПЛ нет обороны более надежной, чем у «Зенита». В чемпионском сезоне пропускали по 0.97 гола за игру, а сейчас поднялись до 0.5 – феноменальный рост, почти в два раза. Причем 4 из 7 мячей соперников случились в играх, где «Зенит» их побеждал. Пока ни одного провала в защите в РПЛ .

Остается простор для маневров

У Сёмина проблема – нет работающего плана «Б». У Мусаева многое с чистого листа – много травм опытных и важных игроков, наставник постоянно приспосабливается. У ЦСКА чехарда в защите, у «Спартака» во многом новый состав и четвертый тренер за год. А у «Ростова» и не могло быть второго полноценного состава. Тогда как у «Зенита», хотя в центре защиты дефицит после травмы Мамманы – отсюда информация, что Кругового зимой на сборы возьмут, довольно много вариантов ведения игры. Кокорин пока не может выйти на поле впереди, но Осорио подстрахует в защите, если нужно. Мак, Шатов, Кузяев, Сутормин, Ерохин, даже Караваев – люди, что могут выйти на позицию, которую освободила травма Малкома. Жирков – прекрасная помощь и готовый запасной план по левому краю в атаке. Ждут третьего форварда и четвертого центрбека, но у Семака полно вариантов ведения игры. Победа 4:0 над «Томью» в Кубке России, когда играли Краневиттер, Васютин, Прохин, Мак и отдыхал Дзюба, напомнила о богатстве выбора.

Дзюба в феноменальной форме

Говорят, Артем стал уделять больше внимания современной статистике и чаще анализирует свою игру и действия команды. Так вот, оттянувшись вглубь поля, форвард собрал в 14 турах 9 голов и 8 ассистов. То есть 17 из 29 мячей «Зенита» – его авторства, почти 59 %, Это очень много. Не всегда форварды, даже оттянутые за штрафную, одновременно и пасуют, и забивают. С одной стороны, зависимость от одного человека – плохая черта команды, с другой – Артем сохранил форму, что говорит о его классе. Более того, Дзюба прибавил с прошлого сезона. Тогда забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач в 27 матчах, а сейчас в 14 почти что повторил сумму по «гол плюс пас». Пошла игра у капитана сборной России, пускай 5 баллов из 17 собрал в одном матче – с «Ростовом». Но тот успех не перечеркивает все остальные. Дзюба очень помогает команде, не только лично Азмуну, ведь только 2 из 8 ассистов Артема были для Сердара. Форвард обеспечил голами шестерых напарников!