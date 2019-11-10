Признание Месси и ключевой новичок для «Барселоны»

сегодня, 15:00

Каталонцам критически важно угадать с тренером – «Соккер.ру» не спорит. Но после заявления Месси нужен еще один важный человек.

Хорошо для каталонцев, что Лионель стабильно забивает ударами из-за штрафной площади. И плохо, что если капитан не выручает, иначе на «Камп Ноу» каталонцы могут сыграть 0:0 со «Славией».

У аргентинца в Ла Лиге сейчас 8 голов, и только два – с игры. Два пенальти и четыре штрафных позволяют держаться за Бензема в списке лучших снайперов чемпионата, но фактически в штрафную Лионель успешно зашел 2 раза за 7 игр.

Месси недавно все популярно объяснил в интервью:

Сейчас я чувствую себя полузащитником. Человеком, который скорее строит атаки и создает моменты, чем забивает мячи. Мне нравится оттягиваться назад, держать мяч и творить, а затем выбегать вперед и забивать. Я научился контролировать себя по ходу матча и выбирать свои моменты. Вот почему бывают моменты, когда мне не нужно участвовать в игре, я могу подождать и, думаю, это помогает мне бороться с усталостью.

Лионель озвучил то, о чем давно говорят. Месси нужен отдых – ему 32 года, не 22. Лионелю и нравится, и приходится играть очень глубоко, но в командную возню аргентинец предпочитает включаться меньше. Например, Месси по среднему количеству пасов всего на восьмом месте среди основных футболистов.

«Барселона» катает мяч без лидера, а тот выжидает. Но в такой тактике есть большой минус. Если не получается у Лионеля – не может поймать свой момент, то «Барселона» теряет очки. Не смогли забить «Боруссии» Д. Не обыграли «Гранаду» - поражение 0:2. Одного гола Месси не хватило с «Леванте» - слили 1:3. Про «Славию» сказано – 0:0 дома.

Не каждый соперник зарабатывает штрафные с любимой зоны левши – правее центра. При этом каталонские издания соглашаются с мадридскими – у Гризманна нет личных отношений с Месси, химической реакции для создания защитного щита вокруг Суареса – чтобы тот играл на чистых мячах, нет совершенно. У самого Лионеля, хотя он сыграл всего в 7 играх, суммарное качество моментов выше, чем у Луиса. Новая «Барселона» не играет на уругвайца.

Вот поэтому нужны правильные новички. Гальярдо можно взять, чтобы потереть Месси пузо – порадовать еще одним аргентинцем на бровке «Камп Ноу». Может, Марсело окажется даже перспективным интересным тренером. Можно обменять Гризманна на Неймара – в ПСЖ не откажутся, бразилец уже в печенках сидит. Вингер будет пропускать половину матчей в «Барселоне» из-за травм, зато Месси будет с кем ужинать.

А вот если жена Суареса хочет перебраться в США в ближайшее время – нужен по-настоящему важный новичок. Уровень жизни для богатых людей за океаном манит туда семьи футболистов, поэтому Луис может уйти. Причем это будет скорее верным решением, чем ошибочным. Уругваец создаст удачный рикошет от соперника – раз в сто лет придумает гол в гостях в ЛЧ , но это уже не тот хищный Суарес, что был. В составе «Барселоны» любой форвард – даже Чалов, может выжать 25 голов за сезон, а каталонцам нужен тот, что еще результативнее.

Месси с концами переходит в полузащиту – и раньше там играл, но куда чаще вбегал в штрафную, нежели сейчас. Так что ключевой трансферной задачей лета становится выбор и покупка центрального нападающего. И кандидатов не так уж много. Клопп прав – Мбаппе слишком дорогой для всех клубов планеты. Для покупки француза нужна безумная денежная ставка, и если Перес на нее способен – потому Зидан и злит Леонардо, постоянно говоря о Килиане, то Бартомеу – другой.

Руководство «Барселоны» также вряд ли сторгуется с «Тоттенхэмом» по Кейну – Харри теперь хочет уйти, а Леви сделает все, чтобы цена отпугнула покупателей. Рэшфорд просто может не потянуть игру в «Барселоне» - недостаточно умный и недостаточно центральный форвард для каталонских задач, как и Тимо Вернер. Похожая история с Лаутаро – аргентинское гражданство является плюсом, но одобрение Месси не сделает нападающего «Интера» вторым Лукаку. Нужен человек в центр, но умеющий уступать место – Месси, Гризманну, Дембеле или Неймару.

Получается, ищут разнопланового форварда, который готов выручать. Таких людей в мире мало. Левандовски в «Барселоне» сложно представить, хотя Роберт в феноменальной форме. Нет сомнений, что если следующим тренером «Барселоны» станет Куман, то он предпримет попытку подписать за 50-60 млн евро форварда ПСВ Малена – 20-летний голландец хорош в новом сезоне Ере, забил 10 мячей в 10 матчах. Но Суарес сначала играл за «Аякс», потом – за «Ливерпуль», и лишь с опытом в АПЛ зашел в «Барселону».

Вилья, Ибрагимович, Анри, Это'О тоже наигрались в топ-5, так что Мален – интересный вариант, но спорный, ведь он абсолютно точно не второй бразилец Роналдо. Хотя у «Барселоны» может быть пунктик насчет форвардов из ПСВ – Ромарио тоже приехал из Эйндховена. Но лучше не ждать, чтобы раскрылся совсем юный – например, ставка на Дембеле не сыграла, особенно если помнить стоимость сделки, а поставить на зрелого. И тогда логично искать в АПЛ , где есть еще два любопытных кандидата, помимо очевидного Кейна.

Первый – Роберто Фирмино. Конечно, Месси и Гризманн (Неймар) не играют ровно, как Салах и Мане, нет у «Барселоны» сейчас именно тройки – как раз по причине, что Месси работает в глубине, а Дембеле не тянет на роль железно основного (2 матча в основе в Ла Лиге). Однако Бобби похож на форварда, который может заиграть в составе «блаугранас» и облагородить завершающую фазу атак фаворита Примеры. Впрочем, бразильца будет сложно выманить из благополучного «Ливерпуля» в проблемную «Барселону».

Следовательно, Бартомеу ищет дальше и, как говорят сейчас, нацелился на другого успешного снайпера из АПЛ . Пьер-Эмерик Обамеянг забил 8 из 16 голов «Арсенала» в чемпионате, но вряд ли парижанин с паспортом Габона готов долго будет терпеть безобразную игру «канониров». «Лестер» вынес лондонцев показательно и закономерно, у столичного клуба будет новый тренер. Один из кандидатов – Моуриньо, на ТВ подробно рассказывал, как из форвардов «Арсенала» сделать аналог тройки Салаха, Фирмино и Мане.

Другими словами, наставник уровня Жозе видит в Обамеянге потенциал игры в стиле Фирмино – с отходом из штрафной площади, когда нужно напарником, но с изумительной работой с последним ударом. Обратите внимание, что «Арсенал» создал для Пьера-Эмерика меньше качественных моментов, чем «Бернли» для Эшли Барнса, но при этом габонец забил почти столько же, как Агуэро – лидер по качеству созданных ему моментов во всей АПЛ .

Конечно, Обамеянг немножко староват – тридцать лет, но и Фирмино уже 28. Суарес пришел в «Барселону» на двадцать восьмом году жизни, но мощно играл даже в тридцать. Лионелю срочно нужен результативный напарник, который добавит к его козырям – штрафные и последний пас, работу на острие. Ведь Месси честно признался, что позиция полузащитника – опция с объяснением. Ему нужна позиция, где ускорения не так важны, где игра не зависит от пиковой скорости. Как и Роналду, Лионель больше не выносливый. Высокий темп давно не держит, голы с игры в статусных матчах видим все реже.

Трудно добраться до Стамбула с помощью только пенальти и штрафных, а еще на топливе от надежды, что попадутся строго удобные соперники. Плюс есть матчи, где Месси успешно закрывают командными перестроениями. Против «Славии» у «Барселоны» было шесть точных ударов, из которых половину нанесли защитники, половину – Месси. Дембеле и Гризманн ни разу не попали в створ ворот, но и Лионель не забил из пределов штрафной площади. Никогда не был центральным форвардом, всегда требовал умных напарников.

«Барселона» остро нуждается в мотивированном, готовом физически и морально, не загнанном серией сложных сезонов, как Суарес, центральном нападающем. Поскольку очевидно, что Вальверде уйдет, в идеале нового снайпера правильнее выбирать новому тренеру, а не лично Месси. Хотя Лионеля тоже спросят, ведь решение пригласить Гризманна, хотя аргентинец голосовал за Неймара – и делал это публично, ничем хорошим пока для «Барселоны» не обернулось.