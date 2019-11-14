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Кикнадзе: «Если все стороны согласятся, то Миранчуки перейдут в „Зенит“»

сегодня, 19:49

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе признался, что клуб готов продать полузащитников команды Антона и Алексея Миранчуков в «Зенит».

Стоит ли ждать зимой возобновления переговоров с «Зенитом»? Наверное, об этом вам лучше спросить у Медведева (гендиректор «Зенита»). У нас дивные отношения. Если у нас обоих будет потребность, чтобы встретиться и обсудить любой вопрос, не сомневайтесь, мы это сделаем очень быстро. Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон? Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.

Даже с «Зенитом»? А что значит, даже с «Зенитом»? Я не понимаю. Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   71 / 869
сегодня в 21:45
УРА
oFANATo
oFANATo
   42 / 869
сегодня в 21:45
У Миранчуков будет выбор или в Империю зла или в Европу.
Nekit92
Nekit92 ответил Miaf
   60 / 869
сегодня в 21:40
Так кого берут то Ибрагимовича или Миранчуков? или еще одного негра?
Ибрагимовича, миранчуков и еще одного негра... и вообще тебе свинятине какое дело? Следи лучше за мега трансферами хрюшатника))
pomor 445
pomor 445
   145 / 869
сегодня в 21:38
Эксперты типа Наумова считают, что Миранчуки в Зените быстро сядут на лавку, как многие до них, и заключают, что им надо ехать в Европу. Можно подумать, что не заиграв в Зените, у них что-то получится в Европе. При таком раскладе в Европе они усядутся на лавку сразу по прибытии - даже пробовать не будут приобретённых для лавки.
kamelot
kamelot
сегодня в 21:27
А какого рожна они там нужны?
kotmyshka
kotmyshka
   212 / 869
сегодня в 21:26
все может случиться
Роберт Ройман
Роберт Ройман
сегодня в 21:23
В Европе слабо заиграть? Очередная показуха болотного чемпионата.....
UDAV1266
UDAV1266
сегодня в 21:19
НУ ЭТО НЕ НА ДОЛГО ПОТОМ ПО РУКАМ ПОЙДУТ
Miaf
Miaf
   679 / 869
сегодня в 21:19
Так кого берут то Ибрагимовича или Миранчуков? или еще одного негра?
Морозовский
Морозовский
   4 / 869
сегодня в 21:17
После такого высказывания этого кикнаДЗЭ, уже заранее, стыдно за "Локомотив".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 869
сегодня в 21:14
Не, за сотку лямов Зенит не будет брать. Они не уровень пары Халк-Витсель...
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Паровозов
   27 / 869
сегодня в 21:08
Он когда пришёл сказал, что финансовая составляющая на первом месте для него, на футбол ему по боку .
Упырь он и есть упырь. Ничего успокаивающего.
STVA 1
STVA 1
   138 / 869
сегодня в 21:04
А как же 100 мульёнов???)))
Морозовский
Морозовский
   4 / 869
сегодня в 21:01
    ziborock
    ziborock
       3 / 869
    сегодня в 21:01
    Не стоило Локомотиву в последних 3 играх обыгрывать Зенит!))) Теперь цель Питерских ослабить Локо!
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Хрен горький
       91 / 869
    сегодня в 21:00
    А это не бан? GYTSYL Сегодня 20:37 Пускай паредасас да зулусов по 50 млн покупают,для грязи это не деньги))))
    Уже в бане.
    Паровозов
    Паровозов ответил Locomotive Breath
       266 / 869
    сегодня в 21:00
    Даже верить в это не хочу! Кикнадза - упырь от футбола! Ублюдок!
    Он когда пришёл сказал, что финансовая составляющая на первом месте для него, на футбол ему по боку .
    pam06
    pam06 ответил Gloomy59
       10 / 869
    сегодня в 20:58
    Что в Миранчуках такого, чего нет в молодых Зенитовцах!!!! Гонору и пальцев, а так НИЧЕГО ОСОБЕННОГО!!!!
    В Миранчуках нет ничего особенного кроме того, что они ЕСТЬ. А вот молодых Зенитовцев - просто нет.
    Паровозов
    Паровозов ответил Литейный 4
       266 / 869
    сегодня в 20:58
    Они быстро станут хотеть играть там, где будет комфортно, богато и сыто. Гыгыгы
    В Локо комфортно и не бедствуют братишки.
    killerman77
    killerman77
       367 / 869
    сегодня в 20:57
    да оставьте это сокровище на месте...
    andrefino13
    andrefino13 ответил Gloomy59
       268 / 869
    сегодня в 20:57
    Мне тоже интересно узнать про молодых зенитовцах, кто такие?)))
    pam06
    pam06
       10 / 869
    сегодня в 20:56
    Ключевое - если все стороны согласятся.
    Миранчуки хотят в Европу - Локомотив хочет денег (много) - Зенит хочет Миранчуков - Европа если и захочет Миранчуков то не дорого. Из этой цепочки какие три условия совпадают? Правильно никакие.
    Допустим Миранчуками заинтересовалась Европа - два плюса - Локомотив - Его условие не реализуется ТОП-5 не удовлетворят запросы Локо.
    А вот если из пазла убрать Европу - то страдают Миранчуки. Впрочем это более реальный расклад - причем имеющий воплощение.
    Но не исключаю, что все останется на круги своя!
    time out
    time out ответил Gloomy59
       46 / 869
    сегодня в 20:56
    Что в Миранчуках такого, чего нет в молодых Зенитовцах!!!! Гонору и пальцев, а так НИЧЕГО ОСОБЕННОГО!!!!
    А где ты нашел молодых зенитовцев? Разве такие существуют? Ты, наверное, не туда попал. Это соккер, а не студия фантастики.
    isamsn
    isamsn ответил ziborock
       403 / 869
    сегодня в 20:55
    Позвольте поинтересоваться а молодые Зенитовцы - это кто?!)))
    Наверно 24 летние Караваев и Васютин...
    GooSe25
    GooSe25
       655 / 869
    сегодня в 20:55
    Куда угодно, только не в Зенит.. езжайте за бугор.. какой смысл, ведь развития после перехода в Зенит никакого.. только финансовое
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       27 / 869
    сегодня в 20:54
    Даже верить в это не хочу! Кикнадза - упырь от футбола! Ублюдок!
    ziborock
    ziborock ответил Gloomy59
       3 / 869
    сегодня в 20:54
    Что в Миранчуках такого, чего нет в молодых Зенитовцах!!!! Гонору и пальцев, а так НИЧЕГО ОСОБЕННОГО!!!!
    Позвольте поинтересоваться а молодые Зенитовцы - это кто?!)))
    VIPded
    VIPded
       77 / 869
    сегодня в 20:53
    Ну а для кого же ещё ценник в сотку могут залудить?...)))
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 20:53
    Братья не полными болванами выглядят, чтобы в бомжатине пропадать
    Big krendel
    Big krendel
       35 / 869
    сегодня в 20:52
    Как, уже созрел Кикнадзе. Уже готов продать?
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