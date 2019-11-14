Кикнадзе: «Если все стороны согласятся, то Миранчуки перейдут в „Зенит“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе признался, что клуб готов продать полузащитников команды Антона и Алексея Миранчуков в «Зенит».
Стоит ли ждать зимой возобновления переговоров с «Зенитом»? Наверное, об этом вам лучше спросить у Медведева (гендиректор «Зенита»). У нас дивные отношения. Если у нас обоих будет потребность, чтобы встретиться и обсудить любой вопрос, не сомневайтесь, мы это сделаем очень быстро. Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон? Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.
Даже с «Зенитом»? А что значит, даже с «Зенитом»? Я не понимаю. Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится.
Миранчуки хотят в Европу - Локомотив хочет денег (много) - Зенит хочет Миранчуков - Европа если и захочет Миранчуков то не дорого. Из этой цепочки какие три условия совпадают? Правильно никакие.
Допустим Миранчуками заинтересовалась Европа - два плюса - Локомотив - Его условие не реализуется ТОП-5 не удовлетворят запросы Локо.
А вот если из пазла убрать Европу - то страдают Миранчуки. Впрочем это более реальный расклад - причем имеющий воплощение.
Но не исключаю, что все останется на круги своя!
Миранчуки хотят в Европу - Локомотив хочет денег (много) - Зенит хочет Миранчуков - Европа если и захочет Миранчуков то не дорого. Из этой цепочки какие три условия совпадают? Правильно никакие.
Допустим Миранчуками заинтересовалась Европа - два плюса - Локомотив - Его условие не реализуется ТОП-5 не удовлетворят запросы Локо.
А вот если из пазла убрать Европу - то страдают Миранчуки. Впрочем это более реальный расклад - причем имеющий воплощение.
Но не исключаю, что все останется на круги своя!