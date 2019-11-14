Кикнадзе: «Если все стороны согласятся, то Миранчуки перейдут в „Зенит“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе признался, что клуб готов продать полузащитников команды Антона и в «Зенит».

Стоит ли ждать зимой возобновления переговоров с «Зенитом»? Наверное, об этом вам лучше спросить у Медведева (гендиректор «Зенита»). У нас дивные отношения. Если у нас обоих будет потребность, чтобы встретиться и обсудить любой вопрос, не сомневайтесь, мы это сделаем очень быстро. Вы знаете классическое определение: согласие – есть продукт непротивления сторон? Если все стороны сделки на нее настроены, она обязательно состоится.

Даже с «Зенитом»? А что значит, даже с «Зенитом»? Я не понимаю. Я же вам сказал, что если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится.