«Лестер» - «Арсенал». Тест на топ-пригодность

сегодня, 10:15

Самым интригующим матчем английского вечера станет противостояние «Лестера» и «Арсенала». «Соккер.ру» предвкушает любопытную игру.

Текущая форма

Почему этот матч особенно интересен? «Лестер», который некогда ворвался в информационное пространство и футбольное сообщество внезапно, став чемпионом Англии, снова стремится наверх с целью закрепиться уже в статусе уважаемого клуба, с которым стоит считаться и топовым соперникам. «Лисы» гордо закрепились в оторвавшейся немного от остальных первой четверке наряду с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси». «Арсенал» же, которому вроде как больше «к лицу» позиция в этих рядах, постепенно отдаляется и пока висит на пятом месте, но с шестиочковым отставанием.

Победа «Лестера» отдалит «канониров» на девять очков, а победа «Арсенала» вернет лондонцев в борьбу за стратегические позиции. Но тренд в результатах этих клубов разнонаправленный. «Лестер» сейчас на кураже и собирает хвалебные отзывы. Команда Брендана Роджерса выиграла четыре последних матча. На эту серию пришлась и рекордная игра с «Саутгемптоном», которая завершилась со счетом 9:0. Причем последние три победы кряду «лисы» добыли на выезде. «Арсенал» же, напротив, сейчас отхватывает едва ли не максимальную критику за все время руководства командой Унаи Эмери.

Тут и результаты сказываются, и история с Гранитом Джакой, который в статусе капитана поссорился с болельщиками. Те не поняли не только швейцарца, но и поведение тренера. В общем, напряженности добавилось. Кстати, после той истории «Арсенал» так и не может выиграть. Всего же на его счету лишь одна победа в шести последних матчах во всех турнирах. А серия без побед подряд достигла четырех встреч.

Правда, все это были ничьи, включая исход основного времени кубкового матча с «Ливерпулем» (5:5), в котором «Арсенал» проиграл в серии пенальти. В Премьер-Лиге у него тоже много ничьих и всего одна победа в пяти последних турах, две победы – в последних девяти. «Лестер» же выдает лучший свой старт в Премьер-Лиге, выиграл восемь из 11 последних домашних матчей и имеет одну из лучших оборон в лиге.

История отношений

Эти соперники провели между собой 141 матч. Разумеется, перевес на стороне «Арсенала», который выиграл 66 встреч, всего 30 раз побеждал «Лестер», еще 45 встреч завершались вничью. Хотя в пору перестройки тенденций смотреть на такую общую и далекую историю смысла нет. Даже последние сезоны не облегчат прогнозирование, потому что в каждом из двух последних чемпионатов «Лестер» и «Арсенал» обменивались домашними победами. Можно сказать лишь одно: все эти встречи оказывались весьма результативными. От 4:3 в пользу «Арсенала» в августе 2017 года до 3:0 в пользу «Лестера» в апреле нынешнего года.

Особенно «канониров» «любит» Джейми Варди, который на этом отрезке в четыре матча за два сезона забил в ворота «Арсенала» пять мячей. Всего же в восьми матчах против «Арсенала» форвард забил восемь мячей. При Роджерсе к нападающему вернулась молодость. Под руководством этого тренера он провел 21 матч в Премьер-Лиге и забил в них 19 мячей. Кстати, все же помнят, что в 2016 году «Арсенал» был очень близок к подписанию Варди, но тогда сам игрок отказался от этого варианта? Роджерс вспомнил ту историю:

Он тогда только стал чемпионом, получил мировое имя. Варди командный игрок, поэтому не пошел в «Арсенал» точно не потому, что не хотел потерять статус лидера. Было несколько факторов. Ему здесь комфортно с семьей, он чувствует стабильность. Плюс ему предложили хороший контракт.

Ориентировочный состав «Лестера»: Шмейхель, Перейра, Союнчу, Эванс, Чилуэлл, Ндиди, Перес, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Варди.

Ориентировочный состав «Арсенала»: Лено, Бельерин, Папастатопулос, Луис, Тирни, Торрейра, Гендузи, Уиллок, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

Потерь у команд не так много. «Лестер» не сможет рассчитывать на Мэтти Джеймса, который только приступил к легким тренировкам после травмы. У «Арсенала» травмирован Дани Себальос, но все новости по-прежнему крутятся вокруг Джаки, который тоже в этой встрече не сыграет, о чем рассказал сам Эмери:

Я говорил с ним на днях, чтобы понять, как он себя чувствует, каков его настрой. Тренируется он хорошо, но сказал мне, что не может играть.

Все больше Джака «закапывает» себя в этой истории и все меньше шансов оставляет на то, что вообще когда-нибудь сыграет снова за «Арсенал». Это, конечно, портит атмосферу вокруг и внутри «Арсенала». С другой стороны, его выход на поле в этой ситуации лишь снова спровоцирует болельщиков, которые сделают так, что во время игры о матче мало кто будет думать. Так тоже не годится. Сложная ситуация. А давление на команду и Эмери – колоссальное.

С последними результатами кажется, что любой следующий матч может стать последним для тренера. 17 очков после 11 туров – это худший результат «канониров» за последние семь лет. А из последних 18 матчах на выезде в Премьер-Лиге «Арсенал» выиграл только четыре – Эмери признавал, что гостевые встречи даются его подопечным тяжело. Но признавать мало – с этим нужно что-то делать. В гостях только дважды в 24 матчах «Арсенал» умудрялся не пропускать. Кстати, при Эмери «Арсенал» еще ни разу не играл вничью со счетом 0:0. А матч с «Лестером» будет для испанца пятидесятым у руля «канониров». В 49 матчах Эмери одержал 25 побед, по 12 раз фиксировались ничья и поражение. Так что во многом предстоящий матч будет определяющим.