«Ливерпуль» vs «Манчестер Сити». Главный матч осени в АПЛ

сегодня, 10:15

Идеальный момент для «красных», чтобы обыграть «Сити»? «Соккер.ру» допускает, что игра получится насыщенной и непростой.

Одна команда не проиграла ни одного матча в АПЛ - и только разок была ничья, а вторая потеряла много очков по своим меркам, параллельно наблюдая, как половина состава отправляется в лазарет. Идеальный момент, чтобы огорчить Гвардиолу усилиями состава Клоппа? Или три десятилетия из истории не вычеркнуть?

Стало бы скучно, не будь «Ливерпуль» сказочно невезучим в погонях за чемпионством в АПЛ . Пусть в этом месте фанаты двух клубов из Манчестера напоминают о моментах, когда вот этот состав Клоппа отскакивал в лиге – будучи удачливым в отдельных играх, глобально «Сити» - частый чемпион, «Ливерпуль» - стабильный неудачник.

Системная несовместимость кубкового бура «Ливерпуля» и катка «Манчестер Сити» частенько предопределяла результаты в матчах между командами. Не удивляет, что в ЛЧ «красные» прошли дальше, но стоит оставить в расчете только игры чемпионата - увидите победу Гвардиолы и ничью. И до этого победы не превратили город Ливерпуль в вечеринку в честь первого титула.

«Манчестер Сити» осознает важность момента, но напряжение скорее может сработать против «Ливерпуля». Клопп призвал к полной готовности – чтобы даже парни, которые продают хот-доги, настроились на решающий матч с первых секунд. Но продавцы голы не забивают, все внимание – футболистам.

Тактика и составы фаворитов АПЛ

У «Манчестер Сити» колоссальные потери в составе – считай, половина основных игроков недоступна из-за травм. Вратаря Эдерсона заменили по ходу сложного матча в Бергамо. Голкипера Браво удалили, поэтому концовку игры в воротах был защитник Кайл Уокер. Чилиец, конечно же, сможет сыграть в АПЛ , но в какой он форме? Не факт, что в выдающейся, хотя Клаудио – вратарь высочайшего уровня.

Ляпорт травмирован, как и Зинченко. А Стоунзу дали отдохнуть на неделе, чтобы не ставить Фернандиньо в центр защиты вместе с Отаменди в Ливерпуле. Впрочем, иногда ожидают связку бразильца и англичанина, а аргентинца оставляют вне игры. Вне игры может оказаться также Канселу – после подвигов Уокера в воротах его могут вернуть на фланг, поскольку против Мане нужен крепкий правый защитник, а не латераль.

Менди и Канселу пока не играют так, как Робертсон и Александер-Арнольд. И в центре поля у «Манчестер Сити» без травмированных Родриго и Давида Сильвы будут перестановки. Можно нахваливать Фодена, отмечать опыт Фернандиньо - его могут переместить на привычную позицию, также сложно не заметить, насколько круто играют Де Брюйне и Бернарду. Но козыри не отменяют потерь. Если изначальный план Хосепа сработает - у «Сити» многое получится, даже в гостях.

Но если Браво, Менди, Марез или Гюндоган подведут, то сразу вспомним - основными являются другие исполнители. А вот у Клоппа из важных людей из основы вылетел только один человек - Матип получил травму, может пропустить шесть недель. Гомесу, конечно, Юрген тоже доверяет, но Джо скорее как Ловрен - парень, от которого ждёшь ошибок и не ищешь в его игре интеллектуальности, как у Жоэля – камерунец изумительно чувствует поле и лучше всех в команде сочетается с ван Дейком.

Как его не назови - пусть и ван Дайком, как настаивает Хиддинк, но Вирджил монолитен, как обычно. Светел и не свят - ярко играет, мощно, надежно, но во второй половине года ареол непогрешимости потерял параллельно с де Лигтом. Все мы люди, кроме нелюдей, и поэтому даже двужильному Робертсону нужен отдых. И ошибается порой даже любимая бубочка фанатов Ливерпуля – молодой и перспективный Трент.

Зато Клопп позволил ряду игроков отдохнуть. Отсутствие Фирмино, Робертсона и Мане в основе против «Генка» - важный момент накануне матча. Клопп держал в уме игру против «Манчестер Сити», и теперь у него есть свежий шотландец, которому нужно поймать Мареза и огорчить Канселу или Уокера. Еще у Юргена привычная отдохнувшая тройка в атаке - слухи о мышечных проблемах Салаха оказались преувеличенными.

А также у немца много вариантов в центре поля. Судьба матча во многом зависит от работы хавбеков, ведь тактика у соперников похожая, схема одинаковая – «4-3-3», контроль игры и одержимость вертикальными решениями объединяет. Разве что в атаке «Ливерпуль» сложнее в силу магических способностей Фирмино. Жезус и Агуэро - маглы из мира форвардов, а Бобби как минимум маг-полукровка из Хогвартса. Также кайф от футбольной магии начал получать Окслейд-Чемберлен, а для высадки на «Энфилде» его таланты нужны.

Фабиньо и Алекс не помешают на поле, а вот третьего человека выберут, исходя из состояния и задач. Например, если Клопп решит устроить охоту на Де Брюйне - Вейналдум, Хендерсон и Кейта вызовутся добровольцами. Соперники друг друга стоят, так что даже заметные кадровые потери «Манчестер Сити» не должны оградить публику от хорошего футбола. Тем более что впереди матчи сборных, а эта игра словно финал очередного отрезка клубного сезона.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес (Ловрен), ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Хендерсон) - Салах, Фирмино, Мане.

«Манчестер Сити»: Браво (Уокер) – Уокер (Канселу), Стоунз, Отаменди (Фернандиньо), Менди - Де Брюйне, Гюндоган (Фернандиньо), Бернарду - Марез, Агуэро (Жезус), Стерлинг.

Знаете ли вы, что…

• «Ливерпуль» не проигрывает дома в рамках АПЛ в 45 играх подряд (35 побед, 10 ничьих), с апреля 2017 года;

• команда Клоппа пропустила в каждом из пяти матчей АПЛ на «Энфилд Роуд» в этом сезоне – ровно по одному мячу;

• «Ливерпуль» пять из девяти своих побед в АПЛ одержал с одинаковым счетом – 2:1. Нет больше промышленного производства «сухарей»;

• грозный в атаке «Сити» забил лишь в одном из пяти последних матчей на «Энфилд Роуд», но и тогда проиграл – 4:3;

• «Ливерпуль» забивает минимум по 2 гола в последних 12 домашних матчах АПЛ , а «Манчестер Сити» тоже от двух в 11 из последних 12 поединков;

• «Ливерпуль» не проиграл в 19 последних домашних матчах против «Сити» во всех турнирах. Последний успех «горожан» на «Энфилде» датируется 2003 годом.