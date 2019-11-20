Владимир Петкович и его интернационал

вчера, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о пути сборной Швейцарии на Евро-2020.

Среди тех, кто уже завоевал путёвку на чемпионат Европы, есть сборная Швейцарии, выигравшая турнир в группе D. Сборная небольшой альпийской страны уже стала завсегдатаем крупных соревнований. За последние 16 лет они пропустили только чемпионат Европы 2012 года. Однако в текущем розыгрыше болельщикам «Нати» пришлось изрядно поволноваться. Вплоть до последнего тура ситуация в группе была очень запутанной.

Швейцарцы солидно выглядели на последнем чемпионате мира, ничья с бразильцами дорогого стоит. Но запомнились в первую очередь политическими жестами своих футболистов - Джердана Шакири и Гранита Джаки в матче со сборной Сербии. Два футболиста албанского происхождения устроили откровенную провокацию. В одной восьмой финала швейцарцы уступили шведам и отправились домой. Но уже осенью команда Владимира Петковича успешно выступила в новом турнире Лиги наций - обыграла с крупным счётом 5:2 тех самых бельгийцев и пробилась в четвёрку сильнейших. Правда, в итоге сборная Швейцарии стала там четвёртой, проиграв в полуфинале португальцам и уступив в серии пенальти англичанам. Осталось ощущение, что швейцарские футболисты так и не поняли до конца смысл нового проекта УЕФА .

Отборочный турнир «Нати» начала с победы в Тбилиси 2:0. Встречу с датчанами швейцарцы тоже должны были выигрывать. Ведь за шесть минут до финального свистка команда Петровича вела 3:0. Как команда Дании отыгралась, вы могли прочитать в недавнем материале.

Жареным запахло в октябре, когда швейцарская команда проиграла сборной Дании в Копенгагене и отошла на третье место, - после датчан и ирландцев. Нужно было выигрывать три оставшиеся встречи, в том числе и у сборной Ирландии. Тяжёлой выдалась игра в Женеве. Харис Сеферович довольно быстро на 16 минуте подобрал ключ к воротам островитян. Но этот гол оставался единственным, и сравняй ирландцы счёт, всё бы перевернулось на 180 градусов. На 76 минуте хозяева получили право на пенальти и численное преимущество. Но Рикардо Родригес не забил 11-метровый, и нервотрёпка продолжилась. Снял все вопросы ирландский защитник Шейн Даффи, поразивший свои ворота.

С грузинской сборной тоже пришлось повозиться. Победный мяч Седрик Иттен забил только за 13 минут до конца. Зато с хиленькой командой Гибралтара проблем не возникло - 6:1, и сборная Швейцарии в финале. Владимир Петкович, занимающий должность шефа «Нати» с 2014 года, снова взял отборочный барьер.

Владимир Петкович - югослав, родившийся и, до отъезда в Швейцарию, проживавший в Боснии. Выступал в нескольких клубах, потом стал тренером. Тренировал преимущественно швейцарские клубы, но успел поработать два года в «Лацио». В 2014-м году он получил хорошее наследство от Оттмара Хитцфельда и с тех пор руководит одной из самых интернациональных сборных Европы. Пёстрый этнический состав «Нати» и стал одной из причин приглашения Петковича, который говорит на многих языках, может примирить разные общины в команде и предотвратить расползание по национальным углам. Ибо прецедент уже был. В прошлом десятилетии тренер Коби Кун, швейцарский немец, не смог предотвратить расслоения и в открытую конфликтовал с этническими турками братьями Муратом и Хаканом Якинами. А ведь тогда сборная Швейцарии ещё не была наводнена потомками мигрантов. В ней играли представители домашних наций - немцы, французы, итальянцы, упомянутые братья Якины, да натурализованный конголезец Блез Нкуфо. Ещё не было многочисленных албанцев, югославов, африканцев, латиноамериканцев. Петковичу очень важно поддержать баланс между коренными и некоренными. Пока получается, но выходка Шакири и Джаки свидетельствует, что не всегда удаётся установить субординацию.

После чемпионата мира в состав «Нати» пробились несколько молодых представителей коренных жителей Швейцарии - нападающий Седрик Иттен, полузащитники Мишель Аэбишер и Кристиан Фасснахт, защитник Лорис Бенито, вратарь Йонас Омлин. Но значение некоренных по-прежнему велико. Поэтому столь болезненно восприняли в Швейцарии проблемы двух ведущих полузащитников. Джердан Шакири крайне редко выходит на поле в составе «Ливерпуля», а у Гранита Джаки возникли сложности с болельщиками «Арсенала». Пришлось даже капитанскую повязку сдать.

Самая сильная линия «Нати» - вратарская. Янн Зоммер - вратарь и капитан мёнхенгладбахской «Боруссии», Роман Бюрки защищает пост номер один в «Боруссии» дортмундской. Оба достойны первого номера, но Петкович предпочитает Зоммера. Сильные мастера собраны в обороне - Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Михаэль Ланг, Нико Эльведи, Франсуа Мубандже, Силвэн Видмер. Все играют в ведущих лигах. Передумал уходить из сборной как минимум до Евро-2020 опытнейший Штефан Лихтштайнер из «Ювентуса».

Очень прибавил центральный полузащитник гладбахской «Боруссии» Денис Закариа, что весьма вовремя, учитывая ситуации с Шакири и Джакой. Потомок выходцев из Южного Судана уже не ограничивается разрушительной работой, он и в созидании хорош. И в завершении. Сейчас представители больших клубов Англии обивают пороги офиса «Боруссии» в надежде купить 23-летнего футболиста. А Эдмилсон Фернандеш, родственник полузащитника «Краснодара» Мануэла Фернандеша, несколько сдал. Неважно играет у себя в «Майнце» и в сборной чаще оказывается на скамейке.

Линия атаки не всегда играет эффективно. Харис Сеферович и Брель Эмболо - не самые результативные и не самые стабильные нападающие. Поэтому болельщики очень рады появлению в команде форварда «Базеля» Седрика Иттена. 22-летний футболист сыграл только две встречи - с командами Грузии и Гибралтара, но уже успел отличиться дважды. Не исключено, что он станет ударной силой «Нати» на европейском первенстве.

Что касается перспектив сборной Швейцарии, то ей вполне по силам выйти из группы. Конечно, многое зависит от состава этой группы, но добротная, сыгранная команда способна доставить проблему кому угодно.