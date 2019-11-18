Лаймер и Лайнер. Смотрите не перепутайте

вчера, 10:42

Сборная Австрии пробилась в финальную часть чемпионата Европы.

Австрийцы, пропустившие чемпионат мира, возвращаются на крупный турнир. Четыре года спустя они снова сыграют на первенстве Европы. В прошлый раз получилось не лучшим образом. Нашу сборную дважды обыграли в отборочном турнире, заняли первое место в группе. Но уже во Франции австрийская сборная набрала лишь одно очко и осталась на дне своей группы. Но это самое очко команда Марселя Келлера приобрела в игре с будущими чемпионами Европы – португальцами.

Разговоры о грядущем возрождении сборной Австрии стихли, когда она заняла четвёртое место в группе – после команд Сербии, Ирландии и Уэльса – и осталась без чемпионата мира. Швейцарец Келлер получил расчёт. На его место был приглашён другой специалист – немец Франко Фода. Довольно сильный в прошлом защитник, игравший не только на родине, но и в Австрии, а именно в «Штурме».

Год ушёл у Фоды на раскачку. Австрийская команда обыграла сборную России в контрольном матче, чем спровоцировала околофутбольную общественность нашей страны на призывы к срочной отставке Станислава Черчесова. Затем были обыграны действующие на тот момент чемпионы мира немцы. От бразильцев Das Team получила три безответных гола в Вене, но шведы были обыграны 2:0. Однако осенью в Лиге наций команда Фоды оказалась только второй в своей группе.

Отборочный турнир Евро-2020 австрийцы начали катастрофически – с двух поражений. Сначала проиграли в Вене полякам, а потом были биты в гостях сборной Израиля. Фода в этот момент был близок к увольнению. Но немецкий тренер усидел в своём кресле, а дела у сборной Австрии постепенно пошли на поправку. Сначала были обыграны словенцы 1:0. Потом в Скопье была разгромлена сборная Македонии 4:1. Перед осенними встречами австрийцы третьи – после поляков и израильтян. Разгромить сборную Латвии не составило труда – 6:0. И Австрия уже вторая в группе G. Очень важным был второй матч в Варшаве с поляками. Нулевая ничья, которой остались недовольны гости. Если бы не игра вратаря «бело-красных» Лукаша Фабьянского, австрийцы могли бы спокойно увезти три очка. А так одно очко, и на второе место вырвалась команда Словении. Сборная Израиля вдруг принялась проигрывать всем подряд. Вот и австрийцам она проиграла 1:3, даром что первой добилась успеха.

Судьба второй путёвки – первая досталась полякам – решалась месяц назад в Любляне. Звёздный вратарь хозяев Ян Облак очень хотел попасть на свой первый крупный турнир. Но Ян оказался бессилен после того, как защитник Штефан Пош головой пробил при подаче углового. Все попытки сборной Словении отыграться свёл на нет вратарь австрийцев Чичан Станкович. Австрийцы выиграли 1:0 и прикоснулись к путёвке. Оставалось взять её в руки, а для этого необходимо было выиграть у македонцев. Что они и сделали, победив 2:1. Их команда едет на чемпионат Европы.

Один из двух голов записан на счёт главной звезды Das Team Давида Алабы. Игра темнокожего футболиста в последние годы потускнела. Виной тому травмы игрока «Баварии». Но Алаба остаётся Алабой, скорость, видение поля, умение бить штрафные, универсализм никуда не делись.

Однако Алаба – далеко не единственный сильный футболист в австрийской сборной. По-прежнему хороши центральный защитник Александр Драгович и атакующий полузащитник Марко Арнаутович. Компанию выходцев из Югославии пополнили сразу два вратаря. Один из них, Чичан Станкович из «Ред Булл Зальцбург», обещает вырасти в большого мастера. Павао Перван попал в сборную Австрии в 32 года, после того, как стал основным в «Вольфсбурге». Вряд ли он претендует на роль основного, но за место в бригаде способен побороться. Сейчас Станкович травмирован, и в игре с македонцами ворота защищал Александер Шлагер из ЛАСКа.

Неброско, но надёжно действует партнёр Драговича по центру обороны Мартин Хинтереггер. Правый полузащитник Валентино Лазаро, сменивший летом «Герту» на «Интер», напротив, очень заметен. И не только внешне – он, как и Алаба, имеет африканские корни. Лазаро один из самых быстрых игроков Европы, а уж в сборной Австрии он точно самый скоростной. В национальной команде Лазаро может не спешить назад, потому что правый фланг обороны надёжно закрыт защитником мёнхенгладбахской «Боруссии» Штефаном Лайнером. Который успевает и впереди. Это он забил победный гол в ворота македонцев, узаконивший выход сборной Австрии на Евро. Слева играет Давид Алаба – в обороне или средней линии. Если Давид действует в полузащите, место на левом фланге обороны занимают ветеран Андреас Ульмер или молодой Штефан Пош.

Лайнера не стоит путать с носителем похожей фамилии Конрадом Лаймером. С тем самым, что забил «Зениту» в Лейпциге. И в «РБ Лейпциг», и в сборной Конрад играет в центре ближе к левому флангу. Пару опорников составляют капитан команды Юлиан Баумгартлингер («Байер») и товарищ Лаймера по «Лейпцигу» Штефан Ильзанкер. Но чаще бывает, что капитан справляется в одиночку, без Ильзанкера. Рядом с ним располагается Лаймер, а левый фланг отдаётся в распоряжение Алабе.

Ещё один одноклубник Лаймера Марсель Забитцер, который тоже расписался в воротах «Зенита», в клубе играет на позиции правого полузащитника. Фода использует его в нападении, так же как и Марко Арнаутовича. Усилить атаку могут достаточно опытные Михаэль Грегорич, Лукас Хинтерзеер и сравнительно новый персонаж в австрийской сборной Карим Онисиво. Гвидо Бургшталлер, забивший единственный гол в ворота словенцев в первом матче, в августе объявил об уходе из сборной. О причинах 30-летний форвард «Шальке» предпочёл не распространяться.

Пока сборная Австрии выглядит просто одним из участников предстоящего чемпионата Европы. За выход из группы поборются. Хотя, смотря какая ещё группа достанется при жеребьёвке. Но замахнуться на большее у Алабы, Лайнера и Лаймера может не хватить сил.