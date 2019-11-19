19 участников Евро-2020 известны. Дело за малым

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Последний игровой день отбора решит судьбу Венгрии, Словакии и Уэльса и повлияет на состав участников стыковых матчей. «Соккер.ру» - о вышедших и надеющихся.

Приветствуем 19 участников Евро-2020!

19 путевок из 20 на чемпионат Европы, разыгрывавшиеся в классическом отборе, обрели своих хозяев. Таким образом, известны 80% участников Евро-2020 (19 из 24 команд). О тех, у кого еще остались шансы запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, поговорим ниже, а пока — физкульт-привет счастливчикам!

1. Бельгия

Квалифицировалась: 10 октября 2019 года.

Предыдущие Евро: 5 (1972, 1980, 1984, 2000, 2016).

Лучший результат: «серебро» (1980).

«Красные дьяволы» первыми квалифицировались на чемпионат Европы, у сборной Бельгии 9 побед в 9 матчах с общим счетом 34:2, а сегодня они могут выиграть в десятый раз, в соперниках — Кипр. Бельгия - №1 в рейтинге ФИФА , бронзовых призеров ЧМ -2018 по праву считают одними из фаворитов Евро-2020.

2. Италия

Квалифицировалась: 12 октября 2019 года.

Предыдущие Евро: 9 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

Лучший результат: чемпион (1968).

После трагического непопадания на чемпионат мира Италия идеально провела отборочный турнир Евро, одержав 10 побед в 10 матчах. «Скуадра Адзуррой» руководит , предыдущим местом работы которого был петербургский «Зенит».

3. Россия

Квалифицировалась: 13 октября 2019 года.

Предыдущие Евро: 11 (1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, 2016)

Лучший результат: чемпион (1960 как сборная СССР ) и полуфинал (2008 как самостоятельная команда)

Сборная России по ходу отбора составила цепочку из семи побед подряд, которую ограничили с двух сторон поражения от суровой Бельгии. На 99% мы попадем в одну группу с «красными дьяволами» в финальной части чемпионата Европы.

4. Польша

Квалифицировалась: 13 октября 2019 года.

Предыдущие Евро: 3 (2008, 2012, 2016)

Лучший результат: четвертьфинал (2016).

Сборная Польши квалифицировалась на свой четвертый чемпионат Европы, причем это четвертый подряд турнир, на котором сыграет «Кадра». До 2008 года поляки 12 раз подряд проваливали попытки квалифицироваться в финальную часть, а теперь превращаются в завсегдатаев Евро.

5. Украина

Квалифицировалась: 14 октября 2019 года.

Предыдущие Евро: 2 (2012, 2016)

Лучший результат: групповой этап (2012 и 2016).

Сборная Украины под руководством преподнесла сюрприз, выиграв группу с действующими чемпионами Европы португальцами и вечно талантливой командой Сербии. Для украинцев это третий турнир подряд, и они постараются впервые в своей истории выйти из группы, что не удавалось на домашнем Евро-2012 и Евро-2016, который прошел во Франции.

6. Испания

Квалифицировалась: 15 октября 2019 года.

Предыдущие Евро: 10 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

Лучший результат: чемпион (1964, 2008 и 2012).

Трехкратные чемпионы Европы по ходу отборочного цикла сменили главного тренера из-за трагедии в семье Луиса Энрике, что не помешало им завершить отбор на первой строчке выше крепких, но не звездных команд Швеции, Румынии и Норвегии. Сообщается, Луис Энрике вернулся на пост главного тренера и будет руководить командой на Евро-2020.

7. Франция

Квалифицировалась: 14 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 9 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

Лучший результат: чемпион (1984 и 2000).

Действующие чемпионы мира по ходу отбора потерпели поражение от Турции, но в итоговой таблице все равно заняли первую строчку. «Трехцветные» однажды уже выигрывали Евро после триумфального мундиаля, наверняка мечтают повторить этот опыт. Может получиться уникально, ведь на тех «золотых» турнирах был действующим футболистом, а теперь он главный тренер.

8. Турция

Квалифицировалась: 14 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 4 (1996, 2000, 2008, 2016)

Лучший результат: полуфинал (2008).

Сборная Турции в своей отборочной группе опередила исландцев и албанцев. Стоит сказать, что руководит турками , который в 2002 году привел сборную к «бронзе» чемпионата мира в Японии и Южной Корее.

9. Англия

Квалифицировалась: 14 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 9 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016)

Лучший результат: полуфинал (1968 и 1996).

Сборная Англии наравне с итальянцами самая результативная команда отборочного цикла (37 голов), впрочем, сегодня этот результат может перебить Бельгия. Родоначальники футбола никогда не становились чемпионами Европы, может быть, с десятой попытки у них получится?

10. Чехия

Квалифицировалась: 14 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 9 (1960, 1976, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

Лучший результат: чемпион (1976 как Чехословакия) и «серебро» (1996 как самостоятельная команда).

По ходу отбора чехи нанесли поражение сборной Англии, и эта сенсация вдохновила Чехию на завоевание путевки на чемпионат Европы, хотя до этого были сомнения. Решающую победу чешская дружина одержала над Косово (2:1), весомый вклад в победы над англичанами и косоварами внес полузащитник «Спартака» .

11. Финляндия

Квалифицировалась: 15 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: дебютант.

Лучший результат: -

Из команд, пробившихся на Евро-2020 через отбор, только Финляндия является дебютантом чемпионатов Европы. Финны в своей группе опередили чемпионов Европы 2004 года греков, а также сборную Боснии и Герцеговины. Поездка на Евро — заслуженная награда. Добро пожаловать!

12. Швеция

Квалифицировалась: 15 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 6 (1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

Лучший результат: полуфинал (1992).

Футболисты из другой северной страны не пропускают чемпионаты Европы в XXI веке. Евро-2020 станет шестым континентальным первенством кряду, на котором сыграет «Тре Крунур». Правда, лучший результат шведов остался в XX веке, на домашнем турнире 1992 года.

13. Хорватия

Квалифицировалась: 16 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 5 (1996, 2004, 2008, 2012, 2016)

Лучший результат: четвертьфинал (1996 и 2008).

На чемпионатах мира хорваты уже брали и «бронзу», и «серебро», а вот на чемпионатах Европы не забирались выше четвертьфинальной стадии. Попробуют сделать это на Евро-2020, куда пробились, опередив Венгрию, Словакию и Уэльс.

14. Австрия

Квалифицировалась: 16 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 2 (2008, 2016)

Лучший результат: групповой этап (2008 и 2016).

Австрийцы всего лишь во второй раз в истории проходят квалификацию, ведь на Евро-2008 они попали как хозяева. Впрочем, отбор стал улыбаться сборной Австрии только после того, как количество участников финальной стадии расширили до 24-х. «Дас Тим» финишировала следом за Польшей и оставила позади Словению, Македонию и Израиль.

15. Нидерланды

Квалифицировалась: 16 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 9 (1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012)

Лучший результат: чемпион (1988).

Голландцы провалили отборочные турниры Евро-2016 и ЧМ -2018, поэтому для них попадание на ближайший чемпионат Европы точно не является рядовым событием. С другой стороны, и подвигом успех «оранжевых» не назовешь, если не считать таковым финиш выше Северной Ирландии, Беларуси и Эстонии.

16. Германия

Квалифицировалась: 16 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 12 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

Лучший результат: чемпион (1972, 1980 и 1996).

Трехкратные чемпионы Европы неизменно попадают в финальные части Евро после своего дебюта в 1972 году. Евро-2020 станет для немцев 13-м кряду, не пропустят они и Евро-2024, который будут принимать в качестве хозяев. Нужно сказать, что на трех предыдущих первенствах Старого Света Бундесманшафт неизменно была в призах: «серебро» в 2008-м, «бронза» в 2012-м и 2016-м.

17. Португалия

Квалифицировалась: 17 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 7 (1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

Лучший результат: чемпион (2016).

Действующие чемпионы Европы квалифицировались в последних рядах, причем уступили лидерство в своей группе Украине. Впрочем, это вполне в стиле Португалии под руководством . Вспомните, как они выползали из группы на победном Евро-2016, как играли в плей-офф. Но своего все равно добились, как и здесь.

18. Швейцария

Квалифицировалась: 18 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 4 (1996, 2004, 2008, 2016)

Лучший результат: 1/8 финала (2016).

Швейцарцы выиграли группу, опередив Данию и Ирландию. По большому счету, все было решено еще в октябре, когда швейцарцы справились с Ирландией, в ноябре «нейтралам» осталось лишь добыть ожидаемые победы в матчах с Грузией и Гибралтаром.

19. Дания

Квалифицировалась: 18 ноября 2019 года.

Предыдущие Евро: 8 (1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012)

Лучший результат: чемпион (1992).

Датчане не сумели сохранить за собой первую строчку, потеряв очки в матче с Ирландией, с другой стороны, именно эта ничья вывела их в финальную часть Евро-2020. Таким образом, Дания стала последней из команд, становившихся чемпионами Европы, кто прошел отбор на ближайший турнир. На Евро-2020 будут представлены все чемпионы, кроме Греции, которая даже через стыки не сможет попасть на чемпионат Европы.

Кому достанется последняя путевка отбора?

За нее сразятся Уэльс, Венгрия и Словакия, причем две первые команды сойдутся в очном матче.

- Венгрия в случае победы гарантирует себе выход из группы. Также венгров устроит ничья, но только в том случае, если Словакия не обыграет Азербайджан.

- Уэльс обеспечит себе участие на Евро-2020 только в случае победы над Венгрией.

- Словакия должна обыгрывать Азербайджан и надеяться на ничью в матче Уэльс — Венгрия.

Кто сыграет в стыковых матчах?

Состав участников стыковых матчей формируется на основе выступления европейских сборных в Лиге наций и в отборе Евро-2020. На данный момент расклад такой, окончательная ясность наступит после матчей заключительного игрового дня:

Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Румыния*, Уэльс/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*

Путь B: Босния и Герцеговина, Уэльс/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*

Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Румыния*

Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

- Жирным выделены команды, которые точно сыграют в стыковых матчах, хотя пока точно не знают, по какому пути пойдут.

- Судьбу отмеченных «*» команд решит жеребьевка, которая распределит их по разным путям.

- Состав участников пути D определен на 100%. Одна из этих сборных сыграет на Евро-2020, для каждой это будет дебют.