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И нашим и вашим. Великие футболисты, игравшие за разные сборные

сегодня, 11:00

На фоне озвученного Каримом Бензема желания перейти под знамена Алжира или Испании, «Соккер.ру» - о тех, кому удалось поиграть за разные сборные.

В мировом футболе вплоть до 60-х годов XX века не существовало регламента по смене спортивного гражданства футболистами. Каждый, у кого был паспорт той или иной страны, мог играть за национальную сборную, то есть в теории допускались даже «двоеженцы» - сегодня здесь, завтра там, потом снова здесь. Наконец, чтобы прекратить этот цирк, ФИФА ввела простое правило: за какую сборную провел первый матч — ее цвета и защищаешь всю карьеру.

И все бы ничего, но через 40 лет в футболе наступил «ближневосточный кризис». Сборные Катара и Кувейта предлагали хорошие деньги футболистам, которые не играли за свои сборные, чтобы те представляли интересы этих стран на международной арене. В ФИФА снова всполошились и в 2004 году появились правила, которые нам известны теперь. Если футболист сыграл в официальном матче за какую-то сборную, то это выбор на всю жизнь, после выступлений на юношеском/молодежном уровне или товарищеской игре за первую сборную еще можно все переиграть (только один раз!), но в любом случае нужно обосновать выступление за ту или иную национальную дружину.

Самое простое — родиться на территории страны, которую хочешь представлять на международной арене. Если не удалось сделать это самому, подойдут родители или дедушки/бабушки. К примеру, Антуан Гризманн без всяких проблем мог бы присоединиться к сборной Португалии, ведь его дед — чистокровный португалец. Ну, а если родственных связей нет, то нужно непрерывно проживать на территории своей новой родины пять лет (сначала было 2 года, но потом ужесточили).

В общем, в наши дни большие футболисты редко умудряются сыграть за разные сборные, хотя такие примеры имеются: например, наш Марио Фернандес до того, как стать россиянином, принимал участие в товарищеских матчах сборной Бразилии. Диего Коста тоже играл за «пентакампеонов» - команду своей исторической родины, но позже присоединился к сборной Испании. До чудесных историй из XX столетия далеко, но хоть что-то.

Ладислао Кубала (Чехословакия, Венгрия и Испания)

На счету блестящего Ласло, который в 1999 году был объявлен лучшим игроком, когда-либо выступавшим за «Барселону», есть матчи за три национальные сборные, являвшиеся членами ФИФА: Чехословакия, Венгрия и Испания. Поправка важная, ведь еще Кубала играл за Каталонию.

Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай и Италия)

Чемпион мира 1950 года в составе сборной Уругвая, устроившей «Мараканасу» сборной Бразилии на домашнем мундиале, в середине 50-х переехал в Италию, где играл за «Милан», «Рому», а заодно и за «Скуадра Адзурру». Правда, блестящий плеймейкер ограничился всего четырьмя матчами за сборную Италии. Между прочим, дед Хуана Альберто родом из Италии, у Скьяффино генуэзские корни и фамилия.

Мишель Платини (Франция и Кувейт)

Это малоизвестная, но все-таки примечательная история. В 1988-м, спустя год после своего ухода из футбола, обладателя трех «Золотых мячей» Мишеля Платини угораздило сыграть 20 минут за сборную Кувейта против команды СССР. Матч попал в официальный реестр ФИФА, и Платини оказался среди «многостаночников». На самом деле, Мишель нарушил тогдашние правила, но какой ущерб от санкций тому, кто уже повесил бутсы на гвоздь?

Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания)

Ференц Пушкаш гениально играл за сборную Венгрии, забил 84 гола в 85 матчах, должен был становиться чемпионом мира в 1954 году, но немцы сотворили чудо в Берне и оставили «волшебных мадьяр» без заслуженного титула. Кстати, Пушкаш — сам немец по происхождению, он из дунайских швабов, до 10 лет жил под фамилией Пурцельд, которую родители сменили из-за политической обстановки в стране. В 31 год уже заслуженный и немолодой Пушкаш эмигрировал в Испанию, где блестяще играл за мадридский «Реал», несмотря на возраст, и даже четырежды вышел на поле в составе «Красной Фурии».

Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Колумбия и Испания)

«Белокурая Стрела» из Буэнос-Айреса — особенный футболист для «Реала» и для всего мирового футбола. Три главных клуба в карьере Альфредо: аргентинский «Ривер Плейт», колумбийский «Мильонариос» и мадридский «Реал». Поклонники каждого из них были без ума от Ди Стефано, хотя мировой славы аргентинец добился, конечно, в Мадриде: в пору выступлений за «Реал» Альфредо пять раз выиграл Кубок чемпионов, восемь раз стал чемпионом Испании и взял два «Золотых мяча». А еще блестящий форвард поиграл за сборную каждой страны, в которой выступал. Таким образом, у Ди Стефано есть матчи и за Аргентину (6 голов в 6 матчах), и за Колумбию (6 голов в 7 матчах), и за Испанию (23 гола в 31 матче).

Луис Монти (Аргентина и Италия)

Аргентинский футболист по прозвищу «Костолом» - уникальный футболист в мировой истории. Луис играл на двух чемпионатах мира за две разные сборные, причем с обеими доходил до финала. На ЧМ-1930 Монти и его Аргентина проиграли хозяевам мундиаля уругвайцам в финале со счетом 2:4, а четыре года спустя он уже сам был хозяином чемпионата мира в составе сборной Италии и выиграл с ней титул. На обоих турнирах Луис Монти входил в символическую сборную, то есть и в «Альбиселесте», и в «Скуадра Адзурре» играл важнейшую роль.

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Все комментарии
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 13:21
"На обоих турнирах Луис Монти входил в символическую сборную, то есть и в «Селесте», и в «Скуадра Адзурре» играл важнейшую роль." Ошибка. "Селесте" - это прозвище сборной Уругвая, а не Аргентины. Аргентинцев называют "Альбиселесте".
Вы правы. Спасибо, исправили.
Rattlehead
Rattlehead ответил kind pennywise
   159 / 829
сегодня в 13:19
Ди Стефано конечно тут особняком стоит, кстати в статье забыли умомняуть о Павле Куке (7 голов за Чехословакию и 22 гола за Чехию), Мостовой ( 3 гола за СССР, 10 голов за Россию). Предраг Миятович успел поиграть за Югославию, а после за Сербию и Черногорию, Давор Шукер за Югославию и Хорватию. Деян Станкович за 10 лет успел поиграть за 3 сборные: Югославия, Сербия и Черногория, Сербия.
Кука - чех, Мостовой - русский, Шукер - хорват, Миятович -черногорец, Станкович - серб, игравшие за сборные соответствующих государств, до этого являвшихся частью государств союзных вплоть до их распада. О какой смене футбольного гражданства идет речь?
Гавриленко
Гавриленко ответил 25процентный клоун
   6 / 829
сегодня в 12:54
Или за Амкар, или за Амкал. Хотя в Амкале норм мужики играют.
Гавриленко
Гавриленко ответил GYTSYL
   6 / 829
сегодня в 12:53
Его туда не возьмут.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил GYTSYL
   5 / 829
сегодня в 12:38
ФК Томь))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавриленко
   5 / 829
сегодня в 12:37
Джикия Бельгии забивал а они в свои)))
GYTSYL
GYTSYL
   110 / 829
сегодня в 12:37
А Дзюба потом за кого будет выступать?
Может за сборную Индонезии или Гренландии??
Да ладно вам
Да ладно вам
   11 / 829
сегодня в 12:35
Платини хороший игрок, но мерзкий человек. Лишний раз убедился.
Big krendel
Big krendel
   38 / 829
сегодня в 12:31
Пушкаш красава.
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology
   727 / 829
сегодня в 12:15
"На обоих турнирах Луис Монти входил в символическую сборную, то есть и в «Селесте», и в «Скуадра Адзурре» играл важнейшую роль."

Ошибка. "Селесте" - это прозвище сборной Уругвая, а не Аргентины. Аргентинцев называют "Альбиселесте".
kind pennywise
kind pennywise
   788 / 829
сегодня в 12:09
Из того, что ближе к статье почему то забыли упомянуть о втором крыле Валенсии (справа, если что играл Амедео Карбони) конца 90-ых и начала 00-ых - Жослене Англома.
Играя в «Ренне», Англома получил вызов в молодёжную сборную Франции, в составе которой в 1988 году стал победителем молодёжного чемпионата Европы. Первый вызов во взрослую сборную Франции Англома получил в 1990 году. Сыграл 37 матчей и забил 1 гол. Был участником двух европейских первенств. После первенства Европы 1996 года завершил выступление за сборную Франции.

Вернувшись на историческую родину и возобновив профессиональную карьеру футболиста, Англома получил вызов в сборную Гваделупы. Это стало возможным поскольку Гваделупа не является членом ФИФА. Вместе с Англома Гваделупа добилась отличного результата, разделив вместе с Канадой третье место в кубке КОНКАКАФ 2007. После этого Англома объявил о завершении карьеры в сборной, за которую провёл 14 матчей и забил 4 гола[
kind pennywise
kind pennywise
   788 / 829
сегодня в 12:05
Ди Стефано конечно тут особняком стоит, кстати в статье забыли умомняуть о Павле Куке (7 голов за Чехословакию и 22 гола за Чехию), Мостовой ( 3 гола за СССР, 10 голов за Россию). Предраг Миятович успел поиграть за Югославию, а после за Сербию и Черногорию, Давор Шукер за Югославию и Хорватию.
Деян Станкович за 10 лет успел поиграть за 3 сборные: Югославия, Сербия и Черногория, Сербия.
kind pennywise
kind pennywise
   788 / 829
сегодня в 11:58
У Пушкаша 85 матчей и 84 гола, только 4 из них были забиты на турнирах. Однако у него была такая ситуация. Начал играть за сборную Венгрии в 1945 году. Чемпионат мира 1946 не состоялся, т.к. странам после второй мировой было не до футбола. На ЧМ-1950 он также не поехал, т.к. венгры (и не только) отказались от участия из-за финансовых проблем. Отбор к ЧМ-1954 для венгров должен был состоять всего из двух матчей с поляками, однако поляки отказались от участия в турнире и венгры вышли автоматом. На чемпионате мира 1954 Пушкаш забил 4 мяча (по 2 южнокорейцам и западным немцам). В 1956 в Венгрии начались восстания и Пушкаш был вынужден уехать из страны, дорога в сборную Венгрии была закрыта. На евро ему было вообще не вариант сыграть, т.к. первый евро прошел в 1960 без Испании, да и сам Пушкаш только в 1961 сыграл первый матч за испанцев и ему уже было 34 года. В 1962 году он провел последнюю игру за сборную Испании имея на турнирах с ней статистику 4 матча и 0 голов.
Так что так сложились обстоятельства, что великий нападающий имел только 4 мяча на турнирах (отбор и финальные части первенств)
Щит и меч
Щит и меч
   48 / 829
сегодня в 11:27
    Гавриленко
    Гавриленко
       6 / 829
    сегодня в 11:20
    Дыркинфеев, игнашевич, черышев)))) Забивали в ворота сборной России
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
       467 / 829
    сегодня в 11:07
    причём тут платини интересно? он уже завершил карьеру перед кувейтом
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