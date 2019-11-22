И нашим и вашим. Великие футболисты, игравшие за разные сборные

сегодня, 11:00

На фоне озвученного Каримом Бензема желания перейти под знамена Алжира или Испании, «Соккер.ру» - о тех, кому удалось поиграть за разные сборные.

В мировом футболе вплоть до 60-х годов XX века не существовало регламента по смене спортивного гражданства футболистами. Каждый, у кого был паспорт той или иной страны, мог играть за национальную сборную, то есть в теории допускались даже «двоеженцы» - сегодня здесь, завтра там, потом снова здесь. Наконец, чтобы прекратить этот цирк, ФИФА ввела простое правило: за какую сборную провел первый матч — ее цвета и защищаешь всю карьеру.

И все бы ничего, но через 40 лет в футболе наступил «ближневосточный кризис». Сборные Катара и Кувейта предлагали хорошие деньги футболистам, которые не играли за свои сборные, чтобы те представляли интересы этих стран на международной арене. В ФИФА снова всполошились и в 2004 году появились правила, которые нам известны теперь. Если футболист сыграл в официальном матче за какую-то сборную, то это выбор на всю жизнь, после выступлений на юношеском/молодежном уровне или товарищеской игре за первую сборную еще можно все переиграть (только один раз!), но в любом случае нужно обосновать выступление за ту или иную национальную дружину.

Самое простое — родиться на территории страны, которую хочешь представлять на международной арене. Если не удалось сделать это самому, подойдут родители или дедушки/бабушки. К примеру, Антуан Гризманн без всяких проблем мог бы присоединиться к сборной Португалии, ведь его дед — чистокровный португалец. Ну, а если родственных связей нет, то нужно непрерывно проживать на территории своей новой родины пять лет (сначала было 2 года, но потом ужесточили).

В общем, в наши дни большие футболисты редко умудряются сыграть за разные сборные, хотя такие примеры имеются: например, наш Марио Фернандес до того, как стать россиянином, принимал участие в товарищеских матчах сборной Бразилии. Диего Коста тоже играл за «пентакампеонов» - команду своей исторической родины, но позже присоединился к сборной Испании. До чудесных историй из XX столетия далеко, но хоть что-то.

Ладислао Кубала (Чехословакия, Венгрия и Испания)

На счету блестящего Ласло, который в 1999 году был объявлен лучшим игроком, когда-либо выступавшим за «Барселону», есть матчи за три национальные сборные, являвшиеся членами ФИФА : Чехословакия, Венгрия и Испания. Поправка важная, ведь еще Кубала играл за Каталонию.

Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай и Италия)

Чемпион мира 1950 года в составе сборной Уругвая, устроившей «Мараканасу» сборной Бразилии на домашнем мундиале, в середине 50-х переехал в Италию, где играл за «Милан», «Рому», а заодно и за «Скуадра Адзурру». Правда, блестящий плеймейкер ограничился всего четырьмя матчами за сборную Италии. Между прочим, дед Хуана Альберто родом из Италии, у Скьяффино генуэзские корни и фамилия.

Мишель Платини (Франция и Кувейт)

Это малоизвестная, но все-таки примечательная история. В 1988-м, спустя год после своего ухода из футбола, обладателя трех «Золотых мячей» Мишеля Платини угораздило сыграть 20 минут за сборную Кувейта против команды СССР . Матч попал в официальный реестр ФИФА , и Платини оказался среди «многостаночников». На самом деле, Мишель нарушил тогдашние правила, но какой ущерб от санкций тому, кто уже повесил бутсы на гвоздь?

Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания)

Ференц Пушкаш гениально играл за сборную Венгрии, забил 84 гола в 85 матчах, должен был становиться чемпионом мира в 1954 году, но немцы сотворили чудо в Берне и оставили «волшебных мадьяр» без заслуженного титула. Кстати, Пушкаш — сам немец по происхождению, он из дунайских швабов, до 10 лет жил под фамилией Пурцельд, которую родители сменили из-за политической обстановки в стране. В 31 год уже заслуженный и немолодой Пушкаш эмигрировал в Испанию, где блестяще играл за мадридский «Реал», несмотря на возраст, и даже четырежды вышел на поле в составе «Красной Фурии».

Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Колумбия и Испания)

«Белокурая Стрела» из Буэнос-Айреса — особенный футболист для «Реала» и для всего мирового футбола. Три главных клуба в карьере Альфредо: аргентинский «Ривер Плейт», колумбийский «Мильонариос» и мадридский «Реал». Поклонники каждого из них были без ума от Ди Стефано, хотя мировой славы аргентинец добился, конечно, в Мадриде: в пору выступлений за «Реал» Альфредо пять раз выиграл Кубок чемпионов, восемь раз стал чемпионом Испании и взял два «Золотых мяча». А еще блестящий форвард поиграл за сборную каждой страны, в которой выступал. Таким образом, у Ди Стефано есть матчи и за Аргентину (6 голов в 6 матчах), и за Колумбию (6 голов в 7 матчах), и за Испанию (23 гола в 31 матче).

Луис Монти (Аргентина и Италия)