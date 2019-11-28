«Арсенал» - «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Арсенал»
«Арсенал» очень неплохо начал этот сезон в АПЛ, но в последнее время команду откровенно лихорадит. Это привело к тому, что сейчас «канониры» опустились на восьмую позицию в турнирной таблице.
В Лиге Европы подопечные Уная Эмери расположились на первой позиции имея в своем активе 10 набранных баллов. Команда очень целостно действует при переходе из обороны в атаку. Единственное не все гладко с игрой при стандартах.
«Айнтрахт»
После успешного прошло сезона коллектив из Фрайбурга не выступает стабильно. В Бундеслиге команда расположилась на десятой позиции. После двенадцати сыгранных туров расположилась на 10-й позиции.
«Айнтрахт» в ЛЕ идет на третьей позиции с шестью набранными очками. На текущий момент необходимо цепляться за победу в ближайших встречах, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф.
Котировки от БК Pinnacle
Победа Арсенала – 1,98
Ничья – 3,98
Победа Айнтрахта – 3,59
Интересные факты об игре
- «Арсенал» не знает вкуса побед в 6 последних поединках
- «Айнтрахт» 10 матчей не играл в ничью
Прогноз
«Арсенал» очень близок к тому, чтобы досрочно победить в своей группе. «Айнтрахт» крайне неудачно действует в последних встречах. Гости вряд ли сумеют сдержать атакующий потенциал хозяев. Ожидаем тяжелую победу «канониров». В букмекерской конторе Pinnacle сыграть победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1,98.