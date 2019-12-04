Избежит ли «Аэроплан» жёсткой посадки?

вчера, 12:00

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации, которая сложилась в «Фиорентине».

Один из самых популярных клубов Италии продолжает огорчать болельщиков. «Фиалки» проиграли три последние встречи Серии А и сползли на 13-е место. Над тренером Винченцо Монтеллой нависла угроза увольнения, а в итальянской прессе уже стали обсуждать имена потенциальных преемников. Первым номером идёт Дженнаро Гаттузо. Куда его ещё не «сватали»?

«Фиорентина», чей потенциал подразумевает борьбу за попадание в Лигу Европы, а то и в Лигу чемпионов, провалила прошлый сезон. Особенно неважно выглядели «фиалки» по весне. В начале апреля тренер Стефано Пиоли лишился своего поста, и на его место к радости болельщиков прилетел «Аэроплан». Это прозвище закрепилось за Винченцо Монтеллой ещё в бытность нападающим «Ромы», когда он отмечал свои голы широко раскинув руки, изображая самолёт. Подглядел у Владимира Преснякова в клипе «Стюардесса по имени Жанна». Шутка. А если серьёзно, то Монтелла уже работал с флорентийцами три сезона, и ниже четвёртого места те не опускались. Были выход в финал Кубка Италии, полуфинал Лиги Европы. И как тренер Винченцо сформировался именно во Флоренции. Потом у него всё пошло на перекосяк. Сорвался из «Сампдории» в «Милан», где не смог проявить себя. За что и был заменён на Гаттузо через год с небольшим. В «Севилье» бывший нападающий сборной Италии ничем себя не проявил и был уволен до завершения сезона. Возвращение на «Артемио Франки» было воспринято словно это шанс Монтеллы перезапустить карьеру. Для этого требовалось вытянуть «фиалок» на свет божий.

Вскоре самые проницательные болельщики уже пожалели о возвращении тренера. «Фиорентина» при Монтелле выглядела ещё ужаснее, чем при Пиоли. В семи матчах только две ничьих и один забитый мяч. И тот на счету защитника Николы Миленковича. Флорентийцы финишировали шестнадцатыми в трёх очках от зоны вылета. Но «Аэроплан» особой критики не услышал. Команду к сезону готовил не он, он просто подхватил коллектив, впавший в кому. Впереди было лето, а в команде произошло немало перемен. Состав «фиалок», как минимум, не ослаб. Возвращение Милана Баделя из «Лацио» укрепляло опорную зону. Аренды Далберта у «Интера» и Поля Лиролы у «Сассуоло» добавляли силу левому и правому флангам обороны. Можно было легко переходить от схемы 3:5:2 к 5:3:2 и обратно. Талантливый француз Альбан Ляфон оказался не готов к роли основного вратаря Серии А. Его отдали в пользование «Нанту», а место в воротах занял тоже молодой Бартломей Дронговски, прошедший обкатку в «Эмполи».

В средней линии появились опытный чилиец Эрик Пульгар и умница Гаэтано Кастровилли. И наконец из «Баварии» прибыл сам Франк Рибери, который с возрастом не растерял своего мастерства. А ещё Федерико Кьеза, сын знаменитого нападающего. И Принц Боа - немолодой, вздорный, но мастеровитый Кевин-Принс Боатенг. Состав что надо. Играй и радуй болельщиков.

Но уже в стартовом матче с «Наполи» флорентийцы проиграли дома 3:4. Потом выяснилось, что из сильного состава пока не склеилась сильная команда. Претензий не заслуживали самый опытный и самый молодой - Рибери и Кастровилли. Обладатель знаменитого шрама забил два мяча и отдал несколько пасов. При этом француз играет не на той позиции, где мы его привыкли видеть в «Баварии». Он выдвинут вперёд. Кастровилли старается вести игру в центре поля. Получается не всё, но многое. Ещё бы аккуратнее стать на поле. Шесть жёлтых карточек - явный перебор. Гаэтано уже дебютировал в сборной Италии. Неплохо проявил себя 19-летний сербский гигант Душан Влахович, забивший четыре мяча. Больше всех в команде.

Игра же остальных вызывала вопросы и нарекания. Крайние защитники не всегда успевали возвращаться назад. Пульгар порой действовал невпопад. Кьеза забивает с большим трудом. Переход в «Лацио» не пошёл на пользу Баделю. Каждый из тройки основных защитников - Мартин Касерес, Херман Пеццелья и Никола Миленкович, далеко не безупречен. Дронговский может вытащить несколько сложнейших мячей, а потом пустить «бабочку». Пока Рибери был на ходу, «фиалки» набирали очки. А без француза команда остановилась. Три поражения - от «Кальяри» 2:5, и от «Вероны» с «Лечче» по 0:1, и вот «Фиорентина» тринадцатая. Причём заметна тенденция к дальнейшему понижению. Что делать?

Слухи об отставке Монтеллы не подтвердились. «Аэроплан» на своём месте. Руководил «фиалками» в кубковой встрече с «Читтаделлой». Но креслице под ним дрожит. Даже те, кто радовался возвращению Монтеллы, с трудом скрывают своё раздражение. У самого тренера пока нет внятных объяснений, почему команда оказалась не совсем готовой к сезону. Видимо, летом «фиалки» недоработали.

Выйдет ли «Аэроплан» из штопора, продолжит ли он свой полёт или оставит свой пост ещё до Рождества? Шансы уже не 50 на 50, а меньше. Тем более что у «Фиорентины» в декабре осталось три сложнейших встречи - с «Торино», «Интером» и «Ромой». И как проведёт их этот коллектив? Рибери продолжит лечиться, а ганско-немецкий легионер Боатенг, по всей видимости, уже заканчивает с футболом. Но сильные игроки, способные постоять за тренера, у Монтеллы есть. Или ему кажется, что есть. Увидим в трёх ближайших встречах. Вырулит - полетит дальше.