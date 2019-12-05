«Арсенал» - «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:49

«Арсенал»

Унаи Эмери не оправдал надежд боссов и болельщиков «Пушкарей» и был отправлен в отставку после поражения в Лиге Европы от Айнтрахта (1:2). Сложно сказать, почему у испанского тренера не получилось в Лондоне, поскольку состав «Канониров» сейчас выглядит более, чем прилично.

Шесть матчей – ровно столько «Арсенал» уже не побеждает в английском чемпионате. С девятнадцатью очками в активе «Пушкари» скатились на экватор турнирной таблицы и прилично отстали от первой четверки (10 очков).

Фредрик Юнгберг, временно возглавивший команду, успешно стартовать не смог. В гостевом матче против мотивированного «Норвича» лондонцы едва унесли ноги – ничья 2:2.

«Брайтон»

В пассиве «Чаек» три поражения кряду в АПЛ . Столь неудачные результаты команды Грэма Поттера можно смело списывать на календарь. В этих встречах «Брайтон» попал под горячую руку «Манчестер Юнайтед» (1:3), а затем уступил «Лестеру» (0:2) и «Ливерпулю» с боями (1:2).

На счету «Брайтона» пятнадцать очков и шестнадцатая позиция. До зоны вылета рукой подать – один балл.

Котировки БК Pinnacle:

Победа «Арсенал» - 1.602

Ничья – 4.50

Победа «Брайтона» - 5.48

Интересные факты:

«Брайтон» проиграл 4 последних гостевых матча в АПЛ

«Арсенал» еще не проигрывал в домашних матчах этого сезона АПЛ – 3 победы и 4 ничьи

– 3 победы и 4 ничьи 3 последних домашних матча «Арсенала» в АПЛ завершались вничью

Прогноз

«Арсенал» подходит к сегодняшнему матчу в оптимальном составе. В распоряжении «Канониров» есть мощная атака, но защита регулярно дает сбои. Изголодавшие по победам болельщики Лондона наверняка погонят свою команду с первых минут встречи в атаку.

«Брайтон» удерживает свою планку, добывая очки в домашних матчах. В гостях «Чайки» регулярно уступают соперникам даже своего уровня. Предлагаем отдать предпочтение фавориту, который будет мотивирован прервать неудачную серию и разжиться столь важными очками. БК Pinnacle выгодно котирует победу «Арсенала» коэффициентом 1.602.