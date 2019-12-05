Мерсисайдское дерби: всё случилось в первом тайме

вчера, 12:30

«Ливерпуль» без ряда основных игроков расправился с «Эвертоном», не заметив вратаря сборной Англии. «Соккер.ру» - о неравном дерби на «Энфилде».

«Потому что можем себе это позволить...»

Накануне дерби с «Эвертоном» болельщики «Ливерпуля» говорили о принципиальном сопернике без особого пиетета. Кто-то даже называл «ирисок» наравне с «Уотфордом» самым слабым соперником «красных» в декабре, но в подавляющем большинстве мнений сквозил холодный стратегический расчет, а не презрение к кувыркающимся на дне турнирной таблицы АПЛ соседям. Фанаты и эксперты призывали Юргена Клоппа провести ротацию в матче с «Эвертоном». Немецкий тренер так и сделал.

«Ливерпуль» вышел на дерби без пяти игроков, которые начинали игру с «Брайтоном». Обладатель приза имени Льва Яшина вратарь Алиссон пропускал дерби из-за удаления в предыдущем туре, а вот Хендерсон, Фирмино, Салах и регулярно играющий в нынешнем сезоне Окслейд-Чемберлен присели на скамейку по решению Клоппа. В старте их заменили Адриан, Милнер, Лаллана, Шакири и Ориги. Изменения не коснулись оборонительной линии, где вышла четверка Александер-Арнольд — Ловрен — ван Дейк — Робертсон. Герр Юрген объяснил логичные перестановки так:

Мы провели ротацию, чтобы привнести свежесть в игру. Мы можем себе это позволить, потому что мне нравятся все мои футболисты, и это был хороший повод выразить уважение ребятам, которые играют не так часто, как им хотелось бы. Пришло их время. Считаю, что игра будет напряженной, поэтому нам нужны свежие ноги, вот мы и стараемся их задействовать.

В отличие от Юргена Клоппа, Марку Силва выставил всех лучших на сегодняшний день футболистов, причем во втором матче подряд использовал схему с тремя центральными защитниками. «Лестеру» в прошедший уикенд пришлось попотеть, чтобы подобрать ключи к новой тактике «ирисок», которые с середины первого тайма вели в счете, но после перерыва пропустили от Варди, а в добавленное время второго тайма выпустили из рук даже ничью. Марку Силва на 100% повторил состав из игры с «Лестером», так что свежесть, о которой говорил Клопп, вероятно, действительно сыграла за «Ливерпуль».

Потрясающий первый тайм: шесть голов на двоих!

Игра была сделана уже в первом тайме, и хотя подобие интриги витало над «Энфилдом» до самых последних минут, настоящей веры в то, что «Эвертон» может сотворить камбэк не было уже на исходе 17-й минуты, когда «красные» повели 2:0 благодаря голам Ориги и Шакири. Джердан впервые появился в стартовом составе «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше АПЛ и отметил свой выход голом, а Ориги напомнил, что является большим специалистом по «Эвертону»: бельгиец еще до перерыва оформит дубль и доведет общее количество своих голов в мерсисайдских дерби до пяти. Чаще него «ирискам» забивали только Стивен Джеррард (9 голов) и Робби Фаулер (6).

Нельзя не отметить две роскошные результативные передачи Садио Мане на партнеров, сенегалец изящными продольными пасами вскрывал оборону «Эвертона», создав для Ориги и Шакири идеальные моменты. Хотя в эпизоде с голом Джердана нужно еще отметить предголевой пас Александера-Арнольда со своей половины поля — чистое искусство! Трент записал на свой счет и «ассист» в концовке тайма, когда помог забить Мане, это уже 18-й результативный пас крайнего защитника в АПЛ с начала прошлого сезона. Больше, чем у кого бы то ни было в чемпионате Англии. Да, в ответ на свои четыре мяча «Ливерпуль» пропустил дважды, но все это напоминало игру кошки с мышкой: не покидало ощущение, что «красные» в любой момент могут прибавить и смять «Эвертон».

Дежурный второй тайм: промахи Мане и точка Вейналдума

Далеко не таким богатым на события получился второй тайм. Впрочем, так часто бывает. Хотя в концовке могло случиться несколько голов, но Мане безбожно запорол два прекрасных момента, да и Ришарлисон упустил отменный шанс. И все-таки у «красных» нашлись чернила, чтобы поставить точку: на 90-й минуте вышедший на замену Бобби Фирмино выкатил мяч под удар Вейналдуму, а голландец не сплоховал, подчеркнув беспомощность Джордана Пикфорда в дерби. Только вдумайтесь: основной страж ворот сборной Англии не совершил ни одного сэйва, пропустил «пятерочку» после пяти ударов в створ. А если бы Мане сохранил силы и хладнокровие на концовку, то вполне могло быть и 7 голов после 7 попаданий в створ.

Комната рекордов «Ливерпуля»

«Ливерпуль» обновил клубный рекорд без поражений в чемпионате Англии, теперь он насчитывает 32 матча (27 побед и 5 ничьих). Предыдущее достижение было установлено 31 год назад под руководством Кенни Далглиша. Кроме того, на дерби с «Эвертоном» пришлась 100-я победа Клоппа в АПЛ . Для достижения этой отметки немцу потребовалось 159 матчей, быстрее сотню покорил только Жозе Моуриньо (142 встречи), но для тренеров «Ливерпуля» это рекорд. Впрочем, Юрген не придает всему этому особого значения:

Это приятные цифры, но меня они не слишком интересуют. В прошлом сезоне мы проиграли всего один раз, но этого хватило, чтобы не стать чемпионами. Из своих ста победных матчей я не помню ни одного, где мы не должны были побеждать. Каждая победа очень важна, но праздновать некогда. Мы поспим два-три раза и сыграем с «Борнмутом», который захочет испортить нам вечеринку. Мы выдали хороший старт в АПЛ , можно сказать, идеальный, и теперь для каждого соперника поставить нам подножку — дело чести.

Последняя речь Марку Силвы