«Локомотиву» нужна пауза

вчера, 10:30

Кризис в игре железнодорожников сейчас – явление очевидное. «Соккер.ру» - о том, что происходит с командой Юрия Сёмина.

Запас прочности и энергия закончились – так вкратце можно сказать о происходящем с «Локомотивом». Железнодорожники выдохлись на осенней дистанции и концовку года проводят буквально в разобранном состоянии. Наглядной демонстрацией стала игра в Туле, где местный «Арсенал», который зубаст в любом состоянии, наколотил в ворота одного из лидеров чемпионата четыре безответных мяча. И это только за один второй тайм. Такого «Локомотив» еще не переживал. В какой-то степени это можно назвать и стечением обстоятельств, но далеко не только в невезении и совпадении дело, что понимает и Юрий Сёмин:

После перерыва случился быстрый первый гол. Этот первый гол повлиял на многие ситуации: мы стали пропускать контратаки и допустили две ошибки, а дальше уже не играло роли никакой 0:2 или 0:3. При счете 0:1 хотели отыграться, были моменты, но очень хорошо играл «Арсенал», хорошо организовывал контратаки на наши ворота. Нам нужно подумать обо всем. Это поражение, которое есть, оно достаточно внушительное. Надо пересмотреть многие моменты, которые у нас есть.

«Подумать обо всем» - очень важный посыл, который подчеркивает, что команде нужна явная перезагрузка. Ведь если бы матч с «Арсеналом» был каким-то обособленным событием, то можно было Сёмину оставить только первую часть этого описания игры – про обстоятельства. Однако «Локомотив» уже не первую неделю живет в таком «плывущем» состоянии. И ему еще каким-то чудом удается не отваливаться от лидирующей группы – потому что в ней также начались потери очков, лишь «Зениту» удается избегать этой проблемы. Железнодорожники в девяти последних матчах во всех турнирах одержали только одну победу – над «Тамбовом» со счетом 3:2. Примерно с середины октября тянется эта серия, все больше загоняя команду в хандру и серую зону.

Кармическим ударом и началом серии стала игра в Турине, где «Локомотив» не был безнадежен, даже мог зацепиться за положительный результат, но обидным образом проиграл со счетом 1:2 «Ювентусу». И после этого как отрезало. Удача отвернулась от железнодорожников, а отсутствие побед скапливало этот снежный ком проблем. Второй матч с «Ювентусом», кстати, получился подобным же по степени обидности, что нанесло еще больший урон настроению и психологическому состоянию команды.

А дело в значительной степени и в нем, а не только в физической или технической готовности. Есть твердое убеждение, что все трудности «Локомотива», транслируемые на чемпионат, зарождены именно в Лиге чемпионов. В ней москвичи стартовали классно, получили вал похвалы, а потом падали все ниже и ниже, цепляясь за надежду, но обрываясь снова и снова. Неудачи порождают комплексы, а те приводят к новым неудачам – теперь еще и в матчах Премьер-Лиги.

Это своеобразный замкнутый круг. В результате неурядиц портится не только общекомандная игра, но и способность отдельных футболистов вытаскивать матчи, как они это могли делать. Сыпались буквально рядами: от Гильерме, который утратил надежность и веру в стабильный тыл, до Смолова и Эдера, которые так и не могут найти волну и начать оправдывать статус бомбардиров и центрфорвардов.

Даже братья Миранчуки несколько скисли в такой обстановке. Но у них есть еще и иной отвлекающий фактор. Вокруг слишком много разговоров о Европе, о том же «Ювентусе». Когда не все ладится с твоей командой, а ты понимаешь, что можешь все бросить и укатить в успешный европейский клуб, какие-то мысли посторонние в голову все равно влезут. Каким бы чистым непорочным и благородным ты ни был. Выбираться из порочного круга неудач очень тяжело. Довольно метко положение измотанного «Локомотива» охарактеризовал бывший президент клуба Николай Наумов:

Вымученная команда, просто не хватило сил на этом отрезке сезона на внутренний чемпионат и матчи Лиги чемпионов. Вроде все делают правильно, но эмоций нет, там недобежали, тут недопрыгнули, и это все приводит к итоговому результату. Ситуация в матче с «Арсеналом» очень похожа на игру с «Динамо», где «Локомотив» также неудачно сыграл во втором тайме. Сейчас у клуба много травмированных основных игроков, вышел Дмитрий Баринов с незалеченной мышечной травмой, он мне говорил перед игрой с «Динамо», что эта травма ему покоя не дает.

Не нужно, наверное, говорить о том, что «Локомотиву» сейчас требуются большие радикальные перемены. Команда больна и осознает это. Но нынешняя болезнь просит консервативного лечения, а не хирургического вмешательства. Скорее всего, руководство клуба это осознает. К тому же осечки конкурентов позволяют пока не слишком хвататься за голову, глядя на турнирную таблицу. «Локомотив» сейчас как никто другой должен ждать зимней паузы.

Финальный свисток матча в Мадриде, который ознаменует для железнодорожников не только окончание мучений в Лиге чемпионов, но и завершение футбольного 2019 года, снимет гору с плеч футболистов Сёмина. Тут не нужно не только хирурга, но и сильнодействующих лекарств. Необходимо прилечь и отдохнуть, чтобы вернуть азарт, свежесть взгляда, мысли и ног. Ну и повоевать на трансферном рынке – но футболистов и их игры это касается не в той степени, как руководителей клуба.