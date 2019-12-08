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«Защитники» Тедеско

вчера, 22:33

«Спартак» поставил точку в 2019 календарном году. Точку очень смазанную – потерпел разгромное поражение от «Ростова». «Соккер.ру» - об унизительном исходе для красно-белых.

На этой неделе внимание было приковано не только и даже не столько местами к тому, что происходит на футбольных полях. Больше говорили о происходящем на трибунах. Но «Спартак» сделал все, чтобы нашумевшая акция болельщиков оказалась менее резонансной, чем результат игры команды. Но мы не можем в качестве легкого отступления не сказать о том, что фанатские группы красно-белых поддержали общее движение и покинули стадион на 30-й минуте матча в знак протеста против произвола силовых структур, направленного на футбольных болельщиков. 

Предварительно фанаты скандировали резкие кричалки в адрес правоохранительных органов, самой безобидной из которых была «Фанат – не преступник!» Баннеры такого содержания тоже виднелись на трибунах повсеместно. Те же, кто далек от переживаний фанатских групп, наблюдали за тем, как «Спартак» громчайшим провалом отмечает концовку 2019 года.

Доменико Тедеско, делясь ожиданиями от встречи перед ней, весьма грамотно описал, что можно увидеть в исполнении «Ростова»: азартный боевой футбол и высокий жесткий прессинг. Ростовчане после серии неудачных матчей начали забывать о победах и отставать от конкурентов по лидирующей группе. Команда Валерия Карпина как загнанный в угол зверь должна была предпринять все возможное и невозможное, чтобы вырваться из этого угла. 

Поэтому ростовчане с первых минут обеспечили тот самый высокий активный прессинг, о котором предупреждал Тедеско. Но немецкий специалист почему-то решил, что предложит в ответ сверхатакующий состав. В итоге именно сбалансированности и концентрации «Спартаку» не хватило под прессингом организованных ростовчан. Красно-белые выходили играть в атакующий футбол, а об обороне в матче с опасным соперником из топ-пятерки забыли. И были сурово наказаны.

Ведь, по сути, ровно с одним настоящим полноценным защитником «Спартак» вышел на игру. Без травмированных Жиго и Кутепова пару Джикии в середине обороны составил Крал, которого называли поначалу чуть ли не атакующим полузащитником, а на флангах обороны разместили Зобнина и Мельгарехо – и пусть каждый из них имеет достаточный опыт игры в защите, все же назвать их именно полноценными защитниками нельзя. Бомба была заложена еще в самом составе.

«Ростов» действительно с первых минут обеспечил хороший высокий прессинг, что приводило спартаковцев к ошибкам в передачах даже у их же штрафной. Потери и обрезы не всегда влекли за собой трагические последствия, но первый гол «Ростова» именно поэтому и пришел. Умяров подарил мяч соперникам, а быстрая атака завершилась красивым ударом Шомуродова в падении головой. Но он попал в штангу, а вот Зайнутдинов добил в цель. Потеря Умярова, пассивность защитников и «защитников» должны были насторожить Тедеско. 

Но игра продолжалась в том же ключе. Под занавес тайма тот же Умяров привез и пенальти. Правда, там уже настала пора позориться экс-спартаковцу Попову, который решил пробить одиннадцатиметровый в стиле Паненки. Максименко остался стоять по центру ворот и справился с ударом. Эпизод мог бы стать одним из ключевых, если бы план «Спартака» по спасению в начале второго тайма увенчался успехом. 

Дебют второй половины игры – единственный отрезок, на котором «Спартак» имел возможность перевернуть ситуацию и проявлял напористость и активность впереди. Наверное, такой игры Тедеско и ждал. Но не 10-15 минут и с самого начала. Впрочем, и эта увлеченность наступательной игрой закончилась плачевно. Защитники «Спартака» сыграли безобразно при контратаке «Ростова». Шомуродову удалось легко увести пару опекунов на фланг штрафной, а оттуда он вывел на пустые ворота Ионова, за которым ни защитник не следил, ни вратарь, оказавшийся в полупозиции. 

Попытка Тедеско сделать состав еще более атакующим, даже рискованным, тоже дала обратный эффект. Вышедший Андре Шюррле вместо Гуса Тиля растворился на поле, что становится уже делом привычным. А что же «защитники»? Продолжили оставаться зрителями футбола «Ростова», словно компенсируя нехватку наблюдателей из-за ушедших с трибун фанатов. Так, им удалось посмотреть, как Дмитрий Чистяков после розыгрыша углового забил третий мяч в ворота Максименко. Через пару минут, правда, Понсе вспомнил о своем бомбардирском предназначении и один мяч отыграл. 

Но прошло еще две минуты, и разгромная разница на табло вернулась – Зайнутдинов оформил дубль, поставив точку в матче и подпись с оценкой под умозрительным сочинением «Спартака» на тему: «Как я провалил  2019 год». И еще этот матч стал своеобразным символом того, как статистика может совсем не соответствовать содержанию игры. Например, «Спартак» нанес 24 удара по воротам против 15 у «Ростова». Соотношение по ударам в створ – 8:6. Это очень хороший показатель, кстати, для игры в целом. Матч-то получился острым и динамичным – не поспоришь. 

Владение мячом тоже осталось за «Спартаком»: 61 процент против 39. Да и точность передач у «Спартака» выше, причем существенно: 75 процентов против 65. О чем это говорит? О том, что вся эта статистика, все эти цифры – ничто, если команде в целом не хватает собранности, а каждому игроку недостает способности качественно выполнять свои прямые обязанности, исходя из амплуа. Что толку с точных передач поперек поля в его середине, если одна неточная приводит к голу? Что толку с града ударов, если все они неопасные или неточные, когда сопернику в среднем достаточно одного попадания для гола? 

Тедеско сам себя предупредил, чем опасен «Ростов». Сам себя не послушал, выставив такой состав. И сам себя подвел, не поняв, как донести до футболистов мысль не только о желании бороться, которое у них было, но и о том, как это делать правильно и без грубых ошибок в обороне. Поэтому и разница между ожиданием и реальностью, как между «Защитниками» и «Мстителями».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Питер рулит
   14 / 1015
сегодня в 16:56
Гинер все сказал про вашего основного игрока
Питер рулит
Питер рулит ответил 25процентный клоун
   123 / 1015
сегодня в 16:22
Потому что зенит никакой
Зенит лидер рфпл..
Действующий Чемпион..
Выиграл у .... и дома и на закрывашке..
П.Пар
П.Пар
   920 / 1015
сегодня в 13:36
Спартак, даёшь пердив!
Миша Вилков
Миша Вилков
   144 / 1015
сегодня в 11:31
Мне такой спартак нравится.
Великолепный
Великолепный
   175 / 1015
сегодня в 11:27
Вот будет хохма если этот физрук доведет пищевик до ФНЛ.😆
kts
kts ответил post-navigator
   99 / 1015
сегодня в 10:42
Наивный. Этот никакущий нагнул московских всех по очереди а на вас просто забил.. Вы себе и сами все купите. Место оплачено.
kts
kts ответил Вячеслав Ангелов
   99 / 1015
сегодня в 10:38
ИМЕННО ТАК!!! И НИКАК ИНАЧЕ. Праздник должен продолжаться 😃😄😃
Вячеслав Ангелов
Вячеслав Ангелов
   974 / 1015
сегодня в 10:12
Тедеско всё сделал правильно и не его вина в отсутствии Жиго. Команда молодцы сделали столько в атаке - класс. По себе знаю когда очень давно не забивал и сильно хочешь - как правило ошибаешься. Атакуют хорошо и много, и когда начнут забивать их уже будет не остановить! СПАРТАК ВПЕРЁД - ТАК ПРОДОЛЖАТЬ!
sn_spb
sn_spb
   120 / 1015
сегодня в 09:54
Второй матч подряд Спартак проваливает первый тайм, в начале второго 10 - 15 минут реально показывают хороший футбол, потом опять провал. Либо это плохая подготовка к сезону, либо Тедеско очень плохой мотиватор.
Хотя знакомые кб пока верят в Тедеско. Подождем, посмотрим.
zenitovets61
zenitovets61
   378 / 1015
сегодня в 09:38
А ведь Тедеско анонсировали ,как тактического гения,короля замен,и прочая,прочая,прочая.А оказался обыкновенным 8ой,на фоне которого даже бедный Кононов выглядит футбольным титаном - при нем хоть проигрывали меньше...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сп62
   14 / 1015
сегодня в 09:26
Обнимаю, хоть кто-то понимает мой внутренний диссонанс.
kts
kts
   99 / 1015
сегодня в 09:16
Какая прелесть эти хрюшки. Что пиджака поставь что попрыгунчика - ржачка обеспечена. Респект пятачкам - порадовали от души.
Сп62
Сп62 ответил 25процентный клоун
   63 / 1015
сегодня в 09:08
Согласен. Тедеско ещё пацан. Он думает, что простой перестановкой игроков, поднимет класс команды. Такого не бывает. Бакаев чистый крайний. При его дриблинге и потере мяча на краю опасности меньше, чем при потере в центре, а иногда и в опорной зоне. Ляп с защитниками вообще нельзя ни чем оправдать. Рассказов, Кутепов, Гапон на скамейке, а на поле один Джикия. Это ж надо придумать. Жаль, что Доменико и дальше будет учиться на своих ошибках не в пользу команды. С другой стороны контракт подписан и разорвать его не так то просто. Остаётся ждать весны.
КАМЮ
КАМЮ
   232 / 1015
сегодня в 08:10
"«Спартак» поставил точку в 2019 календарном году." - я бы сказал, не точку, а восклицательный знак
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leningrad 84
   14 / 1015
сегодня в 07:50
Потому что зенит никакой
Aris
Aris
   346 / 1015
сегодня в 07:43
ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - ГОУ ХОУМ!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил d_fincher
   14 / 1015
сегодня в 07:26
Дружище, ну не хорошо не признавать очевидные вещи.
"4 недели в команде" это не аргумент для защиты менеджера в наше времяи не понятна святая вера в иностранца и попытка подмазать за ним любую оплошность.
Иностранец, зная что нет основных трех игроков команды в обороне обязан был этот вопрос решать. В итоге мы могли и 8 пропускать.
Все началось с латераля Зобнина и продолжается Умяровым и Кралом в центре и двумя центральными напами, получающими мяч в центре или не получающими вообще.
Весной мы продолжим пробивать дно
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Илья Кузнецов
   14 / 1015
сегодня в 07:07
Мю мог забить в два раза больше, но класс игроков....
post-navigator
post-navigator
   142 / 1015
сегодня в 06:55
    Nikola45
    Nikola45
       17 / 1015
    сегодня в 06:49
    Добротная и правильная замена Пиджаку пришла замена!
    Поначалу я даже расстроился, что Пиджак не довел дело до конца!
    Но теперь я вижу что Тедеску доведет дело до логического конца, начатое Пиджаком! ))
    Лапсердак ходя бы понимал, что набранная команда ни к чему хорошему в футболе не способна! А Тедеску еще глупее! )))))
    Играть в силовой футбол, когда тылы открыты, это сверх самоуверенность и глупость! ))
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       116 / 1015
    сегодня в 06:14
    Мда, знатно карпинцы мясным булки намяли... 🤣🤣🤣🤣
    d_fincher
    d_fincher ответил быстроногий Абелардо
       31 / 1015
    сегодня в 06:13
    Сбитый летчик таки утер нос величайшему немецкому специалисту.
    Ну и зачем ты это пишешь? Тедеско работает в Спартаке чистого времени 4 недели. Что за это время можно сделать? И так пробились в 1-4 Кубка, уже хорошо. На поле видно движение, видны комбинации, а главное - желание игроков развиваться. Тедеско и Спартак себя еще проявит. Так что радуйтесь, пока можете.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       43 / 1015
    сегодня в 05:29
    Объективная статья.
    Замечу, что против Зенита Спартак смотрелся лучше. Даже с учетом удаления Оздоева во втором тайме.
    Delight
    Delight
    сегодня в 04:45
    Да, сложно Тедеско будет, с таким составом. Но чего вы после Олежки хотели? После зимы уже видно будет, что за команда. А пока - смотрел, кто как играет. Так что не стоит истерить, после победы или поражения. Команда новая и не сыгранная.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов ответил 25процентный клоун
       772 / 1015
    сегодня в 03:18
    Хорошо что не семь, Спартак безнадежен, Цорн уничтожил лидеров, заменив их сырым материалом. Игру такого Спартака противно смотреть, как игру МЮ Сульшера. Если раньше я желал Мельгарехо уйти, то теперь он единственное светлое пятно в атаке. Оборона у нас лучшая, но ее сегодня не было на поле. К Умярову и Кралу нет претензий, они не своей работой занимались. Тедеско ужасен, чудовищные решения, ужасная атака
    ты что М.Ю. же переобразился, в последние туры повержены Тоттенхем и сам Ман.Сити!
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
       772 / 1015
    сегодня в 03:16
    А я не согдашусь с выводами автора, что статистика не имеет значения. Да, один-два матча может не везти, но если ты будешь каждый свой матч доминировать по ударам и контролировать игру, то результат придёт. Уточню, это я в общем, не про конкретный матч, который не видел, думаю, тут Ростов не особо и пытался мешать, когда у самих хорошо "залетает"
    Jake Sully
    Jake Sully ответил 25процентный клоун
       49 / 1015
    сегодня в 02:55
    Тедеско 7 матчей 6 пропущено (4 ростов) 6 забито 13 очков потеряно Кононов 11 матчей 13 мячей пропущено 12забито 19 очков потеряно Это наш уровень. Тренер не причем, ничего не изменится, причина одна - у нас в атаке сплошные полутона, нет ни одного игрока даже уровня Ионова, нет.
    а как же Чемпион Мира Шюрле? столько дифирамбов было в его сторону...

    p.s. ну и сын Ларссона?))
    Jake Sully
    Jake Sully
       49 / 1015
    сегодня в 02:53
    пердивный спартак нашел себе настоящего пердивного тренеришку!
    viv
    viv
       331 / 1015
    сегодня в 02:41
    Унизили аутсайдера......
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       14 / 1015
    сегодня в 01:24
    Тедеско 7 матчей
    6 пропущено (4 ростов) 6 забито
    13 очков потеряно

    Кононов 11 матчей
    13 мячей пропущено 12забито
    19 очков потеряно

    Это наш уровень. Тренер не причем, ничего не изменится, причина одна - у нас в атаке сплошные полутона, нет ни одного игрока даже уровня Ионова, нет.
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