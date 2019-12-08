«Защитники» Тедеско

вчера, 22:33

«Спартак» поставил точку в 2019 календарном году. Точку очень смазанную – потерпел разгромное поражение от «Ростова». «Соккер.ру» - об унизительном исходе для красно-белых.

На этой неделе внимание было приковано не только и даже не столько местами к тому, что происходит на футбольных полях. Больше говорили о происходящем на трибунах. Но «Спартак» сделал все, чтобы нашумевшая акция болельщиков оказалась менее резонансной, чем результат игры команды. Но мы не можем в качестве легкого отступления не сказать о том, что фанатские группы красно-белых поддержали общее движение и покинули стадион на 30-й минуте матча в знак протеста против произвола силовых структур, направленного на футбольных болельщиков.

Предварительно фанаты скандировали резкие кричалки в адрес правоохранительных органов, самой безобидной из которых была «Фанат – не преступник!» Баннеры такого содержания тоже виднелись на трибунах повсеместно. Те же, кто далек от переживаний фанатских групп, наблюдали за тем, как «Спартак» громчайшим провалом отмечает концовку 2019 года.

Доменико Тедеско, делясь ожиданиями от встречи перед ней, весьма грамотно описал, что можно увидеть в исполнении «Ростова»: азартный боевой футбол и высокий жесткий прессинг. Ростовчане после серии неудачных матчей начали забывать о победах и отставать от конкурентов по лидирующей группе. Команда Валерия Карпина как загнанный в угол зверь должна была предпринять все возможное и невозможное, чтобы вырваться из этого угла.

Поэтому ростовчане с первых минут обеспечили тот самый высокий активный прессинг, о котором предупреждал Тедеско. Но немецкий специалист почему-то решил, что предложит в ответ сверхатакующий состав. В итоге именно сбалансированности и концентрации «Спартаку» не хватило под прессингом организованных ростовчан. Красно-белые выходили играть в атакующий футбол, а об обороне в матче с опасным соперником из топ-пятерки забыли. И были сурово наказаны.

Ведь, по сути, ровно с одним настоящим полноценным защитником «Спартак» вышел на игру. Без травмированных Жиго и Кутепова пару Джикии в середине обороны составил Крал, которого называли поначалу чуть ли не атакующим полузащитником, а на флангах обороны разместили Зобнина и Мельгарехо – и пусть каждый из них имеет достаточный опыт игры в защите, все же назвать их именно полноценными защитниками нельзя. Бомба была заложена еще в самом составе.

«Ростов» действительно с первых минут обеспечил хороший высокий прессинг, что приводило спартаковцев к ошибкам в передачах даже у их же штрафной. Потери и обрезы не всегда влекли за собой трагические последствия, но первый гол «Ростова» именно поэтому и пришел. Умяров подарил мяч соперникам, а быстрая атака завершилась красивым ударом Шомуродова в падении головой. Но он попал в штангу, а вот Зайнутдинов добил в цель. Потеря Умярова, пассивность защитников и «защитников» должны были насторожить Тедеско.

Но игра продолжалась в том же ключе. Под занавес тайма тот же Умяров привез и пенальти. Правда, там уже настала пора позориться экс-спартаковцу Попову, который решил пробить одиннадцатиметровый в стиле Паненки. Максименко остался стоять по центру ворот и справился с ударом. Эпизод мог бы стать одним из ключевых, если бы план «Спартака» по спасению в начале второго тайма увенчался успехом.

Дебют второй половины игры – единственный отрезок, на котором «Спартак» имел возможность перевернуть ситуацию и проявлял напористость и активность впереди. Наверное, такой игры Тедеско и ждал. Но не 10-15 минут и с самого начала. Впрочем, и эта увлеченность наступательной игрой закончилась плачевно. Защитники «Спартака» сыграли безобразно при контратаке «Ростова». Шомуродову удалось легко увести пару опекунов на фланг штрафной, а оттуда он вывел на пустые ворота Ионова, за которым ни защитник не следил, ни вратарь, оказавшийся в полупозиции.

Попытка Тедеско сделать состав еще более атакующим, даже рискованным, тоже дала обратный эффект. Вышедший Андре Шюррле вместо Гуса Тиля растворился на поле, что становится уже делом привычным. А что же «защитники»? Продолжили оставаться зрителями футбола «Ростова», словно компенсируя нехватку наблюдателей из-за ушедших с трибун фанатов. Так, им удалось посмотреть, как Дмитрий Чистяков после розыгрыша углового забил третий мяч в ворота Максименко. Через пару минут, правда, Понсе вспомнил о своем бомбардирском предназначении и один мяч отыграл.

Но прошло еще две минуты, и разгромная разница на табло вернулась – Зайнутдинов оформил дубль, поставив точку в матче и подпись с оценкой под умозрительным сочинением «Спартака» на тему: «Как я провалил 2019 год». И еще этот матч стал своеобразным символом того, как статистика может совсем не соответствовать содержанию игры. Например, «Спартак» нанес 24 удара по воротам против 15 у «Ростова». Соотношение по ударам в створ – 8:6. Это очень хороший показатель, кстати, для игры в целом. Матч-то получился острым и динамичным – не поспоришь.

Владение мячом тоже осталось за «Спартаком»: 61 процент против 39. Да и точность передач у «Спартака» выше, причем существенно: 75 процентов против 65. О чем это говорит? О том, что вся эта статистика, все эти цифры – ничто, если команде в целом не хватает собранности, а каждому игроку недостает способности качественно выполнять свои прямые обязанности, исходя из амплуа. Что толку с точных передач поперек поля в его середине, если одна неточная приводит к голу? Что толку с града ударов, если все они неопасные или неточные, когда сопернику в среднем достаточно одного попадания для гола?

Тедеско сам себя предупредил, чем опасен «Ростов». Сам себя не послушал, выставив такой состав. И сам себя подвел, не поняв, как донести до футболистов мысль не только о желании бороться, которое у них было, но и о том, как это делать правильно и без грубых ошибок в обороне. Поэтому и разница между ожиданием и реальностью, как между «Защитниками» и «Мстителями».