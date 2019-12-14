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Гинер не всё купил

вчера, 10:15

Чемпионат России взял паузу, но в кабинетах баталии продолжаются. «Соккер.ру» - об одном из самых резонансных эпизодов первой части сезона в России.

На протяжении всей первой части чемпионата главной темой для обсуждения чуть ли не после каждого тура было судейство. Внедрение ВАР, которое должно было снять напряжение, совершенно не помогло, а местами даже только подлило масла в огонь. Нарастающий стресс должен был найти выход. По ходу сезона он периодически выливался в локальные и не очень конфликты, резкие заявления, но по-настоящему громыхнуло под самый занавес, когда терпение лопнуло у президента ЦСКА Евгения Гинера. Он человек вроде спокойный, менеджер, видавший многое и с пониманием относящийся к любым процессам, но и его терпению пришел конец после матча с «Краснодаром» (1:1). В своей жесткой тираде Гинер обрушился на голову руководителя судейского департамента Александра Егорова:

Господин Егоров — конченый негодяй. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим. Беспредел требует наказания. Констатирую и другое: господин Егоров довёл наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берёт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Накипело? Не совсем. Я просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и всё. Я молчал, не высказывался. Я член Исполкома РФС, давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров её пересек. Таких людей надо сажать в тюрьму. Потому что я уверен, что он берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова.

Последняя фраза высказывания подчеркивает, что Гинер не «психанул», как говорится, а сделал осознанное заявление, понимая, что за ним последует разбирательство комитета по этике. Скорее всего, он предполагал и меру наказания, но решил пожертвовать собой на время перерыва в чемпионате, чтобы поднять настоящий шум и обратить на ситуацию даже внимание нейтральных или не совсем интересующихся проблематикой. Эффект действительно был ярким. Нашел Гинер и поддержку среди футбольных людей. Например, от Валерия Карпина, который как раз за словом в карман не лезет: 

Если я сниму с себя табу и начну говорить про судейство, меня отстранят на всю жизнь. Я бы стал говорить ещё более эмоционально и ещё более жёстко, чем Гинер. За 11 лет в чемпионате России помню, что такого, как сейчас, не было. В каждом туре не один клуб, не два и даже не три, а половина клубов недовольна.

Другие видят в словах Гинера двойное дно. Например, как желание качнуть маятник в другую сторону, в свою, надеясь на реакцию судей на поле. Правда, логичнее было бы это делать не во время перерыва. На такую позицию намекает экс-президент «Локомотива» Николай Наумов:

Гинер — это огромное влияние. Прекрасно помню заседания лиги с клубами, где голос Гинера всегда был решающим. Подчас важнее, чем голос самого Прядкина. В последние годы все реформы в российском футболе проведены исключительно с подачи Гинера. Он это умел, если решил, то продавит свое решение всегда. Влияние Гинера на российский футбол огромно. Так что его высказывания, безусловно, могут повлиять на судей. Гинера побаиваются.

А теперь о наказании. Безусловно, оно должно было оказаться жестким. От руководства РФС требовались решительные действия, чтобы ситуация окончательно не свалилась в хаос. Судейство под давлением и критикой, исправлять положение дел необходимо, но поощрять грубые неэтичные слова в адрес любого участника процесса недопустимо. 

В конце концов, Гинер мог бы использовать то самое свое влияние и связи, чтобы обсудить проблемы судейства с кем следует. Вместо этого он вынес все в публичную плоскость, подлив масла в и без того пышное пламя. Такие перфомансы не получают одобрения. Поэтому комитет по этике отстранил Гинера на три месяца от любой футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей. 

Надо отметить, что сам президент ЦСКА не проявил интереса к решению комитета, поскольку чего-то подобного ожидал. Он не стал его комментировать. Он даже не стал дожидаться, когда комитет вынесет решение – отправился по своим делам. Три месяца дисквалификации выглядят внушительно, но реальный урон не так велик, как если бы речь шла о тренере, например. Гинер давно проводит оперативное руководство клубом через Романа Бабаева, а стратегические решения может принимать и под дисквалификацией. Разве что он не примет участия в заседании исполкома РФС в декабре и в работе финансового комитета РФС, куда он входит. 

Штраф в миллион рублей тоже выглядит солидно. Иронично, что пойдет он на поддержку перспективных судей. Так что Гинер не только словами, пусть и излишне резкими, поддержал реформирование и обновление судейского корпуса, но и на деле окажет помощь – профинансирует развитие молодых арбитров, сам того не желая. Жертва получилась эффектной, скорее всего, осознанной – для отправки метеорита в болото, чтобы оно всколыхнулось и, возможно, испарилось.

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zenitovets61
zenitovets61
   319 / 987
сегодня в 15:56
То,что Гинер беднее Газпрома,ясно даже ежу!А молоть ахинею,когда ты прокакал клуб - удел лузеров,и уважения не вызывает...
scikuni
scikuni ответил steelhead
сегодня в 04:27
Заметно то, что праведный гнев пролился из уст Гинера только после того, как клуб у него забрали. И молоть сейчас он может что угодно, ибо это абсолютно безопасно. Да и что он сказал? Что Ари (футболист Краснодара) рукой сыграл? Так руки не было. А где был Гинер после игры с Зенитом? Правдоруб, ага.
руки не было, зато был нога ахметова и пенка на берге в первом матче, но об этом вообще ни статьи не было
Optimist Sidorov
Optimist Sidorov
   660 / 987
вчера в 16:35
Ладно *** т н доброжелатели цска**** , ваши комменты понятны! Но люди вы просто посмотрите что творят эти т н *** судьи**** с другими матчами??? Что повально твориться в матчах, которые даже совсем не влияют на лидеров? Судьи специально игнорируют просмотр и решения системы ВАР! ЭТОТ МОМЕНТ НАСЧЕТ ВАР БЫЛ ПОНЯТЕН ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ЕГО ВНЕДРЕНИЯ! ПОМНЮ КАК МНОГО АРБИТРОВ ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ ВАР СОВСЕМ! ВАР ЭТО ПРИГОВОР НАШЕМУ АРБИТРАЖУ ПОЛНОСТЬЮ ПРОДАЖНОМУ! ПОЛНОСТЬЮ !!!
yasukuni
yasukuni ответил Дед за ЦСКА
   77 / 987
вчера в 14:38
ЕЛГ наказали на 1 млн. руб., а Егорову отдали (развитие молодых арбитров). То есть поощрили ! БРАВО ! Ни стыда, ни совести, рулит беспридел !
Мамка обязана воспитывать молодых.... этих самых. Понятно кого?
steelhead
steelhead ответил ОлегаТэ
   261 / 987
вчера в 13:40
Не заметил, случайно, что руководство ВЭБ уточнило, что в спортивную деятельность ПФК ЦСКА оно вмешиваться не будет, а ген.директором клуба так и остаётся назло врагам Уважаемый Евгений Ленорович Гинер. С чем всех и поздравляю!!! ;))))
Заметно то, что праведный гнев пролился из уст Гинера только после того, как клуб у него забрали. И молоть сейчас он может что угодно, ибо это абсолютно безопасно. Да и что он сказал? Что Ари (футболист Краснодара) рукой сыграл? Так руки не было. А где был Гинер после игры с Зенитом? Правдоруб, ага.
M-Devils
M-Devils
   454 / 987
вчера в 13:31
Давно пора было. Сколько можно тащить зенит за уши. Вот оно как всегда. Того кто говорит правду в первую очередь и наказывают... Наша Раша.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил steelhead
   110 / 987
вчера в 13:13
Все, ВЭБ вчера забрал ЦСКА за долги. А пишут о Гинере).
Не заметил, случайно, что руководство ВЭБ уточнило, что в спортивную деятельность ПФК ЦСКА оно вмешиваться не будет, а ген.директором клуба так и остаётся назло врагам Уважаемый Евгений Ленорович Гинер.
С чем всех и поздравляю!!! ;))))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   110 / 987
вчера в 13:08
"Гинер всё купил". Вспомним-ка, чья это поговорка? Миллеровских и федуновских... ;))))) Оказывается не всё. А "всё купил" далеко не Гинер.
Последняя новость - Спорт Экспресс почему-то отказался в дальнейшем сотрудничестве с Егоровым в качестве оного как эксперта. Почти цитата: "у нас расходятся взгляды на определённые моменты". Более точно можно посмотреть на источниках СЭ.
Всё-таки не всех миллеры-дюковы купили, и это радует.
serh62
serh62
   378 / 987
вчера в 12:50
остальные президенты в кусты попрятались, у нас всегда так. один берет все на себя, а остальные ждут кому подшестерить.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   110 / 987
вчера в 12:25
Снимаю шляпу, Гинеру - РЕСПЕКТИЩЩЩЕ !!! 👍👍👍
Выдал по-полной то, о чём остальные только по углам шушукались.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил AmIIIeR89
   53 / 987
вчера в 12:13
Когда на работе косячишь, тебя штрафуют. Когда косячат арбитры их защищают всем кабинетом и ищут виноватых где угодно, только не среди судей. Как это работает?
ЕЛГ наказали на 1 млн. руб., а Егорову отдали (развитие молодых арбитров).
То есть поощрили ! БРАВО !
Ни стыда, ни совести, рулит беспридел !
112910415
112910415
   48 / 987
вчера в 12:04
а закончиться всё может очень по-разному
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Рыжая Борода
   110 / 987
вчера в 12:04
просто Гинер придумал как кредит не отдавать )
Новости посмотри - ВЭБ стал главным акционером ПФК ЦСКА.
Djuseppe
Djuseppe
   977 / 987
вчера в 12:03
Что то Гинер забыл про Лигу Европы высказаться, там тоже его команду арбитры из РПЛ гнобят, там тоже все судят за Зенит? Лучше бы занимался футболом , а он деньги только зарабатывает на клубе. Если ЦСКА попадает в еврокубки то стабильно 4ое место в группе и домой. Никаких усилений. Это ещё хорошо что его молодёжь находится вверху таблицы РПЛ.
steelhead
steelhead
   261 / 987
вчера в 11:55
Все, ВЭБ вчера забрал ЦСКА за долги. А пишут о Гинере).
sir_Alex
sir_Alex
   70 / 987
вчера в 11:47
Просто бабосы закончились 😉😄😅😁
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   150 / 987
вчера в 11:45
Когда на работе косячишь, тебя штрафуют. Когда косячат арбитры их защищают всем кабинетом и ищут виноватых где угодно, только не среди судей. Как это работает?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   53 / 987
вчера в 11:45
СНИМАЮ ШЛЯПУ,
ЕЛГ без страза озвучил то, о чём другие скромно шептались в тряпочку.
УВАЖЕНИЕ ! ! !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   27 / 987
вчера в 11:32
-Несчастные случаи были в РФС?
-Нет.
-Будут!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   102 / 987
вчера в 11:27
Махровый человечище.
max74
max74
   166 / 987
вчера в 11:14
Сейчас Гиннер давно уже не в огнях
yasukuni
yasukuni
   77 / 987
вчера в 11:09
Знаете, это только законченный Литейный способен верить, что играет и выигрывает Бомжегаз. Любой нормальный человек понимает: Играет Миллер, но выигрывает все равно Дюков. Административно-командный футбол форэва!!!!
yasukuni
yasukuni ответил d_fincher
   77 / 987
вчера в 11:05
РФС - это вотчина Газпрома. К нему абсолютно все претензии. Потому что глава РФС - бывший чиновник Газпрома, Дюков. А ВАР зарегистрирован на Матч-ТВ, принадлежащий Газпром-Медиа-Холдингу. И по странному стечению обстоятельств, решения принимались после ВАРа именно в пользу Зенита. Недовольны все - Краснодар, ЦСКА, Спартак, Локомотив и пр. Но Зенит доволен. В Европе провалился, доказав, что ни на что не способен - закончил на 4-м месте, упустив даже Лигу Европы. А в родном чемпионате идет первым, и тянут его за уши так, как давно не тянули ни один клуб. Прибавьте к этому контракты с футболистами без оплаты, в обход финансового фейрплей, а также официальное финансирование Газпромом Оренбурга, и статус фарм-клуба Зенита у Сочи - оба клуба отдают Зениту очки без борьбы, прибавляя с самого начала сезона Зениту +12 очков. Вот такой у нас "чемпион", Европа показала его уровень и то, каким образом он это чемпионство заполучил. Очевидно, что Гинер ругает не судей, а Газпром.
Дюков - Рулезз!!!
d_fincher
d_fincher
   24 / 987
вчера в 11:03
РФС - это вотчина Газпрома. К нему абсолютно все претензии. Потому что глава РФС - бывший чиновник Газпрома, Дюков. А ВАР зарегистрирован на Матч-ТВ, принадлежащий Газпром-Медиа-Холдингу. И по странному стечению обстоятельств, решения принимались после ВАРа именно в пользу Зенита. Недовольны все - Краснодар, ЦСКА, Спартак, Локомотив и пр. Но Зенит доволен. В Европе провалился, доказав, что ни на что не способен - закончил на 4-м месте, упустив даже Лигу Европы. А в родном чемпионате идет первым, и тянут его за уши так, как давно не тянули ни один клуб.

Прибавьте к этому контракты с футболистами без оплаты, в обход финансового фейрплей, а также официальное финансирование Газпромом Оренбурга, и статус фарм-клуба Зенита у Сочи - оба клуба отдают Зениту очки без борьбы, прибавляя с самого начала сезона Зениту +12 очков.

Вот такой у нас "чемпион", Европа показала его уровень и то, каким образом он это чемпионство заполучил. Очевидно, что Гинер ругает не судей, а Газпром.
борька
борька
   113 / 987
вчера в 11:01
Воровской клубок, а наказание для него, как мертвому припарки
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   891 / 987
вчера в 10:56
просто Гинер придумал как кредит не отдавать )
Морро
Морро
   388 / 987
вчера в 10:38
Поддерживаю Гинера. Именно кулуарное решение конфликтов и довело наш футбол и судейство до теперешнего состояния.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
   403 / 987
вчера в 10:29
А за что покупать ? Стадион стоит ого-го !
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