Гинер не всё купил

вчера, 10:15

Чемпионат России взял паузу, но в кабинетах баталии продолжаются. «Соккер.ру» - об одном из самых резонансных эпизодов первой части сезона в России.

На протяжении всей первой части чемпионата главной темой для обсуждения чуть ли не после каждого тура было судейство. Внедрение ВАР, которое должно было снять напряжение, совершенно не помогло, а местами даже только подлило масла в огонь. Нарастающий стресс должен был найти выход. По ходу сезона он периодически выливался в локальные и не очень конфликты, резкие заявления, но по-настоящему громыхнуло под самый занавес, когда терпение лопнуло у президента ЦСКА Евгения Гинера. Он человек вроде спокойный, менеджер, видавший многое и с пониманием относящийся к любым процессам, но и его терпению пришел конец после матча с «Краснодаром» (1:1). В своей жесткой тираде Гинер обрушился на голову руководителя судейского департамента Александра Егорова:

Господин Егоров — конченый негодяй. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим. Беспредел требует наказания. Констатирую и другое: господин Егоров довёл наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берёт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Накипело? Не совсем. Я просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и всё. Я молчал, не высказывался. Я член Исполкома РФС , давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров её пересек. Таких людей надо сажать в тюрьму. Потому что я уверен, что он берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова.

Последняя фраза высказывания подчеркивает, что Гинер не «психанул», как говорится, а сделал осознанное заявление, понимая, что за ним последует разбирательство комитета по этике. Скорее всего, он предполагал и меру наказания, но решил пожертвовать собой на время перерыва в чемпионате, чтобы поднять настоящий шум и обратить на ситуацию даже внимание нейтральных или не совсем интересующихся проблематикой. Эффект действительно был ярким. Нашел Гинер и поддержку среди футбольных людей. Например, от Валерия Карпина, который как раз за словом в карман не лезет:

Если я сниму с себя табу и начну говорить про судейство, меня отстранят на всю жизнь. Я бы стал говорить ещё более эмоционально и ещё более жёстко, чем Гинер. За 11 лет в чемпионате России помню, что такого, как сейчас, не было. В каждом туре не один клуб, не два и даже не три, а половина клубов недовольна.

Другие видят в словах Гинера двойное дно. Например, как желание качнуть маятник в другую сторону, в свою, надеясь на реакцию судей на поле. Правда, логичнее было бы это делать не во время перерыва. На такую позицию намекает экс-президент «Локомотива» Николай Наумов:

Гинер — это огромное влияние. Прекрасно помню заседания лиги с клубами, где голос Гинера всегда был решающим. Подчас важнее, чем голос самого Прядкина. В последние годы все реформы в российском футболе проведены исключительно с подачи Гинера. Он это умел, если решил, то продавит свое решение всегда. Влияние Гинера на российский футбол огромно. Так что его высказывания, безусловно, могут повлиять на судей. Гинера побаиваются.

А теперь о наказании. Безусловно, оно должно было оказаться жестким. От руководства РФС требовались решительные действия, чтобы ситуация окончательно не свалилась в хаос. Судейство под давлением и критикой, исправлять положение дел необходимо, но поощрять грубые неэтичные слова в адрес любого участника процесса недопустимо.

В конце концов, Гинер мог бы использовать то самое свое влияние и связи, чтобы обсудить проблемы судейства с кем следует. Вместо этого он вынес все в публичную плоскость, подлив масла в и без того пышное пламя. Такие перфомансы не получают одобрения. Поэтому комитет по этике отстранил Гинера на три месяца от любой футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей.

Надо отметить, что сам президент ЦСКА не проявил интереса к решению комитета, поскольку чего-то подобного ожидал. Он не стал его комментировать. Он даже не стал дожидаться, когда комитет вынесет решение – отправился по своим делам. Три месяца дисквалификации выглядят внушительно, но реальный урон не так велик, как если бы речь шла о тренере, например. Гинер давно проводит оперативное руководство клубом через Романа Бабаева, а стратегические решения может принимать и под дисквалификацией. Разве что он не примет участия в заседании исполкома РФС в декабре и в работе финансового комитета РФС , куда он входит.

Штраф в миллион рублей тоже выглядит солидно. Иронично, что пойдет он на поддержку перспективных судей. Так что Гинер не только словами, пусть и излишне резкими, поддержал реформирование и обновление судейского корпуса, но и на деле окажет помощь – профинансирует развитие молодых арбитров, сам того не желая. Жертва получилась эффектной, скорее всего, осознанной – для отправки метеорита в болото, чтобы оно всколыхнулось и, возможно, испарилось.