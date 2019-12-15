Рыхлый «Арсенал»

вчера, 23:29

Очень легко «Манчестер Сити» добился разгромной гостевой победы над «Арсеналом». Неприлично легко. «Соккер.ру» - о масштабном кризисе «канониров».

Один удар в створ на «Эмирейтс». Это все, что нужно знать об игре «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити». Как-то сейчас принято больше говорить о кризисе в стане «горожан», о том, что безнадежно далеко оторвался «Ливерпуль». Но на фоне «Арсенала» ни о каких упаднических настроениях в стане «Манчестер Сити» и говорить не стоит. «Горожане» не просто обыграли «канониров» - они их разобрали, не напрягаясь.

В этом смысле «Арсеналу» вредит даже его имя и статус команды атакующей, с хорошим подбором исполнителей. Условный «Бернли» заперся бы на своей половине поля и больше проблем создал бы «Манчестер Сити». А «Арсеналу» так играть не к лицу – поэтому он уже в который раз за последние годы получает по этому самому лицу от «Сити» - с командами Хосепа Гвардиолы даже в их худшем состоянии лучше не тягаться в открытой игре и в обмене азартными набегами. А «Арсенал» попытался.

Ведь на первой же минуте создал очень острый момент – Габриэль Мартинелли лихо вылетел на ворота, и если бы не уверенная игра Эдерсона, нас могла бы ждать совсем другая история. Хотя нет, примерно такая же, только напротив «Арсенала» красовалась бы единица, а напротив «Манчестер Сити» могла стоять не только тройка, но и четверка, и пятерка. И это – лишь в первом тайме. Потому как уже на второй минуте «Манчестер Сити» показал лондонцам, как нужно играть в размашистый быстрый футбол.

Ту степень свободы, которую получил на краю штрафной Бернда Лено Кевин Де Брюйне, «горожанам» не дал бы никакой «Бернли». А вот «Арсенал» - возьмите, пожалуйста. Что характерно, в духе «канониров» оказалась ходьба по тем же самым граблям, которые не просто периодически по турниру разбросаны, а непосредственно в одной игре – на расстоянии 13 минут. Потому что уже на 15-й минуте совершенно аналогичную комбинацию «Сити» провернул, но уже с голом Рахима Стерлинга.

В конце тайма Де Брюйне оформил дубль, а мог и хет-трик – если бы Лено не переправил мяч в штангу после очередного удачного удара бельгийца. А как не бить, если встречают с распростертыми объятиями, улыбаясь так широко, что все дыры между защитниками видны были бы даже не самым изобретательным ребятам из низших лиг. Для игроков «Манчестер Сити» такая простота должна быть даже оскорбительна. Возможно, поэтому во втором тайме голов не случилось. Но и прогресса в игре «Арсенала» тоже особо не было.

Разве что Пьер-Эмерик Обамеянг, который должен был кошмарить Николаса Отаменди и новоиспеченного защитника Фернандиньо, чуть чаще встречался с мячом. В первом тайме он его касался всего восемь раз. Да, и возвращаясь к единственному удару в створ у «Арсенала». Он как раз и случился на первой минуте. Дальше – пусто. Об остальной статистике даже не хочется говорить. Все очевидно. Более чем двукратное превосходство гостей по ударам в сторону ворот, более 90 процентов точности передач у «Сити» - когда тебе не мешают и не такое покажешь. И почти 60 процентов времени владения мячом.

Фредди Юнгберг (исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала»):

Мы знали, что в последние годы в матчах с «Сити» нам приходится особенно тяжело. Мы старались сохранить мяч и быть тем «Арсеналом», который хотим видеть. Проблема заключалась в переходах между линиями. Они забивали на контратаках. А когда соперник начинает так резво, тяжело собраться. Я чувствовал, что мы упали, а они обрели уверенность. В перерыве я воззвал к гордости игроков.

Бернд Лено (вратарь «Арсенала»):

За четыре-пять минут игра была закончена. Думаю, результат первого тайма мы заслужили. Во втором тайме мы не могли контролировать мяч и создавать моменты. Мы должны признать, что между нами и топовыми командами есть разрыв. У нас есть качественные игроки, но во время матчей нам не хватает интенсивности и свежести идей. Хорошо бы определиться с будущим. Но это не наша работа – работа клуба. Мы принимаем Фредди, он хорошо трудится. Я не думаю, что проблема в тренере. Нам нужно посмотреть на себя самих. Если бы каждый выкладывался сегодня… Я думаю, что менталитет – это главное.

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»):

Мы победили, понимая, что играть с «Арсеналом» на выезде непросто. Я выглядел расстроенным? Это не так. Мы играли фантастически. Я говорил команде о поиске свободного пространства. Этого не хватало. Заиграли лучше, когда вышел Бернарду Силва. Мы проигрывали матчи, когда играли гораздо лучше. Порой нужно в футболе иногда анализировать игру, а не просто результат.

Кевин Де Брюйне (полузащитник «Манчестер Сити»):

Было бы неплохо оформить хет-трик, но забить два мяча и добиться такой победы – это очень приятно. Думаю, каждый раз, когда проигрываешь матч, лучшей реакцией будет победа в следующей игре. Каждый раз нам удается правильно отреагировать на потерю очков. Мы знаем, что в нынешнем сезоне не в лучшем положении, но продолжаем биться. Впереди много матчей.

Тут наиболее важные и верные слова, пожалуй, принадлежат Лено, который видит команду изнутри и понимает, что происходит. Команды, по сути, нет. Можно заметить, как в эпизодах то один игрок, то другой бьется, сражается, вроде как с большой отдачей. Но структурно и тактически у «Арсенала» нет команды. Это такой брошенный коллектив, театральный или цирковой – зависит от ваших пристрастий, у которого нет художественного руководителя. Юнгберг, наверное, классный товарищ, но подхватить рассыпающуюся игру у него не получается. Игры у «Арсенала» попросту нет, нет идеи, нет понимания у игроков, как действовать на поле. В таких условиях руководству «Арсенала» стоит уже скорее определяться с новым главным тренером, чтобы хоть какая-то определенность задала вектор движения этой компании футболистов.