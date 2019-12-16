Оттого что в кузнице не было гвоздя

вчера, 17:30

Двоевластие наверху, дуэль Бергейса и Бергвейна, возрождение «орлов» и другие события голландского чемпионата в обзоре «Соккер.ру».

Две недели назад первая позиция «Аякса» казалась незыблемой. Чемпион громил всех подряд. Только косточки съеденных соперников успевал выплёвывать. Интрига чемпионской гонки превращалась в формальность.

Но вот в игре с «Твенте» рванул мышцу бедра Квинси Промес. Эта потеря выглядела серьёзной, но не фатальной. Конечно, бывший спартаковец – самый результативный из аяксидов. Но он в команде всего полгода. Обходился «Аякс» без Промеса раньше, переживёт и сейчас. Тем более что «Твенте» был разгромлен и без участия Квинси.

Но вот потом в игре чемпиона что-то сломалось. Домашний проигрыш «Виллему II», потом ещё проигрыш, уже «Валенсии», стоивший команде Эрика тен Хага продолжения борьбы в Лиге чемпионов. В Алкмар «Аякс» приехал ещё лидером, но его шансы на выигрыш выглядели не слишком большими. «Алкмар» откровенно отдохнул в матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», ясно обозначив свои приоритеты.

Самая сильная атака Эредивизие сошлась с самой крепкой обороной. И меч не смог разрубить щит. «Алкмар» навязал свой сценарий. Максимально засушив игру. Соперники нанесли по два удара в створ ворот. Словно и не в Голландии играли. И когда секундомер стал отсчитывать добавленное время вратарь гостей Андре Онана ошибся при розыгрыше углового. Сделал шаг и остановился. Мяч прилетел к Майрону Боаду, и тот пробил с близкого расстояния без помех. «Алкмар» выиграл в седьмой раз подряд. Марко Бизо держит свои ворота на замке уже 447 минут.

«Аякс» в третий раз подряд ушёл с поля без гола. Ничего не получается без Промеса. За тот небольшой срок, что Квинси выступает за амстердамцев, бывший спартаковец успел стать очень важным элементом в игре чемпионов. Своего рода гвоздём, на котором всё висело. Нет гвоздя, и всё упало.

«Алкмар» сравнялся с «Аяксом» по количеству очков. По дополнительным показателям чемпион всё равно первый, но это лидерство неубедительно. Чемпионская гонка будет продолжена. АЗ принял бой.

Второй матч с приставкой супер прошёл в Роттердаме, где «Фейеноорд» принимал не чужой для своего нового тренера клуб - ПСВ . Пару месяцев назад исход этой встречи был вполне предсказуем. Собранный ПСВ одолел бы разбалансированный «Фейе» вне зависимости от места встречи. Но ситуация изменилась. Дик Адвокат сумел привести свой коллектив в боевое состояние, а брабантцы, напротив, не всегда уверенно выглядели в последних играх.

Матчи «Фейе» и ПСВ это не только противостояние двух великих клубов страны. В последнее время это ещё и спор двух футболистов с похожими фамилиями, одинаковыми именами и играющими на одной и той же позиции. Внешне спутать Стевена Бергейса («Фейеноорд») и Стевена Бергвейна ( ПСВ ) сложно в силу их принадлежности к разным расам.

На этот раз дуэль завершилась со счётом 3:0 в пользу Бергейса. Правый нападающий и капитан «Фейе» забил три мяча, два из которых с пенальти. Бергвейн промолчал, а гол престижа со стороны брабантцев записал на свой счёт Гастон Перейро. Роттердамцы выиграли 3:1 и подобрались к зоне еврокубков. От ПСВ они отстают всего на два очка.

«Виллем II», остановивший победную поступь «Аякса», удачно посетил Фрисландию, где обыграл крепкий «Херенвен». Майк Трезор Ндауишмиу отличился в третьем матче подряд, увеличив число научившихся произносить его фамилию. «Гвардейцы» же выскочили на третье место.

«Витесс» постепенно приходит в себя. На этот раз «орлы» довольно легко разобрались в Энсхеде с «Твенте» 3:0. Два мяча забил Брайан Линссен, и теперь на счету капитана стало 10 голов. А сам «Витесс» выглядит так, словно не было ни спада, ни отставки Леонида Слуцкого.

«Утрехт» первым пропустил в Алмело от «Хераклес», проиграв первый тайм. Но после перерыва «Геракл» пал под ударами гостей. В воротах Яниса Бласвича побывало три мяча, два из которых записал на свой счёт Барт Рамселар, раззабивавшийся в декабре. Три гола в двух встречах.

Снова стал тонуть «Ваалвейк», позволивший «Фортуне» не только сравнять счёт, но и вырваться вперёд – 3:2. В роли главного обидчика брабантцев выступил молдавский полузащитник «Фортуны» Виталий Дамашчан. Три важных очка, которые пригодятся в борьбе за выживание, приобрёл «Эммен», обыгравший дома «Спарту» 2:0. Матч «Венло» – «Зволле» можно назвать схваткой за шесть очков ввиду близкого соседства двух клубов. «Зволле» выиграл в гостях, чем поправил своё турнирное положение и осложнил жизнь сопернику. А предпоследним в таблице оказался «Ден Хааг», ушедший от домашнего проигрыша «Гронингену» благодаря голу бывшего армейца Томаша Нецида.

Вот и закончился первый круг, итоги которого мы подведём в ближайшие дни. Пока что скажем, что в споре бомбардиров сразу четыре лидера – Майрон Боаду («Алкмар»), Донуэлл Мален ( ПСВ ), Сирьель Дессер («Хераклес») и догнавший их Стивен Бергейс из «Фейеноорда». По 10 голов у Квинси Промеса («Аякс») и Брайана Линссена («Витесс»). Эвангелос Павлидис («Виллем II») и Уссама Идрисси ( АЗ ) огорчали соперников по 9 раз.