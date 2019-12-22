Баски в городе! Они ковали славу «Реала»

вчера, 19:30

«Реал» сыграет во втором Эль Класико кряду, а «Соккер.ру» переворачивает баскские страницы истории «Королевского клуба».

Футбольной тусовке на «Соккер.ру», конечно, не нужно объяснять, что Эль Класико — это не только «Реал» против «Барселоны», а любая встреча внутри треугольника «Реал» - «Барселона» - «Атлетик Бильбао». Только эти три клуба никогда не покидали высшую лигу испанского футбола, поэтому противостояния между ними считаются классическими. Таким образом, получается, что «Реал» после битвы с «Барселоной» на «Камп Ноу», завершившейся нулевой ничьей, проведет еще одно Эль Класико — против «Атлетика».

Как известно, клуб из Бильбао полагается строго на своих футболистов: до 2000 года за «Атлетик» могли играть только уроженцы Страны Басков, потом правило немного смягчили, открыв двери клуба всем футболистам баскского происхождения вне зависимости от места появления на свет. Но при этом сильнейшие баскски практически во все времена выступали за «Реал» и «Барселону». Накануне матча «Реал» - «Атлетик» на «Сантьяго Бернабеу» вспомним самых успешных басков в рядах «Королевского клуба». И здесь есть, на кого посмотреть!

Вратарь

Хосе Аракистайн (1961 — 1968)*

У Касильяса только имя баскское. Если верить семейной легенде, к беременной маме Икера в самолете подсела гадалка и посоветовала назвать ребенка баскским именем, которое притянет славу. Но случалось заглядывать в «Реал» и настоящим баскам в перчатках. Хосе Очоторена провел в Мадриде 9 лет, но основным не стал, Хулен Лопетеги был запасным при первом номере Франсиско Буйо. Аракистайн тоже сыграл маловато матчей за 7 лет, но выиграл Трофей Саморы (награда лучшему вратарю Испании), шесть чемпионских титулов и защищал ворота «Реала» в финале Кубка чемпионов 1965/66 (победа 2:1 над «Партизаном»).

* здесь и далее в скобках обозначены годы, проведенные футболистом в мадридском «Реале».

Защитники

Хасинто Кинкосес (1930 — 1942)

Провел около 200 матчей за мадридский «Реал» и дважды стал чемпионом Испании, привлекался в национальную команду (25 матчей за «Красную Фурию»), в составе которой принял участие в чемпионате мира 1934 года. По завершении футбольной карьеры Кинкосес стал главным тренером, дважды становился у руля «Реала» (выиграл Кубок Короля), тренировал «Атлетико» и «Валенсию». Хасинто — заметная личность не только в футбольном мире, еще Кинкосес играл в пелоту и возглавлял федерацию этого вида спорта в Валенсии, приняв ряд решений, поспособствовавших развитию пелоты.

Айтор Каранка (1997 — 2002)

Как футболист Каранка состоялся в «Атлетике Бильбао», там он приглянулся Юппу Хайнкесу, и когда немецкий тренер переезжал из Страны Басков в Мадрид, то прихватил с собой защитника. Айтор вряд ли расстроился, что решился на такое путешествие, ведь за 5 лет в «Реале» собрал солидную коллекцию трофеев, включая три Кубка чемпионов.

Рафаэль Алькорта (1993 — 1997)

Алькорта тоже приехал в столицу Испании из Бильбао, на протяжении четырех сезонов Рафаэль составлял основную связку «Реала» в центре обороны с Фернандо Йерро, пока ему на смену не подъехал другой баск — Каранка. Алькорта начал и завершил карьеру в «Атлетике», а в середине своего футбольного пути поиграл 4 года за «Реал». Видный игрок, Рафаэль — участник трех чемпионатов мира, на его счету 54 матча за сборную Испании.

Микель Ласа (1991 — 1997)

На протяжении нескольких лет в 90-е у «Реала» половина защиты была баскской: Микель Ласа Гойкоэчеа пришел из «Реал Сосьедад» в 1991-м, закрепился на левом фланге обороны, дождался Алькорту и продолжил утюжить соперников «сливочных» на своей бровке, пока в 1997-м в компании своего друга Рафаэля не переехал в Бильбао.

Полузащитники

Иван Кампо (1998 — 2003)

Волосатый Троглодит из Сан-Себастьяна добрался до Мадрида окольным путем через Балеарские острова. На «Сантьяго Бернабеу» Иван играл в обороне вместе с Йерро, Эльгерой и Каранкой, а когда там не хватало мест, выходил разрушать в опорную зону. Случалось ему принимать участие в финальном матче Лиги чемпионов (3:0 против «Валенсии»). Несмотря на то, что место в составе для Кампо находилось не всегда, фанаты «Реала» полюбили этого баска с забавной внешностью.

Хаби Алонсо (2009 — 2014)

Выходец из «Реал Сосьедада» - один из сильнейших полузащитников своего времени, железная основа золотой сборной Испании. «Реал» предпринял немалые усилия, чтобы вытащить Хаби Алонсо с Туманного Альбиона, ведь «Ливерпуль» ни в какую не хотел расставаться с мастеровитым баском, однако Хаби все же приехал на «Сантьяго Бернабеу», сыграл 230 матчей за пять лет и поучаствовал в возвращении «Реала» на лидирующие позиции в европейском футболе.

Асьер Ильярраменди (2013 — 2015)

Асьер со временем должен был стать преемником Хаби Алонсо в полузащите «Реала», но в Мадриде баск играл слабо, запомнился только регулярными манерными передачами внешней стороной стопы. В итоге, из шести лет, положенных по контракту, отработал только два и вернулся в «Реал Сосьедад», за который играет классно. Хороший футболист, но в «Мадриде» не у каждого получится.

Нападающие

Сабино Баринаго (1939 — 1950)

Баринаго бежал из Испании от ужасов гражданской войны, его семья обосновалась в Англии, а Сабино стал учиться футболу у родоначальников, в «Саутгемптоне». Когда на родине стало спокойнее, Баринага вернулся в Испанию, только не в Страну Басков, а в Мадриде, где прикипел душой к «Реалу» и за 11 сезонов наколотил достаточно голов, чтобы обеспечить себе место в истории «Королевского клуба».

Луис Регейро (1931 — 1936)

Регейро, напротив, успел поиграть за «Реал» до гражданской войны и даже заработал себе прозвища «Белая икра» и «Белый олень». «Реал» громит соперников, Луис ставит бомбардирские рекорды, а публика обожает интеллектуала и интеллигента Регейро, заботящегося не только о результатах, но и об удовольствии зрителя. Увы, война оборвала эту славную историю: Регейро вынужден был уехать сначала во Францию, а потом обосновался в Мексике со многими другими славными футболистами Команды Басков, чья слава гремела по всему миру.

Гонсало Игуаин (2007 — 2013)

Удивлены? А ведь все на поверхности: у Гонсало баскские корни, на что указывает его фамилия (Игуаин — Эррерин — Муньяин). Аргентинец забил за «Реал» 121 гол, и хотя не дождался эпохи больших побед, запомнился фанатам «сливочных» и голами, и промахами. И да, Гонсало однажды вполне может подписать контракт с «Атлетиком» из Бильбао, ведь у него «правильная» кровь.