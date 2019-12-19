Привет, Андре! Антисборная первой части сезона РПЛ

вчера, 18:17

Извиняйте, мужики, но у вас было много шансов проявить себя. «Соккер.ру» добр и беспощаден при составлении антисборной полугодия.

Вратарь

Александр Довбня («Оренбург»)

В прошлом сезоне Довбня проявил себя в « СКА -Хабаровск», сыграл несколько вдохновенных матчей, особенно удались ему оба матча против «Спартака». Ничуть не удивило, что Александр остался в РПЛ , несмотря на вылет дальневосточного клуба. В «Оренбурге» у Довбни поначалу были оправдания, почему он не играет: Евгений Фролов выглядел солидно, а еще Александр был явно не из лагеря советника президента «Оренбурга» Трабукки.

Но в начале нынешнего сезона Довбня поначалу получил первый номер, начал чемпионат в основе, однако и в таких условиях доказать свою эффективность не сумел: 4 матча, 4 поражения, 8 пропущенных мячей, всего лишь 7 сэйвов — по 1.75 в среднем за игру (худший в РПЛ показатель среди голкиперов, появлявшихся на поле больше одного раза). Довбня не воспользовался своим шансом, потом проиграл конкуренцию и закрепился на скамейке. Разочаровал.

Защитники

Александр Анюков («Крылья Советов»)

Анюков сначала вроде бы завершил карьеру, чтобы войти в штаб Сергея Семака в «Зените», но потом решил порадовать отца и еще поиграть за «Крылья Советов» в родной Самаре. Радость получается сомнительной, ведь опытнейший защитник выглядит неконкурентоспособным в своей привычной роли. Может быть, Александр и выдает приличный объем фитнес-работы, только нигде не успевает.

Анюков всегда был цепким защитником и создавал остроту у чужих ворот за счет подключений. Отборы мяча и количество нацеленных передач под удар в штрафную площадь — это главные маркеры для проверки эффективности крайних беков в атаке и в обороне. Сейчас у Анюкова 0.9 отборов и 0.3 обостряющих передачи в среднем за матч — худшие показатели среди коллег по амплуа в РПЛ . А ведь когда-то Александр был лидером в обеих номинациях. Это история о том, как важно вовремя остановиться.

Денис Поляков («Урал»)

«Урал» - самая пропускающая команда РПЛ (31 гол), бывший защитник Дмитрий Парфенов точно не гордится защитниками, которых никак не может выучить ремеслу. Главный провал Арояна случился на матч сборной Армении, которая проиграла итальянцам 1:9, а Поляков регулярно пожарит в клубной футболке.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Чорлука серьезно сбавил в этом сезоне, особенно неудачными получились последние матчи перед зимней паузой, в которых хорватский капитан лажал по-крупному, как в Туле, например. «Локомотив» пропустил 24 гола за почти две трети чемпионата, у занимающих два последних места «Крыльев Советов» и «Сочи» по 25 пробоин. Конечно, есть и «Ростов», пропустивший 28, «желто-синие» в целом прыгают выше головы, а если говорить конкретно об обороне, там есть проблема напарника для Чистякова. Возможно, она решится с приходом Осипенко.

Дмитрий Комбаров («Крылья Советов»)

Дмитрий Комбаров гораздо больше брата продержался в «Спартаке», но в последних двух сезонах самый успешный футболист в семье снова Кирилл, который стабильно выступает за «Арсенал» с капитанской повязкой на плече. Комбаров допускал массу ошибок в «Спартаке», на которые долго закрывали глаза, но в Самаре лучше не стало, опытный Дмитрий не спасает, а топит «Крылышки» вместе с другими ветеранами.

Полузащитники

Денис Глушаков («Ахмат»)

Глушаков и Комбаров считали, что к ним несправедливо относятся в «Спартаке», ушли «доказывать» и плетутся в хвосте таблицы с новыми клубами. Денис пару раз пустил пыль в глаза голами, как и в последнее время в красно-белой футболке, но в целом это все та же «курица без головы», как ловко подметил Рауль Рианчо. Бестолковая беготня еще никого не сделала сильным футболистом.

Роман Зобнин («Спартак»)

Зобнин при Тедеско отправился играть на правый фланг не только потому, что новому тренеру не приглянулись Рассказов и Ещенко (хотя и это тоже), Роман перестал играть на своих сильных сторонах на родной позиции — подвижность и большой объем работы, разучился протаскивать мяч в атаку, как часто делал в чемпионском сезоне, не научился бить по воротам. На удары Зобнина без слез не взглянешь. Роман — один из героев ЧМ -2018, но он провел очень слабый год.

Гус Тиль («Спартак»)

Голландский полузащитник после яркого старта загрустил и потерял уверенность в собственных силах. Тедеско и вовсе не находит самому дорогому новичку в истории «Спартака» места в стартовом составе. Гус молод, и контракт у него не на несколько месяцев, поэтому крест на Тиле мы, конечно, не ставим, но пока совершенно не понятно, какие у этого полузащитника сильные качества, и чем он будет полезен «Спартаку» тренера Тедеско.

Нападающие

Андре Шюррле («Спартак»)

Первыми матчами в России Шюррле произвел впечатление, а потом травмировался, перенес бронхит и стал выглядеть жалко. Я не хочу обидеть или задеть кого-то, но это идеально подходящее слово, чтобы охарактеризовать Андре в осенних матчах за «Спартак»: чемпион мира выглядит жалко, когда никого не может обвести, когда каждый раз промахивается или мимо мяча, или ворот, когда не замечает партнеров в выгодных позициях, когда теряет мячи на ровном месте…

Видар Кьяртанссон («Рубин»)

«Рубин» - самая малорезультативная команда РПЛ , казанцам удалось нащипать всего лишь 11 голов. Когда пропущено, виноваты вратари, а когда мало забито — форварды. Чем не логика? Марков четырежды отличился, а вот исландец Кьяртанссон, пожелавший себе больше игровой практики после перехода из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды, забил во втором матче за новый клуб и успокоился. Один гол за 965 минут — это очень мало.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Чалов отметился пятью голами (один с пенальти) в 19-ти турах, и это разочаровывающий результат. В прошлом сезоне Федор стал лучшим бомбардиром РПЛ и по идее должен был наращивать обороты, но форвард ЦСКА во многих матчах играл как будто через силу, не реализовал парочку пенальти и частенько выглядел отстраненным. С Чалова спрос высокий, для него такое выступление — на уровне «вызова» в антисборную, и мы, в отличие от Станислава Саламовича, не откажем Федору в чести.

Вне конкурса и состава. Малком («Зенит»)

Поставить 40-миллионного бразильца в основной состав мы не можем, потому что он толком не играл в РПЛ , и здесь разочаровывает именно тот факт, что Малком, на которого была сделана ставка в качестве главного летнего усиления «Зенита», ничем не помог чемпионам России. Может быть, выйдет на поле и начнет бить по девяткам — тогда мы будем в очаровании, а пока грустим, что потенциальная звезда чемпионата России тренируется за океаном.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)