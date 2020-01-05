Экс-защитник «Арсенала» и «Ман Сити» Санья уходит из канадского «Монреаля»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» объявил об уходе из канадского «Монреаль Импакт», за который играл с февраля 2018 года.

Обе стороны по взаимному согласию решили прекратить сотрудничество. 36-летний игрок прокомментировал решение в своем Instagram.