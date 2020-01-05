Экс-защитник «Арсенала» и «Ман Сити» Санья уходит из канадского «Монреаля»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья объявил об уходе из канадского «Монреаль Импакт», за который играл с февраля 2018 года.
Обе стороны по взаимному согласию решили прекратить сотрудничество. 36-летний игрок прокомментировал решение в своем Instagram.
Часто говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я благодарен представленной возможности попробовать свои силы в MLS, и просто хочу поблагодарить фанатов за поддержку. Спасибо всему персоналу и моим товарищам по команде за прекрасные воспоминания. Желаю вам всего наилучшего в новом сезоне.