Игроки РПЛ встретили Новый год: Смолов с внучкой Ельцина, Дзюба - в костюме грудничка

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

«Соккер.ру» проследил за тем, как представители РПЛ встретили Новый год!

«Краснодар»:

Форвард Ари решил встретить 2020 год в Бразилии. Вернется ли он вовремя обратно?

Полузащитник Кристиан Рамирес поиграл в волейбол. Главное, чтобы он не воспользовался этими навыками во второй половине чемпионата России.

Хавбек Юрий Газинский понаблюдал за праздничным фейерверком.

«Локомотив»:

Экс-футболист команды Дмитрий Тарасов забыл ключи от дома и встретил праздники на улице.

Братья Миранчуки решили особо не наряжаться для праздника.

Полузащитник Гжегож Крыховяк очень любит путешествовать.

Нападающий Федор Смолов (по слухам) начал встречаться с 17-летней внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина.

«Спартак»:

Защитник Андрей Ещенко на время забыл о «Спартаке» и станцевал.

Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш отлично проводит время со своей подругой Алесей.

Пресс-служба клуба показала, как снимала новогодний ролик.

Голкипер постарается вернуться в стартовый состав команды с помощью медитации.

«Зенит»:

Форвард вместе с родственниками и друзьями решил одеться в костюмы для грудничков (свайпните вправо в посте Дзюбы, чтобы увидеть это фото)

Полузащитник Юрий Жирков встретился в Дубае с бывшими футболистами клуба Константином Зыряновым и Павлом Погребняком.

Позже семью Погребняков ждала неприятность в пустыне: их обманули с экскурсией.

Нападающий питерцев Малком решил не терять время, а начать подготовку к чемпионату России.

Экс-нападающий команды Александр Кержаков съездил в Кению.

Защитник Вячеслав Караваев решил не выделяться среди жителей ОАЭ .

Экс-игрок команды Андрей Аршавин учится кататься на коньках.

Полузащитник Магомед Оздоев посмотрел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» и оказался в московском метро.

ЦСКА

Голкипер команды Илья Помазун слетал в США .

Пресс-служба москвичей помогла нам и объединила праздничные фотографии игроков в один пост.

Также армейцы показали видео о том, как они снимали новогодний ролик.

Бывший игрок команды Сергей Игнашевич вместе с семьей посетил берега Франции.

Представители других команд РПЛ :

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вместе с женой продолжает отдыхать в Дубае.

Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин может подрабатывать Дедом Морозом, очень уж удачно он подобрал костюм!

Нынешний игрок москвичей Себастьян Шимански посетил матч НБА .

Наставник «Ростова» Валерий Карпин сходил в кино. Как думаете, на какой фильм?

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров готов сражаться за место в стартовом составе команды.

Форвард «Сочи» Дмитрий Полоз нырнул под воду, нырнет ли его команда в ФНЛ следующим летом?

Вот так тренеры и футболисты встретили Новый год, а как его встретили Вы?

Как Тина Канделаки?

Или же как Георгий Черданцев?