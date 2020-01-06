Игроки РПЛ встретили Новый год: Смолов с внучкой Ельцина, Дзюба - в костюме грудничка

«Соккер.ру» проследил за тем, как представители РПЛ встретили Новый год!
«Краснодар»:
Форвард Ари решил встретить 2020 год в Бразилии. Вернется ли он вовремя обратно?
Полузащитник Кристиан Рамирес поиграл в волейбол. Главное, чтобы он не воспользовался этими навыками во второй половине чемпионата России.
Публикация от Cristian Ramírez (@cristianramirez1994)
Хавбек Юрий Газинский понаблюдал за праздничным фейерверком.
Публикация от Gazinskiy Yuriy (@gazinskiy)
«Локомотив»:
Экс-футболист команды Дмитрий Тарасов забыл ключи от дома и встретил праздники на улице.
Братья Миранчуки решили особо не наряжаться для праздника.
Ride or die ❤️ С НОВЫМ ГОДОМ 😊🤟🏼 мы готовы 2020!!! 🙏🏼
Публикация от Anton Miranchuk (@miranchuk__jr60)
Полузащитник Гжегож Крыховяк очень любит путешествовать.
Angkor Wat 🇰🇭 #angkorwat #cambodge #aroundtheworld
Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)
Beautiful Myanmar 🇲🇲 #bagan #pagodeshwedagon #myanmar #aroundtheworld
Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)
Нападающий Федор Смолов (по слухам) начал встречаться с 17-летней внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина.
Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)
«Спартак»:
Защитник Андрей Ещенко на время забыл о «Спартаке» и станцевал.
Всех с наступающим Новым годом 🐀 🎉🎊
Публикация от Eshchenko.Andrey (@eshchenko.andrey)
Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш отлично проводит время со своей подругой Алесей.
А мне всегда мало праздников.. Ведь это самое чудесное время 🍾🎄🎁🎈🎊 Когда все дома 🏘 Когда хлопочем на кухне с @glontiann и готовим очередной торт.. Смотрим ужастики и пьём горячий глинтвейн) Делаем маски, прически, наряжаемся.. или просто не слазим с дивана ❤️
Публикация от Основатель Сети KVARTAL DANCE (@alesenka_lesenka)
Пресс-служба клуба показала, как снимала новогодний ролик.
Голкипер Артем Ребров постарается вернуться в стартовый состав команды с помощью медитации.
Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)
«Зенит»:
Форвард Артем Дзюба вместе с родственниками и друзьями решил одеться в костюмы для грудничков (свайпните вправо в посте Дзюбы, чтобы увидеть это фото)
Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)
Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)
Полузащитник Юрий Жирков встретился в Дубае с бывшими футболистами клуба Константином Зыряновым и Павлом Погребняком.
Позже семью Погребняков ждала неприятность в пустыне: их обманули с экскурсией.
Слава Богу мы дома! Решили день рождения Паши отметить в пустыне! За экскурсию заплатили 70 тыс! Что нам обещали: Серфинг по песку, катание на верблюдах, вкусный ужин,фееричное шоу и крутая экскурсия по пустыни! Машина за нами приехала в 15:00 в 16:00 мы доехали до пустыни, по ней 20 мин проехали на этом же джипе, не экстрима, не зрелищ! Высадили ровно на 5 мин для фото и опять в машину! Все начали нервничать, спрашивать когда мы уже выйдем из машины и поедем кататься на квадриках, сёрфинге, верблюдах????ответ: скоро! Впереди нас ждала ещё дорога в 30 мин! На тот момент мы уже 2 часа ехали в джипе! Все время в машине составило 2.40 дети никакие, все расстроенные и голодные! Наконец-то добрались до места и там..... огромное количество людей🙈 Бесконечные очереди ... Стоят квадрики за деньги, половина из них изношены🤦🏼♀️ Для катания отведён маленький пятачок на котором огромное количество катающихся! Место очень опасное, можно столкнуться! Поэтому я решила поехать с ребёнком! Села сзади! Пошли на поворот и там кто-то выскочил,мы руль в право, а дальше боль..... мы перевернулись🙈 Слава Богу сын не пострадал, весь удар пришёлся на меня! Обещанного серфинга не было в помине! А если вы хотите прокатиться на верблюде, то либо опять платите или ждите 30 мин! Далее был ужин...... он сломал нас всех🤦🏼♀️Это ангар где сидит 1000 людей .Из еды рис,но вы выряд ли успеете его взять🙈 салатов уже не осталось....посуда(с отбитыми краями) закончилась, поставили одноразовые🙈 дети чтобы хоть как-то перекусили мы для них нашли кукурузу за 10 дерхам! Вот такая вот экскурсия за 1.000 баксов!Нас просто развели на деньги! Будьте внимательны! Не берите экскурсию на джипах по пустыне с ужином! Особенно у этого агенства @royaladventure
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
Нападающий питерцев Малком решил не терять время, а начать подготовку к чемпионату России.
Экс-нападающий команды Александр Кержаков съездил в Кению.
Защитник Вячеслав Караваев решил не выделяться среди жителей ОАЭ.
Публикация от Viacheslav Karavaev (@karavaj39)
Экс-игрок команды Андрей Аршавин учится кататься на коньках.
Training camp 2020 started!!!!🥅🏒👍
Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)
Полузащитник Магомед Оздоев посмотрел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» и оказался в московском метро.
ЦСКА
Голкипер команды Илья Помазун слетал в США.
Публикация от Pomazun_1_ (@pomazun_1_)
Пресс-служба москвичей помогла нам и объединила праздничные фотографии игроков в один пост.
Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)
Также армейцы показали видео о том, как они снимали новогодний ролик.
Бывший игрок команды Сергей Игнашевич вместе с семьей посетил берега Франции.
Деревья-волнорезы на пляже #SaintMalo #Bretange
Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4)
Представители других команд РПЛ:
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вместе с женой продолжает отдыхать в Дубае.
Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин может подрабатывать Дедом Морозом, очень уж удачно он подобрал костюм!
Публикация от Voronin Andrey (@voroninandrey)
Нынешний игрок москвичей Себастьян Шимански посетил матч НБА.
Публикация от Sebastian Szymański (@szymanski__11)
Наставник «Ростова» Валерий Карпин сходил в кино. Как думаете, на какой фильм?
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров готов сражаться за место в стартовом составе команды.
Моё 1-е января! С Новым годом всех!💪🏽 2020 с таким настроем!💪🏽
Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)
Форвард «Сочи» Дмитрий Полоз нырнул под воду, нырнет ли его команда в ФНЛ следующим летом?
Публикация от Dima Liza Poloz (@poloz_d)
Вот так тренеры и футболисты встретили Новый год, а как его встретили Вы?
Как Тина Канделаки?
Дорогие мои подписчики! Все мы — живые люди, и праздничный стол — это то, к чему мы готовимся весь декабрь, а потом расслабляемся за ним так, что выйти из-за этого стола нет никаких сил. Более того, именно в этот праздник хочется позволить себе лишнего, и это тоже понятно. ⠀ Я, разумеется, тоже живой человек, и, как вы знаете, набираю вес безумно быстро. При этом я не позволила себе ни хачапури, ни солёное или сладкое. Углеводы — даже в виде фруктов — и несколько лишних кусочков рыбы, съеденных после полуночи, сразу дали о себе знать. ⠀ Поэтому очень важно максимально сохранить привычный режим своей жизни, а выбившись, поскорее к нему вернуться. Понятно, что хочется отоспаться, наесться и вообще позволить себе все то, чего делать не стоит. Но чем быстрее вы вернетесь к режиму — тем лучше. Так что уже со второго января я приступаю к тренировкам и возвращаюсь к привычному меню в питании. ⠀ Будем откровенны: праздничное раздолье у нас длится ну никак не меньше двух недель. Так почему бы не потратить большую часть отдыха на заботу о себе, привести свое тело и разум в оптимальную форму для того, чтобы двинуться к свершениям нового 2020-го года с утроенной силой?
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)
Или же как Георгий Черданцев?
С Новым годом! Проводим 1 января где? Конечно же на футбольном поле! Кстати, если нужен снег - обращайтесь! Хорошего всем футбола в 2020, и чтобы счёт в матче удач и неудач в наступившем году всегда был сухим в вашу пользу, пусть 2:0 и самый нелюбимый счёт Фабио Капелло)
Публикация от Георгий Черданцев. Комментатор (@cherdantsev71)