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Игроки РПЛ встретили Новый год: Смолов с внучкой Ельцина, Дзюба - в костюме грудничка

сегодня, 02:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Ребров Артем
Ребров Артем
Вратарь

«Соккер.ру» проследил за тем, как представители РПЛ встретили Новый год!

«Краснодар»:

Форвард Ари решил встретить 2020 год в Бразилии. Вернется ли он вовремя обратно?

Полузащитник Кристиан Рамирес поиграл в волейбол. Главное, чтобы он не воспользовался этими навыками во второй половине чемпионата России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚽️ 🌱

Публикация от Cristian Ramírez (@cristianramirez1994)

Хавбек Юрий Газинский понаблюдал за праздничным фейерверком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шагнули в 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 🎅🎄☃️

Публикация от Gazinskiy Yuriy (@gazinskiy)

«Локомотив»:

Экс-футболист команды Дмитрий Тарасов забыл ключи от дома и встретил праздники на улице.

Братья Миранчуки решили особо не наряжаться для праздника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ride or die ❤️ С НОВЫМ ГОДОМ 😊🤟🏼 мы готовы 2020!!! 🙏🏼

Публикация от Anton Miranchuk (@miranchuk__jr60)

Полузащитник Гжегож Крыховяк очень любит путешествовать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angkor Wat 🇰🇭 #angkorwat #cambodge #aroundtheworld

Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beautiful Myanmar 🇲🇲 #bagan #pagodeshwedagon #myanmar #aroundtheworld

Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)

Нападающий Федор Смолов (по слухам) начал встречаться с 17-летней внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gang gang #ooooweeee

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

«Спартак»:

Защитник Андрей Ещенко на время забыл о «Спартаке» и станцевал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех с наступающим Новым годом 🐀 🎉🎊

Публикация от Eshchenko.Andrey (@eshchenko.andrey)

Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш отлично проводит время со своей подругой Алесей.

Пресс-служба клуба показала, как снимала новогодний ролик.

Голкипер Артем Ребров постарается вернуться в стартовый состав команды с помощью медитации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Новое 10-летие #2020 #бали

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

«Зенит»:

Форвард Артем Дзюба вместе с родственниками и друзьями решил одеться в костюмы для грудничков (свайпните вправо в посте Дзюбы, чтобы увидеть это фото)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥🔥🔥#грудничковаявечеринка

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концерт группы Blue 😂🤦‍♂️😱

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Полузащитник Юрий Жирков встретился в Дубае с бывшими футболистами клуба Константином Зыряновым и Павлом Погребняком.

Позже семью Погребняков ждала неприятность в пустыне: их обманули с экскурсией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слава Богу мы дома! Решили день рождения Паши отметить в пустыне! За экскурсию заплатили 70 тыс! Что нам обещали: Серфинг по песку, катание на верблюдах, вкусный ужин,фееричное шоу и крутая экскурсия по пустыни! Машина за нами приехала в 15:00 в 16:00 мы доехали до пустыни, по ней 20 мин проехали на этом же джипе, не экстрима, не зрелищ! Высадили ровно на 5 мин для фото и опять в машину! Все начали нервничать, спрашивать когда мы уже выйдем из машины и поедем кататься на квадриках, сёрфинге, верблюдах????ответ: скоро! Впереди нас ждала ещё дорога в 30 мин! На тот момент мы уже 2 часа ехали в джипе! Все время в машине составило 2.40 дети никакие, все расстроенные и голодные! Наконец-то добрались до места и там..... огромное количество людей🙈 Бесконечные очереди ... Стоят квадрики за деньги, половина из них изношены🤦🏼‍♀️ Для катания отведён маленький пятачок на котором огромное количество катающихся! Место очень опасное, можно столкнуться! Поэтому я решила поехать с ребёнком! Села сзади! Пошли на поворот и там кто-то выскочил,мы руль в право, а дальше боль..... мы перевернулись🙈 Слава Богу сын не пострадал, весь удар пришёлся на меня! Обещанного серфинга не было в помине! А если вы хотите прокатиться на верблюде, то либо опять платите или ждите 30 мин! Далее был ужин...... он сломал нас всех🤦🏼‍♀️Это ангар где сидит 1000 людей .Из еды рис,но вы выряд ли успеете его взять🙈 салатов уже не осталось....посуда(с отбитыми краями) закончилась, поставили одноразовые🙈 дети чтобы хоть как-то перекусили мы для них нашли кукурузу за 10 дерхам! Вот такая вот экскурсия за 1.000 баксов!Нас просто развели на деньги! Будьте внимательны! Не берите экскурсию на джипах по пустыне с ужином! Особенно у этого агенства @royaladventure

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

Нападающий питерцев Малком решил не терять время, а начать подготовку к чемпионату России.

Экс-нападающий команды Александр Кержаков съездил в Кению. 

Защитник Вячеслав Караваев решил не выделяться среди жителей ОАЭ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👋🏻🇦🇪

Публикация от Viacheslav Karavaev (@karavaj39)

Экс-игрок команды Андрей Аршавин учится кататься на коньках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training camp 2020 started!!!!🥅🏒👍

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Полузащитник Магомед Оздоев посмотрел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» и оказался в московском метро.

ЦСКА

Голкипер команды Илья Помазун слетал в США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🦖

Публикация от Pomazun_1_ (@pomazun_1_)

Пресс-служба москвичей помогла нам и объединила праздничные фотографии игроков в один пост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С новым годом, армейцы!🎄🔴🔵

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

Также армейцы показали видео о том, как они снимали новогодний ролик.

Бывший игрок команды Сергей Игнашевич вместе с семьей посетил берега Франции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деревья-волнорезы на пляже #SaintMalo #Bretange

Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4)

Представители других команд РПЛ:

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вместе с женой продолжает отдыхать в Дубае.

Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин может подрабатывать Дедом Морозом, очень уж удачно он подобрал костюм!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник продолжается 🎄🍾🎄🍾🎄

Публикация от Voronin Andrey (@voroninandrey)

Нынешний игрок москвичей Себастьян Шимански посетил матч НБА.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🏀🏀 #miamiheats

Публикация от Sebastian Szymański (@szymanski__11)

Наставник «Ростова» Валерий Карпин сходил в кино. Как думаете, на какой фильм?

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров готов сражаться за место в стартовом составе команды.

Форвард «Сочи» Дмитрий Полоз нырнул под воду, нырнет ли его команда в ФНЛ следующим летом?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Влетаем в 2020 🤘🏿🏝🎉🤙🏼💪🏼

Публикация от Dima Liza Poloz (@poloz_d)

Вот так тренеры и футболисты встретили Новый год, а как его встретили Вы?

Как Тина Канделаки?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои подписчики! Все мы — живые люди, и праздничный стол — это то, к чему мы готовимся весь декабрь, а потом расслабляемся за ним так, что выйти из-за этого стола нет никаких сил. Более того, именно в этот праздник хочется позволить себе лишнего, и это тоже понятно. ⠀ Я, разумеется, тоже живой человек, и, как вы знаете, набираю вес безумно быстро. При этом я не позволила себе ни хачапури, ни солёное или сладкое. Углеводы — даже в виде фруктов — и несколько лишних кусочков рыбы, съеденных после полуночи, сразу дали о себе знать. ⠀ Поэтому очень важно максимально сохранить привычный режим своей жизни, а выбившись, поскорее к нему вернуться. Понятно, что хочется отоспаться, наесться и вообще позволить себе все то, чего делать не стоит. Но чем быстрее вы вернетесь к режиму — тем лучше. Так что уже со второго января я приступаю к тренировкам и возвращаюсь к привычному меню в питании. ⠀ Будем откровенны: праздничное раздолье у нас длится ну никак не меньше двух недель. Так почему бы не потратить большую часть отдыха на заботу о себе, привести свое тело и разум в оптимальную форму для того, чтобы двинуться к свершениям нового 2020-го года с утроенной силой?

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Или же как Георгий Черданцев?

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