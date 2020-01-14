Толстосумы футбола и их 11 миллиардов евро

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Двадцать третий ежегодный финансовый отчет назвал богатейшие клубы мира. «Соккер.ру» делится подробностями.

Аудиторы агентства Deloitte подбили финансовые итоги прошлого полноценного сезона. В рейтинге богачей новый лидер, и можно отметить важные тенденции.

- «Барселона» в прошлом сезоне впервые в истории заработала больше всех в футболе – 840.8 млн евро. «Реал» пришел вторым – 757.3 млн, МЮ третьим – 711.5 млн евро. Оборот тройки - 2.3 миллиарда евро, в два с половиной раза крупнее, чем суммарные бюджеты всех клубов РПЛ ;

- в прошлом году первым был «Реал» с 750 миллионами евро, второй – «Барселона» (690 млн), а третьим МЮ (666 млн евро). За год все, и особенно каталонцы, увеличили финансовые обороты. Рост финансовых показателей победителя рейтинга составил 21.8 %;

- чтобы много зарабатывать в футболе, нужен большой заполненный стадион, хорошие спонсорские контракты и жирная телевизионная сделка. Тут уже не качество менеджеров влияет, а бренд. Даже не нужно всегда побеждать. В топ-3 строго неудачники ЛЧ и только один чемпион – «Барселона». Но и для них сезон завершился поражениями от «Ливерпуля» и «Валенсии»;

- чтобы оставаться клубом с огромными доходами, также полезно, хотя и не обязательно, занять чемпионскую нишу, ведь в первой шестерке только МЮ и «Реал» - не чемпионы. На четвертом месте «Бавария» (660.1 млн евро), дальше идут ПСЖ (635.9 млн евро) и «Манчестер Сити» (610.6 млн евро) – три победителя богатых лиг;

- остается только еще один, седьмой клуб с суммарными доходами больше 600 миллионов – победитель ЛЧ «Ливерпуль». «Красные» заработали 604.7 миллиона евро, и понятно, что в этом сезоне у них новые спонсорские контракты, могут вырасти призовые, и в следующий раз клуб Клоппа обойдет «Сити»;

- в первой десятке богачей пять клубов из АПЛ – еще «Тоттенхэм» и «Челси», две команды из Ла Лиги и по одному клубу из Германии, Франции и Италии. Последних представляет «Ювентус», конечно же, но должны благодарить дедушку Роналду за сытое бытие. Только наличие Криштиану помогло обойти «Арсенал»:

- в первой двадцатке самых доходных футбольных клубов планеты найдете восемь команд из АПЛ . В прошлом году их было девять, так что статус самой доходной для ее клубов лиги английская не потеряла. Наоборот, есть рост доходов. «Тоттенхэм» собрал 428 миллионов евро в прошлом, а теперь насчитали 521 – финал ЛЧ принес плоды;

- почему РПЛ бедная? Во многом потому, что нет медиарынка, ведь 44 % доходов финансово самых успешных клубов мира генерируются за счет продажи телевизионных прав и показа матчей. В цифрах это четыре миллиарда евро – деньги, которые российским клубам не снились. При этом учтите, что даже во Франции рынок давно сформирован и успешно работает, даже в Италии, где стадионы полупустые, по ТВ смотрят футбол и это – прибыльный бизнес;

- как изменения доходов от прав на трансляции матчей влияют на финансовое состояние клубов? Оцените опыт «Шальке». Зачастую играют средне – Тедеско вывел в ЛЧ и затем был уволен после неудач в Бундеслиге, коммерческие доходы не растут стремительно – с 2015-го добавили всего 2 миллиона евро, но дорожают билеты – поднялись с 39 до 54 млн евро дохода в дни матчей. А самое главное – доля от телеправ с 73 млн евро поднялась до 161. Клуб, который за четыре года увеличил доходы в полтора раза, чувствует себя неплохо;

- если в РПЛ доходы клубов генерируют в основном за счет «спонсорских» контрактов с владельцами клубов и их компаниями, а иногда просто из государственного бюджета, то клубам топ-20 около 3.7 миллиардов евро приносят реальные коммерческие соглашения. Футбол – популярный, поэтому реклама окупается во многих случаях. Да что там, Роналду в «Ювентусе» получает меньше, чем зарабатывает в Инстаграм на рекламе – около 42 млн евро в год;

- 16 % прибыли 20 самых доходных клубов собирают в день матчей. В процентном отношении вроде бы немного, но в деньгах это уже полтора миллиарда евро. Если сложить их вклад в бюджеты 8 команд АПЛ из топ-20, то получите 530 миллионов евро за сезон. И это лишь восемь клубов из двадцати в лиге, а стадионы полные у всех;

- единственный российский клуб в топ-30 вы знаете. Доходы «Зенита» - 180.4 млн евро, но тут такое дело. Телевизионные права проданы компании, у которой с клубом общий владелец. В дни матчей доходы составляют примерно 10 % от суммы, что ниже средних показателей для богатейших клубов топ-5. У «Зенита» 90 % денег от главного спонсора или мировых корпораций, коим клуб интересен благодаря вложениям владельцев;

- места с 11-го по 20-е заняли «Арсенал», «Боруссия» Д, «Атлетико», «Интер», «Шальке», «Рома», «Лион», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Наполи». Если сравнивать с прошлогодним списком, то лишь «Милан» и «Ньюкасл» вывалились за пределы топ-20. Их места заняли «Наполи» и «Лион», причем важно уточнить – 19 из 20 клубов увеличили доходы. Только «Рома» чуточку скатилась, но не критично, ведь осталась в списке самых доходных:

- денег в мировом футболе все больше и больше. Будучи неудачниками, вроде «Милана», но имея старый большой стадион можно сколотить 206 млн евро. Поэтому поднимается вопрос грамотного использования средств. Если доходы потратят на увеличение трансферной стоимости футболистов, то это путь в никуда. Одно дело, когда игроки зарабатывают для клуба и получают хорошие зарплаты – «Барселона» щедро платит своим игрокам, и другое – если то, что могло стать прибылью, отдают в карманы агентам.

Кстати, если верить отчету тех же каталонцев, то лидер рейтинга независимых аудиторов приписал себе доходы еще выше – 990 млн евро. Но учтите, что потратила «Барселона» за прошлый полноценный сезон 973 млн евро – снова же, их собственные данные (инсайдеры говорят, что около 600 млн евро ушли на зарплаты).

Прибыль испанского клуба составила всего 17 миллионов евро, и для такой большой корпорации это копейки. Ведь долги клуба растут – обновляют «Камп Ноу», и достигли 888 млн евро. Футбол давно стал доходным бизнесом – каталонцы точно по итогам этого сезона отрапортуют о миллиардном обороте первыми в истории, но пока не стал невероятно прибыльным.

Зарабатывают, чтобы жить на широкую ногу, и хотя суммы впечатляющие – для топ-30 речь об 11.6 миллиардах евро, что больше годового бюджета многих стран мира, расходы футбольных клубов примерно такие же, как доходы. Футбол обычно не приносит прибыль, хотя давно стал бизнесом с миллиардными оборотами.