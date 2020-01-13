Символическая сборная «Манчестер Сити» всех времен.

вчера, 18:32

«Манчестеру Сити» сейчас 125 лет с момента основания в 1894 году, и их сегодня тренирует лучший тренер мира Хосеп Гвардиола, и я решил собрать символическую сборную всех времен. В команде играло много великих игроков, но я решил выбрать лучших на мой вкус, и составить из них команду 11 символов эпохи футболистов в истории «горожан», здесь будут представлены игроки которые в разный период времени добивались великолепных результатов.

Вратарь:

Джо Корриган (1967-1983) - один из титулованных вратарей в истории клуба. Большую часть карьеры выступал за «Манчестер Сити», чьим воспитанником является. В 67-ом состоялся его дебют, и после этого на долгие годы занял первое место в основе клуба. Вместе с «горожанами» выиграл ряд почётных трофеев, среди которых национальных, три внутреаглийских: Титул в 68, кубок Англии 69-го, кубок Лиги 70-го, а в том же семидесятом и еврокубок Кубок Обладателя кубка.

запасной: Берт Траутманн (1949-1964)

Защитники

Тони Бук (1966-1974) - По началу своей карьеры футболист провел в низших лигах, выступая за разные не самые большие клубы, в том числе и за клуб родного города «Бат Сити». Затем Бук покинул туманный Альбион, и перебрался в Канаду выступая за «Торонто». Казалось бы его карьера уже близилась к завершению, и он ничего не добился, как вдруг ему в возрасте 31 года поступило предложение присоединится к «Ман Сити», подписав с ними контракт ему сразу досталась капитанская повязка. Вместе со своим новым капитаном, команда смогла завоевать четыре трофея, за очень короткий период, и поэтому он считается одним из самым титулованным капитаном в истории клуба, выиграв как капитан еще и европейский трофей. С 74-го года по 79-ый был тренером клуба, а вплоть до 1996 года занимал разные должности в системе клуба, а сейчас почетный член клуба. Также он был единственным специалистом по нейтрализации такого игрока как Джордж Бест.

запасной: Глен Пардо (1962-1976)

Венсан Компани (2008-2019) - в прошлый сезон для бельгийца стал последним в его карьере за команду, он считался капитаном клуба. Забивал голы, порой они приносили важные и нужные победы. Собрал кучу трофеев, а в прошлом году выиграл внутренний требл ( АПЛ , кубок Лиги и кубок Англии). В отличие от других игроков «горожан» 21 века, Компани всегда выделяется стабильным классом игры в обороне, сегодня такого футболиста очень не хватает обороне, потому что остальные не дотягивают до его уровня игры, работоспособности и самоотдачи. На протяжении пяти лет подряд признавался одним из надежных игроков не только АПЛ , но и среди всех ТОП европейских чемпионатов.

запасной Ричард Данн (2000-2009)

Пабло Сабалета (2008-2017) - один из тех футболистов на ряду с Компани, кто был неотъемлемой частью успеха современных побед клуба, возможно аргентинец не самый классный игрок в истории «горожан», и на этом месте можно поставить многих, но в современной команды он был одной из лучшим на своей позиции, и болельщики очень обожают этого защитника. Хоть его привычным место на поле является правый фланг, однако, я его поставлю на противоположный, ибо имея большую конкуренцию он легко мог выиграть себе место в основе.

запасной: Пол Лейк (1986-1996)

Полузащитники:

Майк Саммерби (1965-1975) - его основным место на поле был правый фланг, лучшие годы его карьеры совпали с золотыми временами «горожан» тех лет, отдав им 10 лет. Твердый и ключевой игрок основы клуба, собрал все трофеи внутричемпионата и один еврокубок.

запасной: Кевин Де Брюйне (2015-н.в.)

Колин Белл (1966-1979) - легендарный игрок «горожан». Первые шаги он делал еще в «Бери», где по некоторым слухам забил свой первый мяч в карьере в ворота своего будущего клуба. На протяжении 13 лет футболист защищал цвета «Ман Сити», играя всегда в старте, а пропускал игры только, из-за травм, все эти сезоны клуб проводил в элите. Он выступал в составе клуба в эпоху Джо Мерсера, который создал прекрасный коллектив не уступавший своим красным братьям по Манчестеру. Вместе с командой собрал все внутренние трофеи, а также КОК-70-го года, единственный еврокубок в их истории. Многие болельщики до сих пор называют не просто «королем» эпохи, но даже «богом» в истории клуба. По мнению фанатов «горожан», считается полузащитник на все времена. Его ставят на первое место среди многих легенд, его мнение до сих пор всегда ценится среди фанатов, тренеров, руководства клуба и среди футболистов.

запасной: Алан Оукс (1958-1976)

Георгий Кинкладзе (1995-1998) - грузинский футболист, очень классно смотрелся в команде, которую большую часть 90-х годов боролась за выживание, и играло во второй лиге. В 1995 году Кинкладзе перешёл из «Динамо» в АПЛ подписав контракт с «горожанами», где благодаря своим навыкам дриблинга, и зрелищным голам стал любимцем болельщиков. Кинкладзе воспринимался многими как лидер своей команды., он всегда радовал своей феноменальной игрой фанатов на трибуне, ведь такой игрок им был необходим, ведь он играл до эпохи больших денег в клубе. Он дважды завоёвывал награду «игрок года» в течение двух сезонов подряд.

запасной: Яя Туре (2010-2018)

Давид Сильва (2010-н.в.) - универсальный футболист и ключевая фигура клуба в 21 веке, испанец собой представляет одну из главных системообразующих клуба на поле, и при любом наставнике всегда имеет место в стартовом составе, а пропускает игры только если не в форме и по причине травм.

запасной: Шон Райт-Филлипс (1999-2005/2008-2011)

Нападающие:

Фрэнсис Ли (1967-1974) - выступая еще за «Болтон» он становился одним из эффективных нападающих, чем привлек внимание руководство и тренерский штаб «Сити». И в итоге отыграл за них целых семь лет, был частью успешной команды Джо Мерсера конца 60-х годов. Автор победного гола ворота польского Гурника - 2:1 в КОК - 70-го года, который позволил завоевать пока что единственный еврокубок в истории команды.

запасной: Билли Мередит (1894-1905/1921-1924)

Серхио Агуэро (2011- н.в.) - аргентинец однозначно лучший трансфер в современной истории «горожан». Он форвард мечты, он уникален на поле, забивает достаточно, не меньше 20 голов за сезон, любым соперникам в АПЛ , кроме «Болтона» Он играет при любых тренерах, все видят, что он лидер атаки, и без которого трудно представить все выигранные трофеи в современной истории.

запасной: Нил Куин (1990-1996)

Эрик Брук (1928-1939) - англичанин считающийся в то время одним из лучших нападающих в предвоенном английском футболе. Брук был очень мощным и физически выносливым игроком, с хорошо поставленным сильным и при этом точный удар - наколотив 177 голов, и до прихода Агуэро был лучшим бомбардиром в истории клуба, также один из игроков, который привел «Ман Сити» к первому чемпионскому титулу в 37-ом году прошлого столетия. Также считался штатным пенальтистом. По мнению многих экспертов, а также собственных болельщиков, входит в 10-ку лучших игроков «Горожан» за всю историю клуба.

запасной: Нил Янг (1961-1972)

Тренер:

Хосеп Гвардиола - один из самых титулованных тренеров современности, изобретатель своего стиля тики-таки. Все свои команды Пеп Гвардиола доводит до совершенства, и все его команды побеждают, и собирают кучу трофеев. В прошлом сезоне они собрали внутренний требл, а также выиграли еще и супекубок Англии полное доминирование в АПЛ , такого никому, и не снилось, однако я поставлю Гвардиолу в запас, ибо все же есть тренер, который стоит чуть выше него в их истории.

Джо Мерсер - он собрал вместе с командой все внутренние трофеи, а также еврокубок - КОК семидесятого года, единственный еврокубок в их 125-летней истории, и только по этому он в неконкуренции на данный момент, и занимает почетное первое место и основу в символической сборной клуба.

Вот такая сборная у меня получилась, надеюсь оставляя свои комментарии вы выберете свою версию лучших футболистов в истории клуба оставляя комментарии снизу или может быть выделите одного игрока и расскажите что-то интересное тренера и тд.