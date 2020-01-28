«Реал» - «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 января 2020, 13:05

В центральном поединке очередного тура испанской Ла Лиги состоится мадридское дерби, в котором сыграют Реал и Атлетико. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Реал»

На прошлых выходных команда Зинедина Зидана впервые за сто дней стала единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата Испании. Обойти «Барселоноу» «Галактикос» удалось за счет минимальной победы над «Вальядолидом» и осечкой прямого конкурента, который проиграл в Валенсии.

Не так давно «Реал» завоевал Суперкубок Испании, победив в финале в серии пенальти, как раз «Атлетико». В полуфинале турнира «Сливочные» не оставили шансов «Валенсии» (3:1). По-прежнему играть не может Эден Азар и Гарет Бейл.

«Атлетико»

«Матрасники» после проигранного «Реалу» финала на Суперкубок, продолжили расстраивать своих болельщиков. Сначала подопечные Диего Симеоне сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв в дополнительных таймах скромному клубу «Леонеса».

Продолжились неудачи «Атлетико» и в чемпионате, где хозяева стадиона «Ванда Метраполитано» не смогли дома обыграть худшую команду турнира «Леганес» (0:0). В составе гостей грядущей встречи травмирован форвард Диего Коста и полузащитник Томас Лемар.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» - 1.877

Ничья – 3.630

Победит «Атлетико» - 4.460

Интересные факты

3 последних встречи соперников в Ла Лиге на стадионе «Реала» закончились вничью.

«Реал» еще не проигрывал на «Сантьяго-Бернабеу» в текущем сезоне Примеры – 7 побед и 3 ничьи.

«Атлетико» выиграл 3 из 10 гостевых матчей в проходящем чемпионате Испании – 5 ничьих и 2 поражения.

Прогноз

Накануне предстоящего дерби Мадрида все факторы говорят в пользу хозяев. «Реал» намного предпочтительней смотрится в игровом плане, плюс у команды отлично действует оборона, пропустившая 13 голов в 21 встрече.

«Атлетико» продолжает мучатся из-за брака голевых моментов и конструктивности в атаке. Вряд ли «Матрасники» сумеют чем-то удивить мотивированного соперника. Ставим на победу первых с коэффициентом 1.877 в БК Pinnacle.