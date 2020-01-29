Побег из золочёной клетки

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«Соккер.ру» рассказывает о потенциальном новичке дортмундской «Боруссии» Эмре Джане.

Неделю назад вы могли прочитать про легенду турецкого футбола Эмре Белёзоглу. А сегодня вашему вниманию рассказ о его тёзке, который вот-вот сменит «Ювентус» на дортмундскую «Боруссию». Полузащитник Эмре Джан возвращается в Бундеслигу после пяти с лишним лет выступлений за пределами Германии.

Очень неоднозначный трансфер. По причине неоднозначности самого персонажа. Спору нет, Эмре – очень толковый футболист с широчайшим диапазоном действий. Причём этот универсализм не из серии «хорошего понемножку». Он одинаково хорошо может сыграть атакующего полузащитника, закрыть любой из флангов, заведовать опорной зоной, отработать в центре обороны. В ворота Эмре никто не ставил, но есть ощущение, что он и там не пропадёт. В новейшей истории немецкого футбола было два таких уникальных игрока – Михаэль Баллак и Бастиан Швайнштайгер. Эмре Джан – третий.

Но вот незадача. Мы легко можем вспомнить яркие матчи Баллака, оживить в памяти игры Басти. А теперь постарайтесь, никуда не заглядывая, вспомнить яркие эпизоды Эмре Джана. Вот то-то и оно. С одной стороны, человек выступал за «Баварию», «Байер», «Ливерпуль», «Ювентус», сборную Германии. И наверняка показывал хорошую игру, раз заключал такие мощные в финансовом отношении контракты. А с другой, Эмре как-то не запомнился. Точнее запомнился в первую очередь своим ворчанием и сменой клубов. Он везде чувствовал себя неуютно, был недоволен. И этот негативный фон постепенно затмил собой всё остальное.

Самое интересное, что в жизни Эмре – никакой не нытик или брюзга. Весёлый, общительный парень. Любящий музыку и далёкий от политики. Обладает прекрасным пасом, приличным ударом и хорош в отборе. Все достоинства при нём. Но раскрыться в полной мере у Эмре пока не получилось.

Из родной «Баварии» он ушёл очень быстро. Не стал ждать, пока наиграются Басти и другие. Есть же «Байер», в котором были рады баварцам, давали им практику и раскручивали до уровня звёзд. Таких, как Тони Кроос. И за год Эмре Джана раскрутили до уровня кандидата в Манншафт. Ему бы продержаться пару сезонов в Леверкузене, а потом вернуться в Мюнхен и стать там первой скрипкой. Но молодого, двадцатилетнего в ту пору полузащитника пригласили в «Ливерпуль». Как тут устоять от соблазна стать преемником самого Стивена Джеррарда. Но Эмре не стал вторым Стиви Джи. Может, не хватило характера, опыта или ещё чего. А играл он немало. И при Брендане Роджерсе, и при Юргене Клоппе. Но на протяжении всего ливерпульского отрезка не утихали разговоры о возможном уходе немецкого турка. Имя Эмре Джана фигурировало как составная часть всевозможных сделок. Поэтому он виделся фигурой временной. Сам Эмре неоднократно сообщал о желании сменить клуб. А насильно, как известно, мил не будешь. Посмотрел на него Клопп, подумал и сказал – «продавайте». Пока контракт не истёк.

И вот он вырвался из «Ливерпуля», хотя стоило ли вырываться. Стал десятым немецким легионером в «Ювентусе». Чемпионы Италии заплатили 16 миллионов евро, но так и не нашли должного применения талантливому полузащитнику. Массимилиано Аллегри давал Эмре игровую практику. Картины тот не портил, но и очень уж сильно не выделялся. При Маурицио Сарри Джан не попал в заявку на Лигу чемпионов, а его имя чаще упоминалось в свете предстоящих трансферов. «Ювентус» был готов продать полузащитника кому угодно, а сам Эмре – уйти хоть пешком из золочёной клетки. «Я несчастлив в „Ювентусе“, — несколько раз он повторил в течение осени. „Пари Сен-Жермен“, „Манчестер Юнайтед“, „Арсенал“, „Реал“ – какие клубы только не вспоминали в связи с именем полузащитника. В сборную Германии Эмре продолжал вызываться, но неясный статус в клубе не мог пойти ему на пользу. Трудно быть основным игроком национальной команды, не являясь таковым в клубе.

И вот, наконец, выход был найден. О полузащитнике вспомнили в дортмундской „Боруссии“. „Ювентус“ не стал упираться, и сделка была согласована. Один клуб избавился от неликвида, второй - приобрёл игрока, который может сыграть решающую роль в борьбе за чемпионский титул. В Бундеслиге ещё ничего неясно. И Дортмунд, купивший сначала Эрлинга Холанда, а теперь и Эмре Джана, может сорвать банк.

Но зачем „Боруссии“ понадобился ещё один центральный полузащитник? Ответ: в помощь Акселю Витселю. Бывший зенитовец может заняться оборонительной работой, а Эмре, как известно, специалист широкого профиля. Юлиан Вайгль предусмотрительно продан в „Бенфику“. А что касается Томаса Дилейни, пусть датчанин с английской фамилией поспорит за место в основе с носителем турецкого имени. Что-то подсказывает, что в старте будет выходить Эмре. Махмуд Дахуд? Он, скорее всего, присядет надолго.

Эмре может стать очень мощным усилением, если будет играть в полную силу, а не мечтать о том, как бы сбежать. Джан уже натерпелся „Ливерпуле“ и „Ювентусе“. Теперь самое время остепениться и заиграть в свою силу. Если получится, то „Боруссия“, а может, и сборная Германии обретут лидера в середине поля. Если же нет, нам останется лишь жалеть о нереализованном потенциале и ждать следующего громкого перехода.