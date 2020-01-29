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МЮ согласовал трансфер Фернандеша за € 55 млн + 25 млн бонусов

сегодня, 05:45

Переход полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» близок к завершению.

По информации источника, МЮ заплатит € 55 млн за трансфер 25-летнего португальца. Ещё 25 млн могут быть выплачены «Спортингу» в виде бонусов. Отмечается, что условия выплаты 10 млн из этой суммы являются «относительно простыми» для выполнения, в отличие от оставшихся 15 млн.

По слухам, предыдущее предложение МЮ по Фернандешу включало в себя 50 млн за трансфер игрока плюс 10,5 млн бонусов. При этом часть бонусов была бы выплачена только в случае завоевания игроком «Золотого мяча» или победы «красных дьяволов» в Премьер-Лиге. Не исключено, что эти пункты будут присутствовать в итоговом соглашении между клубами.

Главный тренер «Спортинга» Силаш вчера заявил о том, что не хотел бы отпускать Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:31
Удачи
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:22
Развели МЮ на деньги.
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