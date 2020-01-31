Потребность или блажь? «Спартак» ищет опорника

сегодня, 16:30

Томас Цорн после приглашения Соболева озвучил еще одну трансферную цель «красно-белых» на зимнее окно.

Не знаю, стали ли в «Спартаке» больше и лучше делать — это покажут результаты в весенней части сезона, но говорить точно стали меньше. Доменико Тедеско в декабре и после выхода команды из отпуска заявил, что доволен текущим составом, а на вопрос об усилении отвечал сухо: «Посмотрим». Посмотрели и присмотрели большого нападающего Александра Соболева, который должен добавить вариативности в атаке. Не исключено, что переплатили, чтобы выиграть борьбу за форварда у ЦСКА , но деньги ведь взяли не из карманов своих болельщиков, правда? А на очередное заседание кружка юных философов можно позвать фанатов армейцев. Тема дня: что лучше — переплатить, но получить нужного игрока, или сохранить деньги, но остаться без нападающего и отдать его конкурентам? Мне кажется, ответ, как минимум, неоднозначный и многосложный.

При этом генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подчеркивает, что Соболев взят в аренду, и у клуба будет право отказаться от заключения с ним полноценного контракта, если тест-драйв провалится. Можно этому верить, можно нет, но это слова официального лица. А еще Томас Цорн дал понять, что Соболев не обязательно останется единственным зимним новичком в «Спартаке». На самом-то деле, болельщики вообще не ждали усиления, а тут уже молодой российский форвард с 10-ю голами в РПЛ подъехал, и генеральный директор сообщает о том, что может исполниться мечта селекционных отделов фанатских сайтов «Спартака», где давно мечтают о злом, потном, собакоподобном опорнике. Судя по всему, Цорн имеет в виду именно такого футболиста:

У нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем — опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника. Тоже хотим взять в аренду. Нам надо соблюдать финансовый Fair Play, поэтому или аренда, или свободный агент.

«Тоже в аренду»

«Спартак» уже потратил в этом сезоне на трансферы больше 40 миллионов евро, и аренда Соболева нужна, в первую очередь, «красно-белым», чтобы перенести выкуп контракта на следующий финансовый период. Именно эта деталь заставляет сомневаться в словах Цорна о том, что выкуп контракта — это опция, а не необходимость. Скорее всего, «Спартак» купил бы Соболева без дополнительных ухищрений уже зимой, если бы не давление Fair Play, так что разговоры об отсроченном трансфере имеют под собой серьезные основания. На тех же условиях «Спартак» хочет подписать опорного полузащитника, что существенно снижает круг поисков: не так уж много действительно стоящих игроков, которые пойдут в аренду.

Какой футболист нужен «Спартаку»? И так ли нужен?

У нас есть только формулировка Цорна: «Опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника». Основное амплуа определено, отталкиваться нужно от него, и если додумывать, то напрашивается заключение, что «Спартаку» нужен опорник, который умеет разрушать. Ни для кого из нынешних шести футболистов, претендующих на три позиции в центре полузащиты, игра в отборе и постоянная борьба не является родной стихией.

И это нас отсылает к летней трансферной кампании: получается, в которой акценты были расставлены неидеально, в частности, приобретение и Крала, и Тиля — спорное решение. Кстати, тогда «Спартак» интересовался экс-партнерами Алекса и Гуса по «Спарте» и «Алкмару», Соучеком и Купмейнерсом. Вот они действительно опорные полузащитники, так что если уж сильно хотелось купить чеха и голландца, то стоило выбрать другую комбинацию или вообще брать готовые мононациональные связки, чтобы сейчас не искать опорника.

Видимо, Доменико Тедеско сумел донести до руководства клуба, что ему необходим природный разрушитель в центре поля, ведь игрока такого типа в команде нет, как не было фактурного нападающего до приезда Соболева. В теории Алекс Крал — опорный полузащитник и даже разок играл в центре обороны, но на практике чех эффективнее действует ближе к атаке, как в сборной Чехии. Его сильные стороны: «зона покрытия», работа с мячом и прессинг, а Тедеско нужен человек, который будет выжигать конкретный участок поля и отдавать мяч ближнему.

Гулиев мог бы этим заняться, но Аяза тоже тянет к чужим воротам, ему тоже нравится быть везде. Зобнин, когда не закрывает правый фланг — хавбек типа «бокс ту бокс», тоже не опорник. Тиль и Бакаев вообще спорят за другую позиции, это футболисты атакующего плана. Самый «усидчивый» из спартаковских полузащитников — Умяров, но Наиль — игрок, который плетет паутину пасами, а не расставляет сети отбора.

Кандидаты

Каземиро к нам не поедет! Да и Соучек и Купмейнерсом тоже: первый на днях перебрался в «Вест Хэм», а Теун проводит крутой сезон за АЗ и летом получит предложения от клубов из топ-5 чемпионатов. Кроме того, не забываем, что «Спартак» может рассчитывать только на аренду с правом последующего выкупа. И вообще, кто сказал, что москвичи ищут иностранца? В составе «красно-белых» сейчас 8 легионеров, и это полный комплект на будущий сезон, когда в заявку можно будет внести ровно такое количество иностранцев. Да, у Шюррле заканчивается аренда, а у Мельгарехо — контракт, но в текущей ситуации с лимитом важно не допустить перегрузки в списке легионеров, чтобы не оказаться в уязвимом положении.

В общем, вполне возможно, «Спартак» нацелен именно на российский рынок: здесь и договориться о рассрочке проще, и футболисты с правильным паспортом накануне смены формула лимита — «в руку». На родной ниве вижу трех реальных кандидатов: молодой Даниил Фомин, раскрывшийся в первой половине сезона в «Уфе» и даже получивший вызов в сборную России. Полузащитник может стать еще одной инвестицией в будущее. Более опытные ребята — Антон Швец из «Ахмата» и Роман Емельянов из «Урала», ими «Спартак» в разное время интересовался, но не настолько, чтобы купить. Вдруг время пришло?