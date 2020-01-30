«Квинтэссенция непонимания». «Спартак» и трансферы

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Стоило Кононову провалиться, а Тедеско дебютировать со скрипом – «Соккер.ру» начитался о вине Цорна. Претензии справедливы?

Бывший президент «Спартака» Червиченко назвал поведение клуба на трансферном рынке «квинтэссенцией непонимания». Он не совсем уверен, что Соболев нужен. Червиченко допустил, что «красно-белые» нахватали лучшие детали от разных конструкторов, которые между собой не соединяются.

Мысль красивая и меткая только на первый взгляд. Все критики трансферной политики «Спартака» последних лет и отрезка с Цорном вырывают события из контекста. Откуда возьмется логика, если спортивный директор клуба с 2008 по 2016 год не принимал ключевые решения?

В декабре 2018 года Родионова перевели с поста генерального на пост спортивного, но снова – зицпредседатель Фунт. Теперь за трансферы в ответе лично Цорн – генеральный директор, а спортивного помощника рядом нет. И логика появилась, причем чуть раньше, чем пришел Томас.

Где вы видите строго неудачные трансферы «Спартака» и детали разных конструкторов? Зе Луиш, Фернандо, Самедов, Зобнин, Джикия, Луис Адриано, Жиго, Айртон и Умяров – отличные сделки во всех смыслах. Рядом были Ташаев, Ханни и Роша? Да, целых три человека, но где здесь представители позиций, которые не нужно было усиливать?

Попов или Ханни, а также Широков и Еременко, стали неудачными попытками найти плеймейкера. Роша и Ташаев – ставка на фланг, откуда ушел лидер. Почему все повторяют очевидное – Педро не стал вторым Квинси, но никто не заметил, что клуб без стратегии развития чуть раньше пригласил семь человек, которые стали частью чемпионского состава.

Неужели Червиченко назовет трансферы Фернандо, Самедова, Джикии, Ещенко, Зобнина, Зе Луиша и Луиса Адриано «квинтэссенцией непонимания»? Что тут странного, если не заиграли из дорогих новичков двое, Ханни и Роша? Оба пришли после титула, а вот недешевый Попов в чемпионском сезоне сыграл столько же минут, как и Боккетти.

Из основы Карреры многие удачно зашли. Зобнин, Фернандо, Ещенко и Зе Луиш оправдали ставки. Самедов, Джикия и Луис Адриано сыграли меньше минут, но тоже стали чемпионами России. Просто дальше надо было слушать Карреру, а не Измайлова – начать смену поколений, не дожидаясь, пока некоторые паспортисты поставят себя выше «Спартака».

Или Червиченко свежие действия Цорна совсем не понимает, не одобряет и считает, что логики нет? Здесь критика вообще смотрится дико. Из семи новичков «Спартака» в этом сезоне – включительно с Соболевым, только двое сразу вызывают вопросы и не кажутся подходящими для игры за команду Тедеско.

Речь о Мирзове – личная просьба Кононова, который работал с вингером в «Арсенале», и Тиле. Причем голландец мог заиграть в схеме предыдущего тренера, а проблемы связаны скорее с переходом на «3-5-2», где место Гуса занял Бакаев. Но как Цорн мог наперед знать, что Кононова заменит адепт игры в три центральных?

Полгода для категоричных оценок такой толпы новичков откровенно мало. Конечно, иногда футболист сразу вписывается – Жиго и Айртон. Но по остальным сделкам тоже есть железная логика. Понсе, как и Айртону, впрочем, всего 22 года, они играют за Олимпийские сборные Бразилии и Аргентины, когда «Спартак» отпускает.

Добавьте Соболева, Тиля и Ларссона – всем по 22, и Крала – 21, и тогда поймете нехитрый смысл. Цорну дали приказ провести смену поколений. Зе Луиш, Фернандо, Ханни и Адриано хотели и ушли, никого не выгоняли силой. А набрали футболистов, которые по перспективности и возрасту вписываются в новую концепцию Федуна.

Сказано же, что нужны игроки, которые могут вырасти в цене. Соболев из таких, Ларссон за 4 млн евро – подарок, контракт Джордана через пару лет может стоить в три раза больше. Крала хоть завтра в АПЛ заберут дороже 12 млн евро. Мало кто понял, как чех вообще оказался после «Славии» в «Спартаке».

Тиля не списывайте – ему сложнее всех, но тут вопрос больше к Тедеско, не к Цорну. Основа «Спартака» талантливая. И возвращение Бакаева из аренды своевременное, и Жиго с Айртоном правильно подписали. Крал, Ларссон и Соболев вписываются в схему Тедеско. Не хватает правого латераля – от Зобнина больше пользы на родной позиции, но это один человек.

Никакой «квинтэссенции непонимания» нет, если не забывать контекст. Федун прямо сказал – будут оптимизировать расходы, делать ставку на ликвидных игроков. «Спартак» стал чемпионом менее трех лет назад, а из чемпионской основы на поле увидели троих - Кутепова, что вернулся после перехода на три центральных, Зобнина, превращенного в латераля, и капитана Джикию.

Почти полное обновление состава. Причем нет сомнений, что Максименко может зайти дальше в профессии, чем Ребров. Жиго – мощнейший защитник «Спартака» со времен Видича. Джикия не хуже Таски или Боккетти. Айртон может перерасти Комбарова. Крал намного талантливее, чем Глушаков. Тиль точно не хуже Попова. Даже Соболев, уступая Зе Луишу в умении бороться, может с моментами обращаться бережливее.

Что же получается, новый «Спартак» не хуже старого? Они не были готовы только к двум вещам – что Кононов окажется настолько бесхарактерным, а Рассказов не потянет игру в основе. На остальных позициях у Тедеско после аренды Соболева все нормально. Есть три центральных защитника, Айртона даже в сборную Бразилии не отпустили, настолько дорожат.

Максименко и Акинфеев рядом по проценту отраженных, вратарь не провалился. Джикия, Зобнин, Бакаев – приличные российские игроки. Крал, Умяров, Ларссон и даже Тиль могут провести весну лучше, чем осень. По Шюррле есть сомнения, но немец в аренде – Цорн не рисковал большими деньгами. Плюс проблемы Андре завязаны и на его личных тараканах.

Поймает матушку кураж – класс чемпиона мира обязательно пригодится, в лучших матчах его удары были к месту. О каком отсутствии сочетаемости речь? Эксперты и фанаты должны помнить, что в короткие сроки – с зимы прошлого года, в состав завели одиннадцать человек, а Жиго вернулся после сложной травмы.

С трансферами наоборот все стало просто и понятно. Причем лично Тедеско получил ровно одного футболиста – Соболева. Все, кроме Тиля, нормально между собой сочетаются. Да, каждому нужно прибавлять, но возвращаемся к возрасту. «Спартак» второй после ЦСКА по среднему возрасту в РПЛ . Даже в арендах Ломовицкий и Мелкадзе, которым тоже по 22 года.

У москвичей на поле в чемпионате уже выходили 14 человек моложе 23 лет. Старше тридцати только Ребров и Ещенко, они же – старше Тедеско. Тут наоборот квинтэссенция полного понимания. Федун отдал приказ набрать состав из тех, кого при случае можно выгодно продать на запад, а Цорн выполнил. Стоит ли удивляться нестабильности?

«Спартак» плохо обращался с моментами. Не хватило опыта, ведь доминирование не привело к серии побед. Но детали из одного конструктора – костяк основы из молодых ребят. Если Тедеско их правильно подготовит – выстрелят весной, нет – винить стоит не Цорна, ведь осенью круто сыграли только два человека – Жиго и Бакаев.

А могли порадовать почти все. Айртон, Джикия, Крал, Умяров, Ларссон, не говоря о Тиле и Шюррле, должны почувствовать личную ответственность за неудачу. Все способны прибавить. Никаких гарантий нет, поскольку это «Спартак», но клубу вешают странный ярлык. На трансферном поле после подписания Промеса дорогостоящими провалами были только Роша и Хани.

При этом уже после приезда Квинси заиграли Зе Луиш, Фернандо, Зобнин, Самедов, Джикия, Луис Адриано, Ещенко, Жиго и Айртон. Общий счет больших разочарований и удач и по финансам, и по игре – 2:10. У «Спартака» никогда не было политики рискованных дорогущих сделок. И провалили лишь один трансферный сезон – после чемпионства.

Сейчас сознательно набрали молодых и перспективных, как сделал ЦСКА – многократный чемпион России по скаутингу и трансферам. Критиков не смущает, что у соседей одинаковая стратегия? У многих критиков, если Соболев идет в ЦСКА – идеальный трансфер, он же переходит в «Спартак» - сомнительная сделка?