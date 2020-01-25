Комличенко стал игроком «Динамо»

сегодня, 20:53

«Динамо» подписало форварда «Млады Болеслав» .

Контракт 24-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан на 4,5 года.

Ранее была информация, что этот трансфер обойдется «Динамо» в 3,5 млн евро.