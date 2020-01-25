Комличенко стал игроком «Динамо»

«Динамо» подписало форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Контракт 24-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан на 4,5 года.
🔄 Нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко перешёл в #Динамо. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4.5 года. Добро пожаловать! 👍🏻#ДинамоМосква #твоякоманДа #трансферыДинамо #Комличенко pic.twitter.com/1NIbMLCxS3— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 25, 2020
Ранее была информация, что этот трансфер обойдется «Динамо» в 3,5 млн евро.
Даже если будет забивать половину от чешской статистики - сделку можно назвать успешной..
Первый же матч после перерыва Динамо - Спартак обещает быть интересным....
Динамо и так нехило обозначило свои амбиции в концовке первого круга победив за месяц ЦСКА,Рубин,Ростов,Локомотив......и теперь ещё усилились Скопинцевым и Комличенко....
Новый стадион...новый тренер...новые игроки...новые задачи....
Не ярый поклонник данной команды...))))..но
Удачи Динамо...
Даже если будет забивать половину от чешской статистики - сделку можно назвать успешной..
Первый же матч после перерыва Динамо - Спартак обещает быть интересным....
Динамо и так нехило обозначило свои амбиции в концовке первого круга победив за месяц ЦСКА,Рубин,Ростов,Локомотив......и теперь ещё усилились Скопинцевым и Комличенко....
Новый стадион...новый тренер...новые игроки...новые задачи....
Не ярый поклонник данной команды...))))..но
Удачи Динамо...