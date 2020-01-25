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Комличенко стал игроком «Динамо»

сегодня, 20:53

«Динамо» подписало форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Контракт 24-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан на 4,5 года.

Ранее была информация, что этот трансфер обойдется «Динамо» в 3,5 млн евро.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:47
Динамо с приобретением.Уж не знаю заиграет он или нет,но перспектива просматривается.
pomor 445
pomor 445 ответил Алексей Филин
сегодня в 21:44
Динамо с хорошим преобретением,а все кто пишет мол карьеру загубил,скажете лучше в Зенит и свинарник?Вот там бы он 146% загубил бы.
Так он там и окажется в следующем сезоне, если заиграет. Динамо - это смотровая площадка.
shur
shur
сегодня в 21:40
...удачи Коле да и всему Клубу!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:34
Удачи в РПЛ....
Даже если будет забивать половину от чешской статистики - сделку можно назвать успешной..
Первый же матч после перерыва Динамо - Спартак обещает быть интересным....

Динамо и так нехило обозначило свои амбиции в концовке первого круга победив за месяц ЦСКА,Рубин,Ростов,Локомотив......и теперь ещё усилились Скопинцевым и Комличенко....

Новый стадион...новый тренер...новые игроки...новые задачи....
Не ярый поклонник данной команды...))))..но
Удачи Динамо...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:33
Наконец-то! Можно поздравить динамиков. Это должно быть усиление.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Carradona
сегодня в 21:25
Самокритично...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 21:24
Деньги на ветер
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 21:21
Молодец! Теперь пусть забивает в РПЛ в каждом матче.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 21:16
Толково. Посмотрим, что он в России сможет показать
Авербуx
Авербуx
сегодня в 21:13
пожалеет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:10
Поздравляю динамиков с приобретением, посмотрим, что за фрукт.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 21:09
станет звездой ФНЛ
Faustello
Faustello ответил Аналитик Зенита
сегодня в 21:08
Зачем он в краснодаре, там играют только свои воспитанники как Ари
Ну да, теперь и в других клубах будут парни отгружать в ворота Зенита ))
Алексей Филин
Алексей Филин
сегодня в 21:07
Динамо с хорошим преобретением,а все кто пишет мол карьеру загубил,скажете лучше в Зенит и свинарник?Вот там бы он 146% загубил бы.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита ответил Faustello
сегодня в 21:05
Расходятся Академики Краснодара как горячие пирожки!
Зачем он в краснодаре, там играют только свои воспитанники как Ари
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 21:03
Угробил карьеру Комличенко
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:02
Угробят игрока.
Faustello
Faustello
сегодня в 21:01
Расходятся Академики Краснодара как горячие пирожки!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:59
Поздравляю болельщиков Динамо. Хороший трансфер
nubom
nubom
сегодня в 20:55
Динамо стало командой Комличенко...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:55
пошел в милиционеры,будет под ВТБ ходить
Boytser
Boytser
сегодня в 20:55
Удачи!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:54
Ни фига ж себе!
Carradona
Carradona
сегодня в 20:53
Дундук полный
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