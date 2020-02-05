«Спартак» vs «Локомотив». Дерби «по барабану»

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сегодня, 14:06

«Соккер.ру» осознает статус матча между московскими клубами в Катаре, тем не менее находит встречу «Спартака» и «Локомотива» небезынтересной в деталях.

«Спартак» и «Локомотив» уже встречались в рамках аналогичного турнира?

Год назад в Катаре не в меру настроенный на победу в товарищеском турнире «Спартак» разбил «Локомотив» со счетом 4:0. Уже в дебюте матча счет открыл Айртон, упрочил преимущество «красно-белых» Александр Ломовицкий, который проводит этот сезон на правах аренды в тульском «Арсенале», а окончательный счет установил Зе Луиш, оформивший дубль в концовке. Африканца тоже уже нет в «Спартаке», да и вообще состав москвичей за год претерпел значительные изменения. Если брать в расчет этот товарищеский матч в рамках предсезонного турнира, прошлый год в дуэли двух московских клубов остался за «Спартаком»: две победы с общим счетом 7:0.

Как начался турнир в Катаре для «Локомотива» и «Спартака»?

Железнодорожники начали с поражения от «Партизана», правда, проиграли белградцам только в серии пенальти, то есть согласно регламенту, заработали одно очко. Обмен голами произошел в середине первого тайма: на точный удар Эдера оперативно ответил наш старый знакомый Зоран Тошич. «Спартак» же в основное время переиграл «Ростов» - победный дубль на счету Резиуана Мирзова. Благодаря этой победе «красно-белые» возглавили турнирную таблицу после первого тура.

По итогам первого круга в командах есть кадровые потери: Антон Миранчук повредил стопу и улетел на углубленное медицинское обследование в Германию. По предварительным данным, перелома у полузащитника нет, он пропустит 3-4 недели. Досрочно закончился турнир и для спартаковца Андре Шюррле, правда, немец должен восстановиться быстрее: врачи обещают, что немец будет полностью здоров через 10 дней.

Какое у команд отношение к Кубку Париматч Премьер?

Юрий Семин поблагодарил организаторов за приглашение на турнир и отметил, что они пошли навстречу, сдвинув сроки с января на февраль: так у участников от России есть возможность заложить основы физической готовности, а на втором сборе в Катаре уже играть против сильных спарринг-партнеров. Никаких целей на Кубок Париматч Премьер Юрий Павлович не озвучивал, по крайней мере, в публичном пространстве, а вот два футболиста «Локомотива» накануне матча со «Спартаком» напомнили о своих принципах. Выступил Бенедикт Хеведес:

Мы все знаем, насколько важны матчи против «Спартака». Это московское дерби, у которого большая история. Мы отдаем себе отчет, что в игре между нами будет много эмоций и борьбы, поэтому все готовятся к битве.

Вторит чемпиону мира Владислав Игнатьев:

Надо понимать, что мы участвуем в турнире, в матче с «Партизаном» была жесткая игра, потому что никто не хотел уступать. Так же будем рубиться и со «Спартаком», это вообще наш принципиальный соперник. Неважно, товарищеский матч или официальный.

У «Спартака» в этом году гораздо более здоровое отношение к катарскому «кубку телевизора», как называют турнир в болельщицких кругах. В 2019-м Олег Кононов из кожи вон лез, чтобы выслужиться перед руководством и одержал победу на предсезонном турнире. Победу, которая стала пирровой, ведь ради товарищеского турнира были попраны принципы подготовки команды, и «Спартак», что называется, «не бежал» весь прошлый год.

Сейчас Кононов готовится насаждать бесковский футбол в ФК «Рига», а Тедеско выжал из футболистов все соки на первом сборе в ОАЭ , сейчас продолжается планомерная работа, а о второстепенной роли результатов на Кубке Париматч Премьер уже высказались и Цорн, и Федун, и сам Доменико, емко и внятно сформулировавший задачи «Спартака»:

Это турнир — важный этап нашего тренировочного процесса. Ни больше ни меньше. Мы дадим шанс проявить себя всем игрокам, которые приехали в Катар, но поскольку прямо сейчас «Спартак» еще далек от идеальных кондиций, прежде всего нам важно не переусердствовать и постараться избежать травм.

Как Семин и Тедеско распределили силы футболистов в первом туре?

Матчи первого тура позволяют сделать простой, но очевидный вывод: Семин уже сейчас создает для своей команды условия, близкие к боевым, в то время как Тедеско следует озвученному плану — дать всем шанс, не переусердствовать. У «Локомотива» в матче с «Партизаном» было только три замены в перерыве, плюс Жоау Мариу сменил в середине первого тайма Антона Миранчука, еще четыре перестановки Семин сделал по ходу второго тайма. Всего 8 замен. «Спартак» провел матч против «Ростова» двумя составами: в перерыве на поле вышел другой состав. Вполне возможно, в игре с «Локомотивом» Тедеско поступит точно так же.

Получится ли тренерская дуэль Семина и Тедеско?

Честно говоря, не думаю, что такие матчи имеет смысл включать в реестр противостояний клубов и тренеров, тем более они сами говорят, что результат не первичен. А вообще дуэль «дедушки» Семина и «внучка» Тедеско складывается весьма любопытно, ведь после трех официальных матчей Доменико выносит уважаемого коллегу всухую — три «сухих» победы в трех матчах. Дважды со счетом 1:0 Тедеско обыгрывал «Локомотив» Семина в Лиге чемпионов у руля «Шальке», а со «Спартаком» в осенней части сезона немецкий тренер выиграл 3:0 в гостевом матче на « РЖД Арене», причем это вообще первая победа Доменико у руля «красно-белых».

Кто сыграет в атаке у «Локо» и «Спартака»? Дебютирует ли Соболев?

После ухода Федора Смолова в «Сельту» Эдер безальтернативен в центре атаки «Локомотива», португальский форвард был одним из немногих, кто отыграл матч против «Партизана» от звонка до звонка. «Локомотиву» срочно нужен форвард, а пока Юрий Павлович должен обкатать запасные варианты игры в атаке. Может быть, увидим на острие Алексея Миранчука или Жемалетдинова? Сейчас самое время посмотреть на свои карты.

А вот «Спартак» уже приобрел форварда, от которого не отказался бы и «Локо». Доменико Тедеско нужен был габаритный нападающий — и он получил Александра Соболева. Скорее всего, сегодня экс-футболист «Крыльев Советов» впервые сыграет в красно-белой футболке. Пока травмированы Ларссон и Шюррле, Тедеско вынужден проверять не самые очевидные связки в атаке. При этом именно такая не очевидная связка — Мирзов+Глушенков, принесла победу в игре с «Ростовом», где Резиуан забил два гола.

Против «Локомотива», по крайней мере, в одном из таймов Тедеско сможет выставить впервые в своей спартаковской карьере связку двух разноплановых форвардов. Возможно, вместе сыграют Соболев и Понсе — этот дуэт вполне может стать основным по ходу весенней части сезона. В любом случае, появление «столба» в атаке — то изменение в игре «Спартака», которое должно было рано или поздно случиться. Высоки шансы, что именно сегодня состоится премьера новой структуры атаки и дебют Александра Соболева.

Когда «Спартак» и «Локо» встретятся в официальном матче?