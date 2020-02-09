Златан против гриппа и «Интера»

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сегодня, 10:00

Великий и ужасный вернулся с тренировкам для встречи с бывшим клубом в знаменитом дерби. Больше деталей – на «Соккер.ру».

Коварный грипп не свалил шведского великана с ног. Хулиганы, что занялись вандализмом с памятником Ибрагимовича, показали миру – завалить даже металлическую копию форварда сложно.

Также сложно обыграть «Интер» Конте с составом «Милана». Но раз знаменитый путешественник мира футбола вернулся в любимую модную гавань жены, то шансы коллектива Пиоли автоматически чуть выше. Конечно, Златан не скрывает, что все его заявления – самоирония, но таким маньякам верят.

Тренер «россонери» отметил, что со шведом на тренировках остальные футболисты поверили в себя. Результаты – на табло, и дерби может получиться увлекательным, пускай фаворита знаем.

5 важных фактов об «Интере» перед дерби

- синьор Конте не проигрывает в 15 матчах Серии А подряд после домашнего поражения от «Ювентуса». Позволили Дибале и Игуаину окружить гол Мартинеса и уничтожить надежды «нерадзурри»;

- одновременно «Интер» пока не сложился в танк, что сминает футбольную пехоту соперника и не боится мин. После «Ювентуса» были ничьи против «Пармы», «Ромы», «Аталанты», «Лечче» и «Кальяри». Три последние – подряд и перед победой над «Удинезе»;

- мировые служат плохой новостью только для поклонников чемпионской интриги, о которой в Серии А успели подзабыть, как переехавший с юга в Милан менеджер забывает вкус лазаньи любимой бабушки. А вот что повлияет на сегодняшний поединок – потери у «Интера». Недосчитаются Хандановича, ведь у Самира травма, и Лаутаро Мартинеса –дисквалификация на два матча;

- в прошлом году по пропущенным пришли вторыми, по сумме опасных моментов соперников - третьими, а теперь первые по двум параметрам. В 22 играх пропустили всего 18 мячей, а по xG соперников нарвались максимум на 21. По воротам «Интера» нанесли всего 73 точных удара – лучший результат чемпионата. По воротам «Милана» пробили 95 раз, хотя «россонери» тоже мало пропускают – на пятом месте в чемпионате с 27 ошибками в защите;

- по забитым перевес «Интера» - 44 против 23, но разница по общему количеству ударов за игру скромнее – 16.7 против 15.9. А если перейти к выстрелам в створ, то увидим разницу 129:96. У команды Конте показатель голов на удар в створ равен 0.29, а «Милан» замыкает таблицу чемпионата – 0.19. «Россонери» нужно 4-5 ударов на гол, «нерадзурри» - по 3 в среднем. Разница в классе атак налицо, хотя Златан попытается сократить разрыв.

5 важных фактов о «Милане» накануне дерби

- последние победы улучшили положение команды из середины таблицы. Дебютант Даниэль Мальдини победный гол «Вероне» не забил, довольствовались ничьей, однако серия из 3 побед и 2 ничьих после 0:5 против «Аталанты» смотрится неплохо. «Интер» прекрасно понимает, что «Милан» медленно, но меняется;

- хорошо, что есть Ребич – вице-чемпион мира принес 6 пунктов 3 голами. Но если оценивать весь сезон, то в атаке все печально. Во-первых, по забитым мячам бедные «россонери» всего на 16-17 месте среди команд Серии А. Во-вторых, моменты некачественные – по xG на 9-м месте, ниже «Вероны» и «Болоньи»;

- после прихода Златана в Серии А допустили всего три ошибки в пяти сыгранных матчах. Было 1.41 гола за игру, стало – 0.6. Не лично через Ибрагимовича, но речь не о скучном «автобусе» - «Милан» по владению выше «Интера». Доннарумма, Романьоли, Кьер, Калабрия и Эрнандес не такие уж плохие футболисты. Не ровня Годину по опыту или Шкриньяру по таланту, но приличная пятерка;

- у «Интера» вылетели основные – Ханданович и Мартинес, а у «Милана» все основные в строю. Ибрагимович сыграет со своим фанатом Леао. Чалханоглу, Кессье и Беннасер представят полузащиту, а упомянутые выше игроки обороны тоже в деле. «Милан» покажет себя во всей красе, получится один из важнейших экзаменов сезона;

- а теперь переходим к Златану. У столетнего шведа (38 лет) завелся не только грипп – который тот быстро поборол, но были также мелкие мышечные проблемы. Но поскольку обиженный, судя по его интервью, Пёнтек оказался в «Герте», Пиоли рассчитывает на Ибрагимовича в основе. После возвращения шведа у «Милана» серия из 7 матчей без поражений. Не проиграли, даже когда нападающий просто наблюдал за игрой с лимонным чаем. К слову, на таком же отрезке из 7 матчей до появления легенды было 2 победы. Эффект Златана налицо, но хватит магии на сам «Интер»?

5 прогнозов на матч «Интер» - «Милан»

- для начала важно привести статистику дерби, чтобы любители прогнозов и ставок понимали, о ком речь. В этой паре «Милан» последний раз выиграл в январе 2016-го, четыре года назад. Семь матчей без побед «россонери», три ничейных результата при четырех победах «Интера». Фаворит очевиден, ведь у «нерадзурри» три победы подряд. Последняя виктория – со счетом 2:0, впервые с 2012 года «Интер» выиграл с разницей в два мяча;

- дерби Милана в последние годы чаще результативное. Есть ничья 0:0 и победа «Интера» 1:0, но рядом четыре поединка со средней результативностью 4 гола. Поскольку «Интер» с «3-5-2» может отдать «Милан» с «4-4-2» мяч, то увидим не самую яркую, но результативную игру, если пойдет размен ударами;

- отличится ли в дерби Лукаку? С учетом, что прервал серию из трех поединков без забитых мячей дублем в ворота «Удинезе» - можно подумать о персональной ставке на гол бельгийца в ворота «Милана». «Интер» явно будет играть на форварда. Могут сыграть отдохнувший Кандрева и новичок Эриксен – два мастера последнего паса, так что у Ромелу должны быть моменты;

- вратарь «Интера» справится? За спиной у Хандановича сидел профессиональный запасной Паделли, третий сезон получает деньги за тренировки. В первой игре Серии А за «Интер» по его воротам нанесли один точный удар – не пропустил, но сегодня накал другой. Защите важно понять голкипера, а Паделли – не испугаться давления трибун и Златана;

- давайте поверим в результативное действие Ибрагимовича. Конте прав – появление Златана делает поединок более захватывающим. Если вспоминать всю карьеру шведа в разных клубах, то в ворота «Интера» забил 6 мячей в 13 играх. Играл против этого соперника часто, но «клиентами» форварда скорее были «Рома», «Парма» и «Фиорентина». С «Интером» умеренная результативность, но есть опыт игры как за «нерадзурри», так и против них – по количеству сыгранных поединков выше только «Рома». Не исключено, что будет гол Златана, а «Интер» сможет ответить.