Избежать падения. Опасная весна для ЦСКА

сегодня, 13:00

«Армейцы» в равных условиях с конкурентами в РПЛ , но «Соккер.ру» отмечает ряд важных деталей.

Провал «Спартака» обезопасил остальных из привычной пятерки фаворитов. Скатиться ниже пятого места, сохранив темп осени, команды Карпина, Мусаева и Семина вряд ли смогут. У них с ЦСКА уже мини-турнир, где главная награда – прямая путевка в ЛЧ .

Но «армейцы» - самый молодой коллектив сезона в РПЛ . И Ганчаренко получал подзатыльники от фанатов своей же команды. Тот случай, когда Гинер доволен наставником, судя по его усталому интервью, а вот люди с трибун порой откровенно разочарованы.

Первая причина – провал в Лиге Европы, причем болезненный, от слабых соперников. Промахи в еврокубках также ударили по финансам. Был сезон, когда УЕФА перечислил на счета клуба 37 миллионов евро, а сейчас даже 7 миллионов не выжали, разница огромная.

Фанаты не из-за денег волновались, конечно, их огорчили результаты. Но отсутствие свежих средств после передачи клуба в управление ВЭБ , что планируют продажу клуба другому инвестору, бьет по возможности усиливать состав зимой. Даже комиссию агента Соболева не потянули.

Вторая причина, почему работу Ганчаренко не все «армейские» фанаты любят – у ЦСКА очень резкие перепады в игре. Могут проиграть «Крыльям Советов», пропустив дважды как раз от нового форварда «Спартака», а затем после серии из трех побед не сломают оборону аутсайдера «Сочи» (помним влияние арбитра, но и сами ошибались).

Легко могут уступить защитнику-форварду Жиго в дерби, а потом выдадут серию из 5 победы в РПЛ … Чтобы полностью провалить один из таймов против «Ростова» дома. По ходу матчей у ЦСКА часто раздвоение игровой личности. Обидные поражения ранят молодой состав, идут новые осечки, даже «Сочи» переиграли со второй попытки с трудом и без создания большого числа крутых моментов.

ЦСКА уступил «Ростову», «Динамо» и «Спартаку» в первом круге – запомните этот перечень видных соперников. В чем опасность весны? Снова встретят команды Карпина, Новикова и Тедеско. Посмотрите на календарь. ЦСКА стартует домашним матчем против «Урала», но уже на следующей неделе у них в среду матч против «Спартака» в Кубке России, а в субботу – выезд в Ростов-на-Дону.

Два выездных поединка разбавят домашние, но «Уфа» и «Зенит» - сложные соперники. А вот «зашлифуют» серию двумя дерби, ведь в начале и середине апреля у ЦСКА матчи против «Динамо» и «Спартака». Календарь сразу проверит, насколько хорошо «армейцы» подготовятся зимой. Причем важно, что для всех названных, и вообще всех в РПЛ новый ЦСКА скорее как открытая книга, чем как неведомый доселе соперник с загадочным подходом.

Книга эта не всегда удобная для чтения - «Краснодар» и «Зенит» не справились в полной мере, стилистически им было сложнее против ЦСКА , ведь команда Влашича за счет молодости способна выдавать ударные отрезки. Но книга понятная каждому, даже аутсайдеру чемпионата Австрии. Будет три защитника, Шарлия ушел, но возвращается Васин – возможно, если Виктор вернется в основу, станет чуть больше баланса в игре.

А вот в опорной зоне есть недочеты, которые трудно исправить, просто тасуя кадры. Ахметов не чистый опорник, Бийола даже в атаку ставили – он и вчера забил, а появление Бистровича, Дзагоева или даже Облякова в паре центральных хавбеков никак не влияет на качество разрушения. По центру провисы неизбежны, ведь нового Вернблума зимой не купят.

По отборам во всем составе в РПЛ лучшим стал Кучаев, по перехватам был Шарлия. В принципе, стиль поведения и просчеты диктует сама схема «3-4-2-1», ведь уже без Бекао и с ошибками в защите ЦСКА все равно в тройке лучших по пропущенным мячам. Часть из ударов не позволил сделать голами лично Акинфеев – у Игоря осенью 59 сэйвов, больше, чем у голкиперов «Ростова» или «Динамо».

Но Игорь Владимирович не сможет спасать всегда. Если «армейцы» не станут надежнее защищаться, то возможна новая «черная серия». Молодому составу сложно реагировать на неудобных соперников, опыта мало. Пойдет сбой - увидите поражения от «Спартака», «Ростова» или «Динамо» (как в первом круге). Или от «Зенита» в Москве. Ведь один из минусов нового состава ЦСКА – не обрели свое лицо.

Влашич набирается опыта и учится «тащить», никто не спорит. Но можно ли назвать Облякова человеком, что уже нашел себя в футболе? У Ивана идеальной позиции пока нет. Дивеев или Карпов могут сыграть шикарно в отдельно взятом матче, а через пару дней полностью провалятся – слишком юные, чтобы работать хотя бы так стабильно, как Марио Фернандес. По Кучаеву, Ахметову и Чалову – тот же вердикт.

Опасность для ЦСКА представляют именно такие по стилю соперники, как «Ростов», «Спартак» или «Динамо», а с ними будет четыре поединка до середины апреля. «Зенит» тоже, пускай в Санкт-Петербурге скорее чемпион наиграл на поражение, в Москве может отработать против ЦСКА иначе и удачнее. У Ганчаренко нет запасного плана ведения игры – этим пользовались и скромные соперники в Лиге Европы, и футболисты «Сочи» и «Крыльев Советов», аутсайдеров сезона в РПЛ .

И фавориты учтут, что «армейцам» некем удивлять. Васиным никого не испугать. Выход Дзагоева тоже вряд ли приведет к серии из 11 побед и борьбе за чемпионский титул. В атаке у ЦСКА на сборах к Чалову добавили Шкурина, но Соболева не случайно пытались подписать, а Караева – просматривают. Причем в списке нет человека, который обязательно сделает разницу в центральной игре.

Концентрация сложных поединков также повлияет. Можно обыграть «Урал», но стоит уступить «Спартаку» в Кубке России – перейдут в осеннюю стадию. ЦСКА для команды, где каждый человек является винтиком в тренерской системе, остается довольно инфантильным. На всю заявку нет ни одного тактического хулигана, чтобы сам выбирал стиль, не полагаясь на вкусы Виктора Михайловича. Даже Влашич послушный «свободный художник».

И посмотрите на результаты. Ничья против «Краснодара» в гостях получена не с позиции силы. «Арсеналу» уступили, «Крылья Советов» и «Сочи» обыграли в один мяч. С «Зенитом» старались, но до этого получили пинок от «Динамо». Как и от всех соперников по Лиге Европы, где тоже часто проигрывали. «Уфа», с которой сражаться после «Спартака», «Ростова» и перед «Зенитом», явно не испугалась ЦСКА .

При этом команда Ганчаренко за зиму не сможет измениться. Полагаются только на природный прогресс молодежи. Вроде бы открыт путь к чистому второму месту и гарантированному возвращению в Лигу чемпионов, если смотреть в таблицу, но достаточно двух-трех осечек и соперники обеспечат себе фору. А если ЦСКА еще раз соберет в Европе всего 6-7 миллионов евро – будут финансовые проблемы.

Получается, ключевым матчем весны для ЦСКА , как и для «Спартака», становится поединок в Кубке России. Проигравший может сломаться. «Красно-белые» ставят на турнир, как на последнюю возможность сделать сезон из плохого трофейным. А для «красно-синих» второе проигранное дерби будет ударом по моральному состоянию, ведь впереди – третий матч против «Спартака», уже в РПЛ .

ЦСКА сложно поймать, когда начинают свободное падение, поскольку на целый состав два зрелых игрока основы – Акинфеев и Фернандес. И нет, Дзагоев не зрелый футболист и никогда им не был, иначе сейчас играл бы в Европе. Понятно, что Игорь сам себя готовит к весне, как обычно, и может спасать дальше. Понятно, что Марио не предал, не ушел в «Зенит», и покажет, что может.

Но больше таких людей нет. Влашич козырнет чистым талантом, но Никола не обыграет всех сам. Остальным опыта, чтобы быть опорными точками в схемах раз в неделю, явно не хватает. Вроде бы хорошо, что в центре есть варианты, что левый фланг могут закрыть разные игроки – и Щенников вернулся, а справа остался Фернандес. Но о трансферах под основу не слышим. Чалова не потеряют, но помощника ему пока ищут.

Слишком жесткий календарь достался юной команде в начале 2020 года, чтобы верить в неминуемый успех Ганчаренко. Помним, что этот тренер умеет готовить команду к старту года – и в 2017, и в 2018 весенний отрезок удавался. Но был прошлый год, когда уступили «Арсеналу» из Тулы. Затем не обыграли «Уфу», выиграли у «Спартака», а потом проиграли «Оренбургу».

ЦСКА по-прежнему нестабилен. У них мало новых козырей, а старые соперники изучили. Сложнейшая серия – от «Спартака» до «Спартака», завершится триумфом, только если удивят физическим состояние. Ганчаренко сможет получить прямую путевку в ЛЧ , только если окажется, что молодость в случае с его командой не порок, а преимущество. Но пока застряли на лезвии ножа, сделают неправильное движение – будет больно.

Причем им важно попасть в Лигу чемпионов, ведь Гинер в интервью фанату ЦСКА Арустамяну заявил, что клуб стоит 24 миллиарда рублей – то есть продажу все-таки пытались провернуть, но не сумели. Кстати, странная сумма, ведь если сюда включили стадион, то клуб оценили в копейки, если нет, то ценность актива здорово завысили. Кто заплатит 650 млн евро за стадион и команду ЦСКА ?

Никто не заплатит, поэтому поиски покупателей не значат, что они будут. И обещания давать деньги не означают, что их дадут. Если вдруг у «армейцев» будут еще и финансовые проблемы, то это тоже ударит весной. Молодые ребята понимают, что могут уйти – Влашич, Чалов или Обляков вряд ли мечтают всю карьеру провести в ЦСКА . Определяющая весна получается, если сыграют неудачно – как минимум заменят тренера.