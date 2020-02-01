Магия! Зидан заставил Куртуа не пропускать

сегодня, 10:30

Прогресс «Реала» в защите – один из самых неожиданных и впечатляющих разворотов сезона. «Соккер.ру» ищет причины.

В прошлом сезоне, купив Куртуа, «Реал» пропустил 46 мячей (по 1.2 за игру), допустив 133 удара в створ (7-й результат сезона). Процент отраженных ударов всеми вратарями составил всего 65.4 %. Это был 15-й результат Примеры, полный провал. Неудивительно, что стали третьими в таблице и отстали от чемпионской «Барселоны» на 19 пунктов.

«Сливочные» упали на 8-е место по пропущенным мячам, а теперь стали первыми и лучшими. После 21 тура у «Реала» всего 13 результативных ошибок в защите (0.57 в среднем), даже Облак пропустил на один мяч больше. Также по воротам «сливочных» нанесли всего 49 точных ударов (лишь 2.33 за игру), а команда Симеоне допустила 57.

У «Барселоны» вообще шестой результат сезона - 63 выстрела в створ, они ниже «Эйбара» и «Хетафе». А «Реал» среди лидеров по проценту сэйвов вратарей – 73.5 %, выше только «Атлетик» и «Атлетико», что не может удивлять, ведь у этих команд другой стиль футбола.

Именно надежная игра в защите без лишних пропущенных мячей делает «Реал» лидером Ла Лиги, ведь чисто на результативности выехать не могут – забили всего 39 мячей, на три больше, чем «Вильярреал» и «Реал Сосьедад», но намного меньше, чем «Барселона» - 50 голов.

Такая резкая перемена в защите требует поисков объяснения. И парочку удачных версий выдвинуть, защитив аргументами, можно и нужно. Уже сегодня сразятся две самые успешные линии обороны в Ла Лиге – в мадридском дерби, и полезно понимать, как «Реал» стал похожим на «Атлетико».

Каземиро – в центре композиции

Нетипичный по своему подходу к профессии бразилец – разрушитель, словно второй Жилберто Силва. Каземиро - трудолюбивый, сосредоточенный на футболе, привычный к режиму футболист. Зидан всегда знает, что физически Каземиро будет готов для себя идеально. У бразильца были игровые проблемы и небольшие спады в прошлом сезоне, что сразу отразилось на надежности защиты. Но сейчас это снова лидер команды, особенно в разрушении. Каземиро отбирает мяч по 3.7 раза за игру – с отрывом лучший, у Рамоса, например, по 1.5 отбора. И по перехватам бразилец лидирует – 2.2, даже у Рамоса 1.5. Главный цербер у Зидана, причем единственный. Никто не сможет так закрыть опорную зону, так страховать крайнего защитника (преимущественно левого, ведь Карвахаль в отборе сильнее), и при этом время от времени добавлять к обороне забитые мячи.

Трансфер Менди оказался важным

За лето из основного состава обороны и полузащиты выпал только один человек – Марсело, который по количеству минут на поле в Примере проигрывает новичку из Франции. Менди сыграл 913 минут, бразилец – 611. И Ферлан работает не так, как легенда «Реала». У новичка по 1.8 отбора и по 1.3 перехвата за матч, а у Марсело – 1 и 0.9. Не сказать, что Менди великий защитник, но иначе понимает игру на фланге. Рекордсмена «сливочных» - бразилец сыграл 500-й матч за клуб, появление конкурента не заставило набрать идеальную форму, но Зидан сбалансировал оборону. Менди надежнее, чем Марсело, и с середины декабря играет прилично, успел адаптироваться и пережил заметный, но короткий спад. «Реал» правильно сделал, что не стал ждать от кучерявого левого латераля возвращения на пик формы. Без Ферлана шансов выстроить такую оборону не было бы, Марсело мог «привозить».

Варан последовал примеру ветеранов

Модрич, Кроос и Карвахаль в этом сезоне лучше, чем были год назад. Рамос тоже не стал играть слабее и ошибаться чаще. Серхио перешел из атаки в оборону, через него играют в пас. Дани набрал форму и смотрится хорошо в атаке и защите. У Луки не все идеально, но есть голы и передачи, а еще помощник в лице Вальверде. Кроос такой же важный, как Каземиро. Но и Варан в полном порядке, приезд Милитао взбодрил, хотя у бразильца за 50 млн евро вряд ли будет много игровой практики, если два чемпиона мира покажут класс в ближайшее время. Если от Рамоса можно требовать лишь действий на привычном уровне, удержание высокой планки и ошибок не чаще, чем может выручать Куртуа, то Варан в 26 лет, пускай наелся футбола и трофеев, должен стать лидером обороны. Пока у крепкого француза не всегда получается вести игру, иногда держится в тени, не выпячивает себя. Но важно помнить о классе. «Реал» настолько мощный, что основную часть времени атакует. И если «Барселона» чаще допускает удары по своим воротам, то «сливочные» уступают только «Хетафе» по этому показателю в Ла Лиге. Варан не чудит, поэтому по xGA – суммарной оценке опасности подходов соперников, команда Зидана вторая, выше лишь «Атлетико».

Куртуа вернулся на пик формы

Если вспомните поединок Бельгии и Бразилии на ЧМ в России, то не сможете поверить, что прошлый сезон за «Реал» играл голкипер, который мог себе позволить по 3-4 крутых сэйва за игру в составах «Челси» и сборной. Перебравшись в Мадрид, Куртуа, который стал запасным планом после отказа от Доннаруммы, а также отказа самого Де Хеа от предложения Переса, словно подменили. Тибо провалил первый сезон, но собрался летом. У него стало меньше сэйвов в Ла Лиге, чем было, но здесь куда важнее процент отраженных ударов. В прошлом чемпионате пропускал после каждого третьего удара в створ – 64 % сэйвов, а сейчас подскочил до 77.3 %. С показателя в 1.33 гола за матч скатился до 0.56 гола за игру.

Феноменальный успех и вратаря, а также его недавно бездарной обороны. Иногда Куртуа тащит дикие мячи, пропустил всего 10 раз в 18 сыгранных матчах, о переходе Ареоля можно забыть. Не то чтобы у фанатов футбола со всего мира, которые издевались над бельгийцем весь прошлый сезон, появился повод извиняться – критиковали по делу, человек расслабился и допускал невероятные ошибки для голкипера высокого класса. Но сейчас есть смысл похвалить Тибо Куртуа за то, что набрал форму и хорошо выполняет возложенную на него работу. Голкипер, которому забивают лишь чуть чаще, чем раз в два матча, правильно управляет защитой и сам не дремлет. Впрочем, проверим его в плей-офф ЛЧ , Эль Класико и сегодняшнем мадридском дерби.

Симеоне и его команда не простили себе, что пустили «Реал» в финал Суперкубка Испании, так что ждем жаркий поединок команд, которые прекрасно друг друга знают, но в 2019 году пережили перемены. «Реал» к новому году научился защищаться, а «Атлетико» перестраивается на ваших глазах. Будет не обязательно зрелищный, но напряженный и нагруженный смыслами и подтекстами футбол.