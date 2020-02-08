Кто выиграет Кубок Париматч Премьер?

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сегодня, 12:16

«Спартак» может стать победителем уже сегодня, если обыграет «Партизан» в основное время. «Соккер.ру» - о заключительных матчах катарского турнира.

«Спартак» больше не ищет предсезонных побед

Год назад «Спартак» под руководством Олега Кононова блестяще выступил на предсезонном турнире, что выглядело даже как-то чересчур: «красно-белые» одержали победы в каждом из трех матчей, обыграв «Ростов», «Зенит» и «Локомотив». Расплата настигла «Спартак» по ходу официальных матчей, на протяжении всего 2019-го за исключением непродолжительного отрезка в конце лета, команда Кононова не бежала, словно израсходовала все силы и эмоции на победу в никому не нужном катарском подготовительном турнире.

Корреляция между той пирровой победой и последовавшим провалом настолько укрепилась в умах, что сейчас завоевание Кубка Париматч Премьер называют «черной меткой», намекая, что победителем становиться совсем не почетно и даже опасно. Футбольный мир полнится суевериями, но это, конечно, большая глупость. Неразумно делать ставку на победу в предсезонных соревнованиях, как это было со «Спартаком» год назад, но и проигрывать специально — по меньше мере, антиспортивно.

Единственное правильное отношение: спокойно делать свою работу, воплощать в жизнь задумки тренерского штаба на поле, стремиться к хорошей игре, но не убиваться ради результата, на который должно быть «по барабану», как емко выразился Валерий Карпин. Это все к тому, что зимний Кубок Париматч Премьер снова может достаться «Спартаку», но если это случится, проводить параллели и искать какие-то взаимосвязи с прошлогодним лихорадочным желанием выиграть «кубок телевизора» не приходится.

Тедеско четко обозначил задачи своей команды: «Не переусердствовать и избежать травм». От переусердствования футболистов бережет тренерский штаб, ведь в матчах против «Ростова» и «Локомотива» до перерыва и после были разные составы, только Георгий Джикия сыграл 90 минут во встрече с железнодорожниками, потому что капитану не нашлось замены, все остальные играли отрезками по 45 минут. Не похоже на подход команды, ставящей победы выше здравого смысла. На самом деле, методы Тедеско вообще выглядят весьма оригинально, но об этом поговорим после игры с «Партизаном», когда появится новая пища для размышлений.

Турнирное положение

Между тем, перед матчами заключительного тура «Спартак» держит судьбу кубка в своих руках, а победой над «Партизаном» может лишить завтрашний матч «Локомотива» с «Ростовом» турнирного смысла (как будто он имеет какое-то значение для Сёмина и Карпина). После двух туров «красно-белые» возглавляют таблицу с 4 очками (победа в основное время над «Ростовом» и поражение в серии пенальти от «Локо»). По 3 балла набрали «Локомотив» и «Ростов», причем «желто-синие» на ступеньку выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Партизан» замыкает общий зачет, у сербов 2 очка.

Кто выиграет Кубок Париматч Премьер?

«Спартак». В случае победы в основное время в сегодняшнем матче над «Партизаном» москвичи наберут 7 очков, станут недосягаемыми для соперников и досрочно выиграют Кубок Париматч Премьер. Поражение лишит «красно-белых» первой строчки, а вот в случае победы (+2 очка) и даже поражения (+1 очко) в серии пенальти «Спартак» сохранит шансы остаться на вершине, но все будет зависеть от результата завтрашней игры между «Ростовом» и «Локомотивом».

«Партизан». Сербам нужна победа над «Спартаком» в основное время, чтобы нарисовать себе 5 очков в таблице, при этом необходимо поправить себе разницу забитых и пропущенных мячей, которая после двух туров застыла на отметке «-2», нужно побеждать в три, а лучше в четыре мяча. После этого «Партизан» должен болеть за серию пенальти в матче «Ростов» - «Локомотив», победитель которой тоже наберет 5 очков.

«Локомотив» и «Ростов». При любом результате, кроме победы «Спартака» над «Партизаном» в основное время, у команд Сёмина и Карпина останутся шансы на первое место. Даже если «Спартак» выиграет в серии пенальти, победитель матча «Ростов» - «Локомотив» в основное время окажется выше в таблице. Разве что «Локо» может потребоваться победа в два мяча, чтобы улучшить дополнительные показатели.

Комментарии действующих лиц

Самуэль Жиго, защитник «Спартака»:

Мы постараемся обыграть «Партизан» в основное время. Знаем, что победа принесёт нам трофей. Поэтому попытаемся сыграть на максимуме. Наверное, сам Кубок не так важен, но мы играем в футбол, и нам хочется побеждать.

Саво Милошевич, главный тренер «Партизана»:

Всем известен определенный подтекст нашего противостояния со «Спартаком», но вряд ли об этом уместно много говорить в рамках нынешнего турнира. Я уважаю всех участников Кубка Париматч Премьер, мы здесь для того, чтобы наслаждаться футболом и проводить время с максимальной пользой в рамках подготовки к возобновлению сезона. Думаю, такие цели преследуют все участники турнира.

Бенедикт Хеведес, защитник «Локомотива»:

Очень хорошо, что на сборах мы можем сыграть с сильными соперниками — мы проверяем себя, узнаем свой потенциал. Я очень рад, что организован такой турнир в Катаре, более того, мы играем против российских команд, что особенно полезно накануне возобновления чемпионата.

Александр Долгов, нападающий «Ростова»: