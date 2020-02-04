Кубковая экскурсия. Претендентов на трофеи всё меньше!

«Соккер.ру» изучает сетки национальных кубков и прогнозирует победителей турниров, которые часто и несправедливо бывают обделены вниманием.
Вот и сейчас вы наверняка в общих чертах знаете, кто лидирует в том или ином чемпионате из «Большой пятерки», но многие даже не думают о национальных кубках Англии, Испании и других футбольных стран. Какая там стадия? Какие уже случились сенсации? Кто выглядит главным претендентом на победу?
Кубок Англии: пятый раунд в марте и переигровки четвертого раунда
«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»
«Рединг»/«Кардифф Сити» – «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» – «Шрюсбери Таун»/«Ливерпуль»
«Вест Бромвич» – «Ньюкасл Юнайтед»/«Оксфорд Юнайтед»
«Лестер Сити» – «Ковентри Сити»/«Бирмингем»
«Нортхэмптон»/«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Норвич Сити»
«Портсмут» – «Арсенал»
В старейшем футбольном турнире планеты до заветного финала на «Уэмбли» еще далеко: в марте состоится только пятый раунд (1/8 финала), причем еще даже не все участники известны, ведь на носу переигровки матчей четвертого раунда. В частности, сегодня «Ливерпуль» примет на своем поле «Шрюсбери», победу над которым упустил на выезде (2:2). Правда, на поле «Энфилда» выйдет совсем не тот «Ливерпуль», чье участие в этом матче вроде бы подразумевается. Юрген Клопп увел главную команду на февральские каникулы, которые в этом году организовала АПЛ, в кубковом матче сыграет «Ливерпуль» U23 под руководством Нила Критчли, а немецкий тренер посмотрит игру с помощью своего ноутбука.
О причинах такого нетрадиционного и неуважительного подхода «Ливерпуля» к Кубку Англии мы рассказывали. Если коротко: все дело в недовольстве Клоппа слишком насыщенным календарем и в нежелании лишать команду заслуженного отдыха из-за практики переигровок. В общем, кубковая судьба «Ливерпуля» в руках молодежной команды, а ведь на следующей стадии «красные» могут встретиться с «Челси» — потенциально центральный матч пятого раунда. Действующий обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити» продолжает защиту титула и выглядит явным фаворитом турнира, хотя в игре пока все представители «Большой шестерки» и «Лестер», только «Тоттенхэму», как и «Ливерпулю», еще предстоит переигровка четвертого раунда.
Фаворит: «Манчестер Сити».
Кубок Английской лиги: на носу финал
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити»
Меньше чем через месяц станет известен обладатель Кубка английской Лиги. Почти наверняка в третий раз подряд трофей достанется «Манчестер Сити» и в пятый раз подряд — команде из Манчестера. В финальном матче 1 марта команда Хосепа Гвардиолы сыграет с одним из аутсайдеров АПЛ «Астон Виллой». В этом сезоне «горожане» дважды переиграли бирмингемцев с крупным счетом — 3:0 и 6:1, и какой бы сильной ни была кубковая магия, которая иногда преображает команды до неузнаваемости, с этим кубком, кажется, все ясно.
Явный фаворит: «Манчестер Сити».
Кубок Испании: четвертьфиналы
«Реал» — «Реал Сосьедад»
«Атлетик» — «Барселона»
«Гранада» — «Валенсия»
«Мирандес» — «Вильярреал»
Осталось восемь претендентов на Кубок Короля, а к концу рабочей недели их число сократится вдвое: до четвертьфинальной стадии включительно испанцы выясняют отношения в одноматчевых баталиях, а вот полуфинальные противостояния пройдут по системе «дома и в гостях». Действующий обладатель трофея — «Валенсия», и «Лос Чес» уже сегодня могут выйти в полуфинал, если обыграют «Гранаду». А самый сок четвертьфиналов — это противостояния «Реала» и «Барселоны» с баскскими клубами, особенно тяжко придется «Барселоне» на «Сан-Мамесе». «Реал» со своей надежной защитой и кубковым характером должен считаться фаворитом нынешнего розыгрыша. Впрочем, сначала нужно дойти до финала, в которых Зидан не знает поражений, да и «Барселону», игравшую в шести предыдущих финалах и выигравшую четыре из них, рано сбрасывать со счетов.
Фавориты: «Реал» и «Барселона».
Кубок Италии: полуфиналы
«Интер» - «Наполи»
«Милан» - «Ювентус»
В Италии рукой подать до финала, а претенденты один другого краше. В середине февраля и начале марта пройдут полуфинальные матчи, команды сыграют дома и на выезде, а решающий матч состоится 13 мая. Уже известно, что у Кубка Италии будет новый победитель, ведь выигравший трофей в сезоне-2018/19 «Лацио» уступил в четвертьфинале «Наполи» и выбыл из дальнейшей борьбы. Из оставшихся клубов шансы «Ювентуса» и «Интера» выглядят наиболее предпочтительно, они и в Серии A ведут борьбу за скудетто, и в финале Кубка Италии могут сойтись. Следим с удовольствием!
Фавориты: «Ювентус» и «Интер».
Кубок Германии: 1/8 финала
«Айнтрахт» - «РБ Лейпциг»
«Кайзерслаутерн» - «Фортуна» (Дюссельдорф)
«Шальке» - «Герта»
«Вердер» - «Боруссия» (Дортмунд)
«Байер» - «Штутгарт»
«Ферль» - «Унион»
«Бавария» - «Хоффенхайм»
«Саарбрюккен» - «Карлсруе»
Сегодня и завтра в Германии состоятся матчи 1/8 финала Кубка, по итогам которых количество соискателей трофея сократится вдвое. Титул защищает «Бавария», которая является одним из фаворитов текущего розыгрыша, как и любого другого турнира в своей стране. Впрочем, Кубок Германии — особый трофей, который любит менять хозяев каждый год: за последние пять розыгрышей было четыре разных победителя.
Фавориты: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия Д».
Кубок Франции: четвертьфиналы
«Бельфорт» - «Ренн»
«Дижон» - ПСЖ
«Лион» - «Марсель»
«Эпиналь» - «Сент-Этьен»
Если вы по привычке думаете, что Кубком Франции владеет ПСЖ, то вы ошибаетесь: в финале прошлого розыгрыша парижане в серии пенальти уступили «Ренну», который продолжает отстаивать свое звание. Четвертьфиналы Кубка Франции состоятся на будущей неделе, центральный матч — это противостояние двух «Олимпиков», лионского и марсельского. ПСЖ собирается побить «Дижон» за поражение в первом круге Лиги 1, а самые необычные участники четвертьфинала — это два клуба из четвертой лиги, «Бельфорт» и «Эпиналь». Впрочем, во Франции «низы» регулярно поднимаются высоко по кубковой сетке.
Фаворит: ПСЖ.