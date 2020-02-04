Кубковая экскурсия. Претендентов на трофеи всё меньше!

сегодня, 13:10

«Соккер.ру» изучает сетки национальных кубков и прогнозирует победителей турниров, которые часто и несправедливо бывают обделены вниманием.

Вот и сейчас вы наверняка в общих чертах знаете, кто лидирует в том или ином чемпионате из «Большой пятерки», но многие даже не думают о национальных кубках Англии, Испании и других футбольных стран. Какая там стадия? Какие уже случились сенсации? Кто выглядит главным претендентом на победу?

Кубок Англии: пятый раунд в марте и переигровки четвертого раунда

«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити»

«Рединг»/«Кардифф Сити» – «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» – «Шрюсбери Таун»/«Ливерпуль»

«Вест Бромвич» – «Ньюкасл Юнайтед»/«Оксфорд Юнайтед»

«Лестер Сити» – «Ковентри Сити»/«Бирмингем»

«Нортхэмптон»/«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон»/«Тоттенхэм Хотспур» – «Норвич Сити»

«Портсмут» – «Арсенал»

В старейшем футбольном турнире планеты до заветного финала на «Уэмбли» еще далеко: в марте состоится только пятый раунд (1/8 финала), причем еще даже не все участники известны, ведь на носу переигровки матчей четвертого раунда. В частности, сегодня «Ливерпуль» примет на своем поле «Шрюсбери», победу над которым упустил на выезде (2:2). Правда, на поле «Энфилда» выйдет совсем не тот «Ливерпуль», чье участие в этом матче вроде бы подразумевается. Юрген Клопп увел главную команду на февральские каникулы, которые в этом году организовала АПЛ , в кубковом матче сыграет «Ливерпуль» U23 под руководством Нила Критчли, а немецкий тренер посмотрит игру с помощью своего ноутбука.

О причинах такого нетрадиционного и неуважительного подхода «Ливерпуля» к Кубку Англии мы рассказывали. Если коротко: все дело в недовольстве Клоппа слишком насыщенным календарем и в нежелании лишать команду заслуженного отдыха из-за практики переигровок. В общем, кубковая судьба «Ливерпуля» в руках молодежной команды, а ведь на следующей стадии «красные» могут встретиться с «Челси» — потенциально центральный матч пятого раунда. Действующий обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити» продолжает защиту титула и выглядит явным фаворитом турнира, хотя в игре пока все представители «Большой шестерки» и «Лестер», только «Тоттенхэму», как и «Ливерпулю», еще предстоит переигровка четвертого раунда.

Фаворит: «Манчестер Сити».

Кубок Английской лиги: на носу финал

«Астон Вилла» - «Манчестер Сити»

Меньше чем через месяц станет известен обладатель Кубка английской Лиги. Почти наверняка в третий раз подряд трофей достанется «Манчестер Сити» и в пятый раз подряд — команде из Манчестера. В финальном матче 1 марта команда Хосепа Гвардиолы сыграет с одним из аутсайдеров АПЛ «Астон Виллой». В этом сезоне «горожане» дважды переиграли бирмингемцев с крупным счетом — 3:0 и 6:1, и какой бы сильной ни была кубковая магия, которая иногда преображает команды до неузнаваемости, с этим кубком, кажется, все ясно.

Явный фаворит: «Манчестер Сити».

Кубок Испании: четвертьфиналы

«Реал» — «Реал Сосьедад»

«Атлетик» — «Барселона»

«Гранада» — «Валенсия»

«Мирандес» — «Вильярреал»

Осталось восемь претендентов на Кубок Короля, а к концу рабочей недели их число сократится вдвое: до четвертьфинальной стадии включительно испанцы выясняют отношения в одноматчевых баталиях, а вот полуфинальные противостояния пройдут по системе «дома и в гостях». Действующий обладатель трофея — «Валенсия», и «Лос Чес» уже сегодня могут выйти в полуфинал, если обыграют «Гранаду». А самый сок четвертьфиналов — это противостояния «Реала» и «Барселоны» с баскскими клубами, особенно тяжко придется «Барселоне» на «Сан-Мамесе». «Реал» со своей надежной защитой и кубковым характером должен считаться фаворитом нынешнего розыгрыша. Впрочем, сначала нужно дойти до финала, в которых Зидан не знает поражений, да и «Барселону», игравшую в шести предыдущих финалах и выигравшую четыре из них, рано сбрасывать со счетов.

Фавориты: «Реал» и «Барселона».

Кубок Италии: полуфиналы

«Интер» - «Наполи»

«Милан» - «Ювентус»

В Италии рукой подать до финала, а претенденты один другого краше. В середине февраля и начале марта пройдут полуфинальные матчи, команды сыграют дома и на выезде, а решающий матч состоится 13 мая. Уже известно, что у Кубка Италии будет новый победитель, ведь выигравший трофей в сезоне-2018/19 «Лацио» уступил в четвертьфинале «Наполи» и выбыл из дальнейшей борьбы. Из оставшихся клубов шансы «Ювентуса» и «Интера» выглядят наиболее предпочтительно, они и в Серии A ведут борьбу за скудетто, и в финале Кубка Италии могут сойтись. Следим с удовольствием!

Фавориты: «Ювентус» и «Интер».

Кубок Германии: 1/8 финала

«Айнтрахт» - «РБ Лейпциг»

«Кайзерслаутерн» - «Фортуна» (Дюссельдорф)

«Шальке» - «Герта»

«Вердер» - «Боруссия» (Дортмунд)

«Байер» - «Штутгарт»

«Ферль» - «Унион»

«Бавария» - «Хоффенхайм»

«Саарбрюккен» - «Карлсруе»

Сегодня и завтра в Германии состоятся матчи 1/8 финала Кубка, по итогам которых количество соискателей трофея сократится вдвое. Титул защищает «Бавария», которая является одним из фаворитов текущего розыгрыша, как и любого другого турнира в своей стране. Впрочем, Кубок Германии — особый трофей, который любит менять хозяев каждый год: за последние пять розыгрышей было четыре разных победителя.

Фавориты: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия Д».

Кубок Франции: четвертьфиналы

«Бельфорт» - «Ренн»

«Дижон» - ПСЖ

«Лион» - «Марсель»

«Эпиналь» - «Сент-Этьен»

Если вы по привычке думаете, что Кубком Франции владеет ПСЖ , то вы ошибаетесь: в финале прошлого розыгрыша парижане в серии пенальти уступили «Ренну», который продолжает отстаивать свое звание. Четвертьфиналы Кубка Франции состоятся на будущей неделе, центральный матч — это противостояние двух «Олимпиков», лионского и марсельского. ПСЖ собирается побить «Дижон» за поражение в первом круге Лиги 1, а самые необычные участники четвертьфинала — это два клуба из четвертой лиги, «Бельфорт» и «Эпиналь». Впрочем, во Франции «низы» регулярно поднимаются высоко по кубковой сетке.