Недолго музыка играла для «Реала»

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Если «Реал» проиграет чемпионат Испании разрываемой противоречиями «Барсе» - это будет диагноз. «Соккер.ру» - о смене лидера в Ла Лиге, которая началась с гола Смолова.

В прошлом туре «Реал» прервал пятиматчевую победную серию в Примере, сыграв с «Сельтой» на своем поле. Начало неудачам «сливочных» положил Федор Смолов, чей быстрый гол вывел галисийцев, и хотя после этого «Мадрид» вышел вперед, «Сельта» все-таки увезла с «Сантьяго Бернабеу» ничью, подточившую лидерство команды Зидана в турнирной таблице. Преимущество над «Барселоной» сократилось до одного балла, причем в 25-м туре каталонцы вышли на поле первыми и захватили лидерство после разгрома «Эйбара» имени Месси. «Реалу» нужно было отвечать победой над «Леванте», чтобы вернуться на первую строчку, но… Впрочем, сначала несколько слов о матче «Барселона» - «Эйбар».

Как Месси «Эйбар» разгромил

Можно придумать много слов для описания событий и много эпитетов посвятить Лионелю Месси, который оформил «покер», но самый исчерпывающий комментарий по поводу матча на «Камп Ноу», завершившегося победой хозяев со счетом 5:0, дал официальный твиттер-аккаунт «Эйбара»:

Te sufrimos.

Te padecemos.

Te sobrellevamos.

Y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudirte.

🔝 @TeamMessi 🔝 pic.twitter.com/6md5L4ZSE3 — SD Eibar (@SDEibar) February 22, 2020

Мы натерпелись от тебя. Мы настрадались от тебя. Мы пытались справиться с тобой. Теперь у нас нет выбора, кроме как встать и аплодировать тебе.

Достойное приветствие героя матча, главное, чтобы в следующий раз защитники «Эйбара» не начали аплодировать Месси прямо во время игры, потому баски на «Камп Ноу» выглядели тотально плюшевыми, что с ними случается не в первый раз. Лео уже во второй раз в карьере отмечается «покером» в матче с «Эйбаром» (и это не считая дублей и хет-триков): в сентябре 2017-го «Барселона» выиграла у «оружейников» со счетом 6:1, и тогда Месси тоже забил четырежды.

В субботнем матче Лионель забивал даже тогда, когда собирался ассистировать партнеру: Гризманн замешкался на ударной позиции после паса аргентинца, мяч отскочил обратно к Месси, и так он оформил хет-трик. Заметным событием встречи стал дебют «чрезвычайного форварда» Брейтуэйта.

Мартин заменил Гризманна в середине второго тайма при счете 3:0 и сыграл продуктивно, поучаствовав в двух забитых голах. В официальном протоколе результативные действия датчанина отмечены не будут, потому что мяч доходил до Месси и Артура после касаний вратаря Дмитровича (во втором случае Брейтуэйт непосредственно атаковал ворота, а бразилец оказался первым на добивании), но вклад новичка в последние два гола огромный. Глядишь, и не попадет в список забытых форвардов.

«Леванте» и арбитры встали костьми в горле «Реала»

Матч против «Леванте» не был провальным для «Реала» в игровом смысле, но результат подкачал. «Сливочные» нанесли в два раза больше ударов по воротам, преимущество по попаданиям в створ — четырехкратное, мячом владели почти в два раза дольше. Кроме того, у «Реала» есть небезосновательные претензии к бригаде арбитров во главе с Эрнандесом. Не станем полностью перекладывать ответственность за неудачу на судей и случай (хотя и любопытно, в скольких таких моментах Хосе Луис Моралес, догоняя уходящий мяч, слету попадает в ближнюю девятку), но для понимания эти моменты очень важны. «Реал» проиграл, потому что это футбол, речь не идет о кризисе формы или идей. По крайней мере, на основании матча с «Леванте» такой вывод сделать нельзя.

С другой стороны, два подряд неудачных результата «Реала» в этой части сезона настораживают и точно не добавляют настроения команде накануне супервстреч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и с «Барселоной» в Ла Лиге. Все понимают, что за неделю «Реал» может похоронить сезон. Ответственность зашкаливает. Из Кубка Короля «сливочные» уже вылетели, дуэль с «Ман Сити» в 1/8 финала стартует на «Сантьяго Бернабеу», и очевидно, что нужно создавать задел перед выездом в Англию. Проиграв же «Барселоне», можно отстать от первого места на 5 очков, а это уже серьезно по меркам Ла Лиги. Зидан пытается снять давление с футболистов и говорит правильные вещи:

Преобладают негативные эмоции, потому что мы много атаковали, но не забили. Мы хорошо начали гостевой матч, создавая моменты, но нам не хватало голов, а это самая важная вещь в футболе. Во втором тайме они пошли вперёд и забили. Это досадно, потому что мы потеряли пять очков в двух матчах. У нас были очень хорошие моменты в этом сезоне, и мы не можем опустить голову из-за двух результатов. Мы должны думать о том, что сможем со всей энергией и страстью двигаться вперёд. Это неудачная серия, но мы должны думать о следующей неделе, где на кону будет стоять всё.

А еще одна большая, помимо результата, неудача для «Реала» - очередная травма Эдена Азара. Во втором тайме Эден получил удар по голеностопу и был экстренно заменен. По словам Зидана, все выглядит не очень хорошо. Напомню, недавно бельгиец вернулся после трехмесячного отсутствия. Первый сезон для Азара в Мадриде начался с толстого пуза и обернулся большим разочарованием.