«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:52

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет «Манчестер Сити». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для этого поединка.

«Реал» Мадрид

«Сливочные» провели два крайне неудачных матча, что стоило им потери лидерства в чемпионате Испании. Подопечные Зинедина Зидана не смогли дома обыграть «Сельту» (2:2), после чего и вовсе уступили в гостях «Леванте» (0:1).

Теперь «Галактикос» нужно срочно перестраиваться на предстоящий матч в Лиге Чемпионов, где их ожидает обозленный соперник, входящий в список главных фаворитов турнира.

Опять получил травму Эден Азар, выбывший до конца сезона. Также клуб из Мадрида по-прежнему не может рассчитывать на капризного Гарета Бэйла.

«Манчестер Сити»

Зажиточный клуб из Манчестера был ошеломлен новостью о том, что его отстранили от участий в двух следующих сезонах самого престижного клубного турнира Европы. Учитывая, что чемпионская гонка в АПЛ «Горожанами» уже проиграна, им ничего не остается, кроме как делать ставку на победу в текущей Лиге Чемпионов.

Перед вылетом в Мадрид подопечные Хосепа Гвардиолы добились трудовой победы над «Лестером» в гостях (1:0). В лазарете команды остается фланговый форвард Рахим Стерлинг.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» - 2.950

Ничья – 3.740

Победит «Манчестер Сити» - 2.340

Статистика

«Реал» побеждал «Сити» в 2 домашних матчах Лиги Чемпионов – 3:2 и 1:0.

«Сливочные» 2 раза сыграли вничью и 1 раз победили в 3 домашних матчах ЛЧ текущего сезона.

текущего сезона. В активе «Манчестер Сити» 2 победы и 1 ничья в 3 гостевых поединках проходящего турнира.

Прогноз

Сейчас говорить о кризисе «Реала» очень рано. Два провальных матча в Ла Лиге не показатель того, что команда Зидана оказалась в психологической и игровой яме. У клуба из Мадрида очень сильный центр поля, который особо активен при игре на контратаках.

«Манчестер Сити» приедет в Испанию с целью не допустить большое количество ошибок, держа в уме ответный матч в Англии. Вполне возможно, что осторожность команд поспособствует тому, что в этом матче будет забито небольшое количество голов. В БК Pinnacle ставки на ТМ(3) можно сделать с коэффициентом 1.813.