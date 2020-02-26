Мечи булатные, стрелы остры у варягов

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сегодня, 13:20

«Соккер.ру» оценивает шансы сборной Норвегии сыграть на чемпионате Европы 2020 года.

Ровно через месяц пройдут полуфинальные стыковые матчи отборочного турнира чемпионата Европы. Из восьми встреч, запланированных на 26 ноября, наибольший интерес вызывает встреча в Осло, где сыграют сборные Норвегии и Сербии.

Сборная Норвегии, блеснувшая в девяностые годы, постепенно стала увядать и увяла. Последний крупный турнир, в котором участвовали норвежцы, – был чемпионат Европы 2000 года. Сошло поколение Оле-Гуннара Сульшера, Ронни Йонсена и братьев Флу, наигрался Джон Карью, потускнел флагман норвежского футбола «Русенборг», и карета превратилась в тыкву. Норвегия не успела стать футбольной страной, оставшись лыжно-биатлонной державой.

Норвежские футболисты тоже как-то измельчали. Не в прямом смысле. Гигантов типа Карью у них хватало всегда. Но уровень игроков был уже не тот. Кроме того, в сборной Норвегии стало много игроков с далеко не нордической внешностью и не со скандинавскими фамилиями. Не ищите здесь расизм. Несколько причудливо смотрится команда из северной страны, никогда не имевшей колоний в Африке, укомплектованная смуглыми, а то и темнокожими парнями. Нельзя сказать, что коренные жители Норвегии разлюбили футбол. Но Сульшера и Яна-Ивара Мини Якобсена среди них не наблюдалось. Возник на горизонте юный гений Мартин Эдегор, но молодому полузащитнику нужно было пройти процесс взросления. А его вытащили в «Реал», носились с ним, как сейчас носятся с одной шведской девочкой, а потом как-то остыли. Дескать, не оправдал авансы. А Эдегор-то вырос в сильного игрока. Но об этом позже.

В 2017 году сборную Норвегии возглавил шведский специалист Ларс Лагербек. Который успешно работал в своей сборной, потом вытащил на чемпионат Европы исландскую команду, где островитяне устроили фурор. Но сборная Норвегии с новым тренером ни шатко, ни валко провела отборочный турнир в группе F. Проиграла лишь раз – на старте испанцам. Но заняла третье место в группе, отстав от шведов на четыре очка, а от команды Испании – на все девять. Сказались пять ничьих – ровно половина встреч группового этапа. Только новая формула турнира позволила норвежцам «остаться в теме», - а именно продолжить борьбу за выход на Евро.

Но эта относительная неудача «львов» мало кого огорчила, кроме самих жителей северной страны. Осталась незамеченной. В первый раз что ли. Но за несколько месяцев ситуация изменилась. Сейчас к норвежской команде обращены взоры тысяч любителей футбола из разных стран. Что же произошло?

В Норвегии появился большой футбольный талант – Эрлинг Холанд. Точнее, этот юноша заявил о себе ещё осенью. Матчами за австрийский «Ред Булл». И даже в сборную привлекался, сыграл пару раз. Но тогда Холанд был подающим надежды юношей. В «Боруссии» он показал себя уже зрелым мастером, даром, что самому нападающему всего девятнадцать лет. За каких-то два месяца норвежец превратился в европейскую звезду, которую ждут на европейском первенстве. В матче с сербами, а, может быть, и дальнейших встречах скандинавов, Холанду придётся примерить на себя роль лидера сборной. Которая не столько корона, сколько хомут.

Фактор номер два – Мартин Эдегор. Едва не сломавшийся психологически вундеркинд вовремя попал в руки Леонида Слуцкого, с помощью российского тренера спас свою карьеру. Норвежец ушёл из «Витесса», но в «Реале Сосьедад» он не пропал, наоборот, засверкал в чемпионате Испании. Представьте теперь связку Эдегор – Холанд и подумайте, какая мощь таится в сборной Норвегии. Сыграются ли Мартин с Эрлингом? А почему бы им не сыграться, двум молодым норвежцам, если они довольно быстро находили общий язык с совершенно новыми партнёрами.

И это ещё не всё. Выдающийся сезон проводит в «Трабзонспоре» Александр Серлот, который немногим старше двух упомянутых выше футболистов. Скандинав, которого в «Кристал Пэлас» упрекали в прямолинейности и «тормознутости», проявил себя тонким, гибким и результативным игроком. Возможно, Холанд и Серлот – нападающие одного плана. Ну и что? Что мешает их выпустить в паре? Будут ли они мешать друг другу? Так для этого у сборной Норвегии имеется главный тренер, который и должен придумать, как создать впереди ударную связку. А ведь в распоряжении Лангербека имеются и такие искушённые в сражениях форварды, как Джошуа Кинг и Тарик Эльюнусси.

Интересные футболисты собраны и в средней линии. Например, один из лидеров «Ростова» - Маттиас Норманн. Или бывший баскетболист Сандер Берге, недавно пополнивший ряды «Шеффилд Юнайтед». Не слишком заметен на поле, но чрезвычайно полезен капитан «львов» Стефан Йохансен. В обороне нет личностей уровня Руне Братсета или Ронни Йонсена, но выбор добротных футболистов у Лагербека имеется. В обойму входит и бывший игрок «Краснодара» Стефан Страндберг, сейчас он выступает в заштатном итальянском «Трапани». Основной вратарь Руне Ярстейн пропускает немало в своей «Герте», но вряд ли пост номер один будет доверен кому-то ещё. В отличие от Эрьяна Нюланда, сидящего на лавочке в «Астон Вилле», Ярстейн постоянно играет за свой клуб.

Пройдёт ли сборная Норвегии сербскую сборную? Сложно сказать. Однако на стороне скандинавов фактор своего поля, который станет важным козырем в этом противостоянии. Сейчас у Ларса Лагербека немного более качественный подбор игроков, нежели был четыре года назад, когда он командовал исландцами. И вполне сравним со шведским составом. Там был Ибрагимович, здесь – Холанд, который может превратиться в игрока калибра Златана.