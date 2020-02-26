Новый поход Роналду и еще один шанс Буффона

1582700456

сегодня, 10:00

«Ювентус» начинает свой путь в плей-офф с «разминочного» соперника. «Соккер.ру» сомневается, что у «Лиона» найдутся аргументы против чемпионов Италии.

В Лиге чемпионов, особенно на стадии плей-офф, не бывает слабых соперников, но с одними встретиться более желательно, а с другими — менее, по крайней мере, пока не розыгрыш не докатился до поздних стадий. Однозначно «Ювентусу» в 1/8 финала достался соперник из категории «наиболее предпочтительных»: команда, скатившаяся в середину таблицы чемпионата Франции, без своей главной звезды, угодившей в лазарет, и без каких-то выдающихся сильных сторон. В свою очередь, у «Ювентуса» набрал форму Роналду, а капитан Джорджо Кьеллини, пропустивший групповой раунд, вернулся в строй. Фаворит в этой паре очевиден.

Путь в плей-офф

«Лион». «Ткачи» были на грани вылета из Лиги чемпионов после групповой стадии. После поражения в 5-м туре от «Зенита» французский клуб откатился на третью строчку, а в решающем матче «РБ Лейпциг» забил два мяча к исходу получаса игры, поставив «Лион» на грань катастрофы. Но после перерыва «Олимпик» вырвал у лидера группы ничью, и так как «Бенфика» разгромила «Зенит», второе место досталось команде Руди Гарсии. Очень удачно для «Лиона» получилось!

«Ювентус». У «Старой Синьоры», как и у «Лиона», в соперниках по группе был российский клуб - «Локомотив». Железнодорожники были обыграны дважды со счетом 2:1, несмотря на сопротивление Алексея Миранчука. Впрочем, «Атлетико» с «Байером» тоже не создали особых проблем Роналду и Ко: «Юве» выиграл группу, набрав 16 очков, причем выход в плей-офф был оформлен уже после четырех матчей. Главным действующим лицом в осенней стадии турнира в рядах «бьянконери» был вовсе не Роналду, а Пауло Дибала, забивший 3 гола и сделавший 3 «ассиста». Особенно запомнилось шикарное исполнение штрафного с острого угла в матче с «Атлетико». Тот удар принес «Юве» победу над «матрасниками».

Форма команд

В 2020 году «Ювентус» сыграл 11 матчей, в которых одержал 8 побед, один раз сыграл вничью и дважды проиграл в выездных матчах с одинаковым счетом 1:2. Обидели чемпионов Италии «Наполи» и «Верона». Непосредственно перед игрой с «Лионом» туринцы не без труда обыграли в гостевом матче худшую команду Серии A СПАЛ . Счет — 2:1. Один из голов забил Криштиану Роналду, который феноменально проводит начало года: 13 голов в 10 матчах.

«Лион» на данный момент в таблице Лиги 1 делит места с 7-го по 11-е. В прошедший уикенд «ткачи» тоже играли на выезде и забили два безответных мяча в ворота «Метца» в концовках каждого из таймов. Если говорить только о чемпионате, то эта победа стала первой за пять туров, в которых «Лион» дважды проиграл и дважды сыграл вничью. Зато в рамках этой серии «ткачи» взяли верх над «Марселем» в четвертьфинале Кубка Франции. Месяц назад был оформлен выход в финал Кубка Лиги. Только кубковые турниры и могут спасти для команды Руди Гарсии этот сезон.

Важные слова

Руди Гарсия, главный тренер «Лиона»:

Мы должны быть хорошо мотивированы и готовы доставить проблемы «Ювентусу». Мы не можем фокусироваться только на защите, нам следует показать лучшую игру во всех аспектах, и болельщики способны помочь нам. Не всё потеряно, иначе нас не было бы на этой стадии турнира. Мы должны играть как команда, со сплоченностью и мотивацией. «Ювентус» играет в том же стиле, который Сарри прививал «Наполи» и «Эмполи», он очень тонкий тактик. В то же время, «Юве» настолько силен, что смены тренера не слишком влияют на футбол команды. Что касается Роналду, то специального плана сдерживания у нас нет, потому что в таком случае аналогичные планы нужно разработать для Дибалы и Игуаина. Мы будем противостоять «Ювентусу» в целом.

Маурицио Сарри, главный тренер «Ювентуса»:

Нашей целью должно быть Скудетто, а мечтой – Лига чемпионов. И иногда в жизни лучше преследовать мечты и не достигать целей. Проблема этого турнира в том, что в стадии плей-офф очень мало игр, и каждая из них может быть решающей. Какая бы команда ни выиграла турнир, она будет не только лучшей, но и самой везучей. В прошлом сезоне Лиги Европы «Челси» выступал с 13 победами и двумя ничьими, но на одном из этапов нам угрожал вылет, и удалось пройти дальше только по пенальти. «Лион» – опасная команда, их единственным недостатком до сих пор было отсутствие стабильности. У них есть техника, физическая сила и впечатляющая скорость. Их выход в этот раунд Лиги чемпионов был неотвратим, нам потребуется отличное выступление, чтобы добиться результата в противостоянии с ними.

Кадры и тактика

Помимо прочего, у «Лиона» внушительный список травмированных, причем некоторых игроков невозможно заменить. В первую очередь, это относится к Мемфису Депаю, который не играет из-за разрыва крестообразных связок. Джефф Рен-Аделед — еще один важный игрок, устроивший засаду в лазарете. Там же Юссуф Коне и Рафаэл. Все они могли бы играть в стартовом составе, если бы были здоровы. Перед матчем с «Юве» Руди Гарсия специально подчеркнул, что «Лион» не будет использовать схему из матча с «Метцем» (3-5-2) и вернется к традиционной расстановке 4-2-3-1. Не лукавит ли тренер «ткачей»? Допустим.

Ориентировочный состав «Лиона» (4-2-3-1): Лопеш — Тете, Андерсон, Денайер, Марсал — Мендеш, Тусар — Терье, Ауар, Траоре — Дембеле.

У «Ювентуса» не сыграет Демирал, есть проблемы у Хедиры, Дугласа Косты и Игуаина, но все трое вошли в заявку, как и Миралем Пьянич, который до переезда в Италию играл во Франции за «Метц» и три сезона за «Лион». Босниец, которого беспокоила приводящая мышца бедра, готов выйти на поле и будет рад сыграть против бывшей команды. Другой вопрос, выберет ли Маурицио Сарри Миралема в числе первых одиннадцати, если не будет до конца уверен в его форме, ведь Рэмзи забил гол СПАЛу, Бентанкур и Матюиди тоже в порядке. Скорее всего, не выйдет с первых минут и Джорджо Кьеллини, который отыграл 54 минуты в субботу.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (4-3-3): Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Матюиди, Бентанкур, Рэмзи — Дибала, Куадрадо, Роналду.