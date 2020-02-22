«Лестер» vs «Ман Сити». Гвардиола против возможного преемника

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сегодня, 16:51

«Челси» и «Тоттенхэм» оттягивают на себя внимание, но «Лестер» против «Ман Сити» - это встреча второй и третьей команд АПЛ . «Соккер.ру» есть о чем поговорить.

В какой-то момент могло показаться, что «Лестер» опять неожиданно для всех участвует в чемпионской гонке АПЛ , однако «Ливерпуль» выжал акселератор и остался в золотой колеснице один, оставив своих преследователей глотать пыль вперемешку с дымом и делить второе место. На самом деле, особой разницы между вторым, третьим и даже четвертым местом в Премьер-Лиге нет, но важно финишировать в топ-4, чтобы наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне.

В этом смысле позиции у «Лестера» и «Манчестер Сити» сильны, хотя «горожане», как известно, могут остаться без еврокубков не по спортивным причинам. Ориентируемся на «лис», которые занимают в турнирной таблице третью строчку: команда Брендана Роджерса опережает идущий четвертым «Челси» на 9 очков, а шествующий пятым «Тоттенхэм» - на 10. В этом туре две лондонские команды играют между собой, кто-то точно потеряет очки, как это часто делает в последнее время сам «Лестер», не побеждающий почти месяц.

Впрочем, это «почти месяц» звучит слишком громко, ведь в АПЛ была зимняя пауза, поэтому серия «Лестера» без побед составляет только три встречи: досадное поражение на последних секундах от «Астон Виллы» в полуфинальном матче Кубка Лиги, лишившее команду Брендана Роджерса возможности еще раз сыграть с «Сити» и побороться за трофей, а также два ничейных результата в АПЛ с не лыком шитыми командами - «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (0:0). Впрочем, «Сити» тоже не был слишком убедителен на этом отрезке: минимальное поражение от МЮ в Кубке Лиги (не помешало выйти в финал), поражение от «Тоттенхэма» и победа над «Вест Хэмом» в АПЛ .

Что касается положения команд в турнирной таблице относительно друг друга, то «Лестер» отстает от «Манчестер Сити» на четыре очка, то есть в случае домашней победы сумеет вплотную приблизиться к действующему чемпиону и обострить борьбу за вторую строчку. В случае же успеха команды Гвардиолы верхушка таблицы АПЛ окончательно станет похожа на слоеный пирог с огромными зазорами между командами.

Последние пять игр между «Лестером» и «Манчестер Сити»

21 декабря 2019: «Манчестер Сити» - «Лестер» - 3:1 ( АПЛ )

6 мая 2019: «Манчестер Сити» - «Лестер» - 1:0 ( АПЛ )

16 декабря 2018: «Лестер» - «Манчестер Сити» - 2:1 ( АПЛ )

18 декабря 2018: «Лестер» - «Манчестер Сити» - 1:1 (Кубок Лиги)

10 февраля 2018: «Манчестер Сити» - «Лестер» - 5:1 ( АПЛ )

Забитые голы: 5:11

За последние два года команды сыграли между собой пять матчей, на стороне «Сити» ощутимое преимущество: три победы и ничья (на самом деле, матч тоже завершился победой «горожан», только в серии пенальти) при единственном поражении. При этом можно посмотреть и с другого бока: хозяева в этом противостоянии не проигрывают на протяжении вот уже шести встреч.

Будем внимательно следить за…

Рикарду Перейра («Лестер»). Португалец — лидер АПЛ по отборам в нынешнем сезоне. 108 раз правый защитник «Лестера» забирал мяч в ногах у соперников, в среднем 4.3 успешных отбора за игру. Но это не должно создавать образ исключительно обороняющегося защитника: Рикарду в атаке эффективен, он уже забил 3 мяча, сделал 2 «ассиста», тащит мяч вперед, раздает передачи под удар. В отсутствие Рахима Стерлинга у Перейры должна появиться свобода для творчества, а для «Лестера» использование сильных качеств португальца в атаке — одна из ключевых точек давления на «Манчестер Сити», кто бы ни противостоял Рикарду на бровке (Зинченко или Менди).

Родри («Манчестер Сити»). Испанец — метроном в игре «Ман Сити», хотя и забить может, как показал матч против «Вест Хэма». Но главное — быстро двигать мяч в поиске неудачных перестроений соперника, а мяч у «горожан» будет, вопрос в том, как они им распорядятся. Многое зависит от Родри и качества переходов из обороны в атаку, которые испанец должен обеспечивать. Нужно помнить и о том, что «Лестер» умеет играть в прессинг, так что легко полузащитнику не будет. Между прочим, только ван Дейк в этом сезоне АПЛ сделал больше точных передач (1898), чем Родри (1676).

Роджерс против Гвардиолы

Хосеп Гвардиола уверяет, что не покинет «Манчестер Сити» в случае, если еврокубковый бан вступит в силу, но словам каталонского наставника можно верить до определенной степени. Во-первых, Пеп, кажется, не вполне осознает величину угрозы и верит тому, что говорят владельцы клуба. Во-вторых, он пока не почувствовал, каково это — остаться без Лиги чемпионов. В-третьих, самому клубу Гвардиола может оказаться не по карману.

В то же время, не в первый раз всплывает информация о том, что преемником Гвардиолы у руля «горожан» станет Брендан Роджерс. Впрочем, трудно будет сманить самого Роджерса из «Лестера» с Лигой чемпионов в кармане в забаненный «Ман Сити». В любом случае, эта деталь добавляет противостоянию «Лестера» и «Сити» специй.

Составы команд

«Лестер» не может рассчитывать на Хамзу Чудхури, который дисквалифицирован после удаления в матче с «Вулверхэмптоном», зато должен вернуться в старт Вилфрид Ндиди. У «Манчестер Сити» есть сомнения по Давиду Сильве, еще не сыграет Рахим Стерлинг, зато Гвардиола снова может рассчитывать на отбывшего дисквалификацию Зинченко, а также на вернувшегося после долгого лечения Ляпорта.

Ориентировочный состав «Лестера» (3-5-2): Шмейхель — Беннет, Союнджу, Эванс — Перейра, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Чиллуэлл — Перес, Варди.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон — Уокер, Фернадиньо, Ляпорт, Менди — Родриго, Гюндоган, де Брюйне — Марез, Б. Силва, Агуэро.

Прогноз «Соккер.ру»: в предыдущем матче «Ман Сити» относительно легко обыграл «Лестер» на «Этихаде», но прошлая встреча на «Кинг Паэр» завершилась победой «лис». А еще «горожанам» пришлось играть в середине недели против «Вест Хэма», а впереди — матча с «Реалом» в Лиге чемпионов. Это все на руку «Лестеру». Кажется, ничья в такой ситуации — наиболее вероятный исход.