Главные клубы РПЛ и их кадровая готовность

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сегодня, 18:00

Узнайте на «Соккер.ру», как после трансферной зимы чувствуют себя самые заметные футбольные коллективы.

Трансферная зима не получилась бурной. С заснеженной сделками зимой в этом году не сложилось. Но были кадровые потребности, задачи, сорванные сделки и покупки. Поскольку в пятницу возобновляется чемпионат, то пора оценить кадровый потенциал самых заметных клубов.

«Зенит»

Кадровая готовность: на 9 из 10.

Слабое место команды Семака – лимит, потому и был нужен Кокорин для ротации. Если ставить в основе Азмуна, Дриусси и Малкома, то остается место для троих легионеров. Барриос и два центральных защитника закрывают всю квоту. Дуглас за бортом, слева Леона Мусаева наигрывали. На флангах можно ждать Караваева и Жиркова, или же Дриусси будет на лавке, но это тоже ослабление – Шатов или Ерохин не радовали на фланге.

А вот если искать персонально слабое звено, что может повлиять на судьбу команду Семака в РПЛ или Кубке России, то это разве что Кержаков. «Зенит» ждут неприятности, только если начнет паниковать голкипер – Михаил не всю карьеру стабилен, а ветераны из центра обороны подхватят этот вирус. Но в целом явных кадровых минусов у лидера нет. По крайней мере, пока могут играть Дзюба, Ракицкий, Барриос и Азмун. Вот у кого нет адекватной подмены.

«Краснодар»

Кадровая готовность: на 6 из 10.

На сборах получили травмы Спайич и Мартынович, основная пара центральных защитников. Дошло до того, что против «Ростова» играли в закрытом режиме, пропустили от Еременко и прятали схему и состав. Случай смешной – в 21 веке так не шифруются, а ситуация страшная. Даже с основной парой центральных защитников чудили. Хорошо, что выдернули у «Рубина» Сорокина, но еще посмотрим, в каком он состоянии.

Плохо для «быков», что в лазарете атакующие Кабелья и Классон, ведь индивидуально сильные исполнители могли компенсировать оборону голами. Растет вес Сафонова, постараются улучшить работу в опорной зоне, ведь осенью не получалось, Газинского не хватало. Зато слабые звенья читаются - второй центральный защитник, и форвард. Игнатьев ушел, а Берг и Ари даже с защитой «Ростова» не справились, если играли. Понятно, что у «быков» есть ограничения из-за правил УЕФА , но без усиления и с опытными в лазарете будет сложно.

«Ростов»

Кадровая готовность: на 8 из 10.

Карпин после ухода Рагнара Сигурдссона искал человека в центр защиты. Решили, что раз сработала ставка на Чистякова, то нужно еще одного защитника из «Тамбова» за копейки подписать. Осипенко приехал и играл в закрытом матче против «Краснодара». Также есть Хаджикадунич, Чернов и Козлов. У всех есть и крутые матчи осенью, и слабые – именно в защите. Плюс Бабурин получил травму, хотя вроде бы должен вернуться в начале марта.

Где же кандидаты в слабые звенья? Не в атаке – там сильная тройка футболистов, причем не потеряли Шомуродова, что важно. И не в центре поля, ведь Норманн и Еременко играли прекрасно. Мог стать проблемой Попов – из-за нестабильности, осенью смотрелся классно, но появился Мамаев, что может закрыть пару позиций. Если Чистяков и Хаджикадунич не разочаруют без поддержки Сигурдссона, то у «Ростова» мало слабых мест. Разве что скамейка коротковатая, но на иную нет денег.

ЦСКА

Кадровая готовность: на 7 из 10.

Людей много, но не в каждом Ганчаренко уверен. Впрочем, москвичи и не ждали никого под основу. Когда ВЭБ получил акции «армейцев», то были заявления об усилении во имя путевки в ЛЧ . А зима показала, что тратить никто не собирается. Пришел форвард Шкурин из «Динамо-Брест» – нападающий нужен, пусть Чалов и в не АПЛ . Еще появился защитник Котин, но ему семнадцать лет, на вырост.

Как раз с возрастом и связаны опасения – перепады в игре ЦСКА иллюстрирует спарринг с «Зенитом», когда первый тайм провели ударно, второй – провалили. Ганчаренко нужно понять, как играть левым флангом, иначе эта зона останется не самой сильной, особенно в защите. А главная задача, кроме выбора правильной тройки защитников, чтобы Акинфеев реже вступал в игру, касается опорной зоны. ЦСКА пригодился бы Вернблум 2.0, но опытный человек не приехал.

«Динамо»

Кадровая готовность: на 8 из 10.

Учитывая, что было года два назад – грех жаловаться, но игровые проблемы остаются. Зато москвичи претендуют на пятое место, которое в случае победы «Зенита» или ЦСКА в Кубке России станет еврокубковым. Команда Новикова в списке самых богатых клубов – по бюджету заметно выше «Ростова». А вот аналогичный по силе и монолитности состав не собрали, хотя и обыграли южного соперника в очном поединке. И уже в субботу матч против «Спартака»!

У «Динамо» много футболистов, так что зимой усиливались точечно – приехали Скопинцев и Комличенко. Нужные новички на позиции, требующие усиления. Избыток вингеров иллюстрирует аренда Кардозу, дефицит центральных форвардов с голами – рокировка Шейдаева на Комличенко. Новиков получил нормальный состав, ведь явных слабых зон не осталось. Разве что опорная, ведь Каборе не лучшим образом провел осень. Но он, как и Юсупов – ребята опытные, должны прибавить.

«Спартак»

Кадровая готовность: на 9 из 10.

Ставки высокие, но и фишек на руках много. Здесь еще один столичный клуб с большим бюджетом – вторым в лиге, и потребностью в серийных победах – десятое место не устраивает. Но поскольку все основные ставки сделали летом, то зимой Тедеско получил только одного новичка – первого, кого попросил лично. Соболев должен себя показать, у него вряд ли будет второй и третий шансы, конкуренция большая. Зато можно перебирать напарников: Шюррле, Мирзов, Ларссон и Понсе играют по-разному.

«Спартак» укомплектован, но за зиму решили только одну проблему из двух очевидных – взяли центрального форварда, оставив справа в защите выбор между Рассказовым и Ещенко. «Красно-белых» может подвести именно Николай, который жаловался на давление со стороны фанатов, что успешные и готовые к основе люди обычно не делают. Зато у Тедеско фактически не осталось сомнений по остальным позициям, а еще большой выбор тех, кто может выйти на замену. Тихая зима читалась, осталось выжать максимум из Тиля и компании.

«Локомотив»

Кадровая готовность: на 5 из 10.

Антигерои трансферной зимы. Во-первых, Кикнадзе нашел бревно в глазу Геркуса – суд покажет, насколько претензии справедливые, но не нашел Семину новичков. Во-вторых, Юрия Павловича тоже можно упрекнуть – не исключено, что тренер отказался от новичков директора, предложил свои кандидатуры, ведь устал, что знакомится с новичками на первой тренировке. Москвичи нуждались в усилении, ведь есть вопросы даже к основным исполнителям.

Возможно, нужны были люди на оба фланга – Игнатьев и Рыбус не провели осень сказочно. Не исключено, что даже голкипера могли подыскать, ведь Гильерме нужна мотивация. Наконец, в атаке самые большие проблемы. Вот где слабое звено – Эдер. После ухода Смолова, который тоже не радовал, травм Джорджевича и Антона Миранчуку в атаке выбор скудный. План Семина в атаке и так не работал – Крыховяк компенсировал слабости форвардов, а брат Алексей добавлял с пенальти. И за зиму кадровые проблемы не решили.

Будут полагаться на опыт, опыт и еще раз опыт. Пожалуй, ключевое сражение весны – опыт против молодости, сыгранность против совершенно новых связей. И в пределах одной команды, и между разными клубами.