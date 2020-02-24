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Главные клубы РПЛ и их кадровая готовность

сегодня, 18:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Комличенко Николай
Комличенко Николай
Нападающий
Шкурин Илья
Шкурин Илья
Полузащитник

Узнайте на «Соккер.ру», как после трансферной зимы чувствуют себя самые заметные футбольные коллективы. 

Трансферная зима не получилась бурной. С заснеженной сделками зимой в этом году не сложилось. Но были кадровые потребности, задачи, сорванные сделки и покупки. Поскольку в пятницу возобновляется чемпионат, то пора оценить кадровый потенциал самых заметных клубов.

«Зенит»

Кадровая готовность: на 9 из 10.

Слабое место команды Семака – лимит, потому и был нужен Кокорин для ротации. Если ставить в основе Азмуна, Дриусси и Малкома, то остается место для троих легионеров. Барриос и два центральных защитника закрывают всю квоту. Дуглас за бортом, слева Леона Мусаева наигрывали. На флангах можно ждать Караваева и Жиркова, или же Дриусси будет на лавке, но это тоже ослабление – Шатов или Ерохин не радовали на фланге.

А вот если искать персонально слабое звено, что может повлиять на судьбу команду Семака в РПЛ или Кубке России, то это разве что Кержаков. «Зенит» ждут неприятности, только если начнет паниковать голкипер – Михаил не всю карьеру стабилен, а ветераны из центра обороны подхватят этот вирус. Но в целом явных кадровых минусов у лидера нет. По крайней мере, пока могут играть Дзюба, Ракицкий, Барриос и Азмун. Вот у кого нет адекватной подмены.

«Краснодар»

Кадровая готовность: на 6 из 10.

На сборах получили травмы Спайич и Мартынович, основная пара центральных защитников. Дошло до того, что против «Ростова» играли в закрытом режиме, пропустили от Еременко и прятали схему и состав. Случай смешной – в 21 веке так не шифруются, а ситуация страшная. Даже с основной парой центральных защитников чудили. Хорошо, что выдернули у «Рубина» Сорокина, но еще посмотрим, в каком он состоянии.

Плохо для «быков», что в лазарете атакующие Кабелья и Классон, ведь индивидуально сильные исполнители могли компенсировать оборону голами. Растет вес Сафонова, постараются улучшить работу в опорной зоне, ведь осенью не получалось, Газинского не хватало. Зато слабые звенья читаются - второй центральный защитник, и форвард. Игнатьев ушел, а Берг и Ари даже с защитой «Ростова» не справились, если играли. Понятно, что у «быков» есть ограничения из-за правил УЕФА, но без усиления и с опытными в лазарете будет сложно.

«Ростов»

Кадровая готовность: на 8 из 10.

Карпин после ухода Рагнара Сигурдссона искал человека в центр защиты. Решили, что раз сработала ставка на Чистякова, то нужно еще одного защитника из «Тамбова» за копейки подписать. Осипенко приехал и играл в закрытом матче против «Краснодара». Также есть Хаджикадунич, Чернов и Козлов. У всех есть и крутые матчи осенью, и слабые – именно в защите. Плюс Бабурин получил травму, хотя вроде бы должен вернуться в начале марта.

Где же кандидаты в слабые звенья? Не в атаке – там сильная тройка футболистов, причем не потеряли Шомуродова, что важно. И не в центре поля, ведь Норманн и Еременко играли прекрасно. Мог стать проблемой Попов – из-за нестабильности, осенью смотрелся классно, но появился Мамаев, что может закрыть пару позиций. Если Чистяков и Хаджикадунич не разочаруют без поддержки Сигурдссона, то у «Ростова» мало слабых мест. Разве что скамейка коротковатая, но на иную нет денег.

ЦСКА

Кадровая готовность: на 7 из 10.

Людей много, но не в каждом Ганчаренко уверен. Впрочем, москвичи и не ждали никого под основу. Когда ВЭБ получил акции «армейцев», то были заявления об усилении во имя путевки в ЛЧ. А зима показала, что тратить никто не собирается. Пришел форвард Шкурин из «Динамо-Брест» – нападающий нужен, пусть Чалов и в не АПЛ. Еще появился защитник Котин, но ему семнадцать лет, на вырост.

Как раз с возрастом и связаны опасения – перепады в игре ЦСКА иллюстрирует спарринг с «Зенитом», когда первый тайм провели ударно, второй – провалили. Ганчаренко нужно понять, как играть левым флангом, иначе эта зона останется не самой сильной, особенно в защите. А главная задача, кроме выбора правильной тройки защитников, чтобы Акинфеев реже вступал в игру, касается опорной зоны. ЦСКА пригодился бы Вернблум 2.0, но опытный человек не приехал.

«Динамо»

Кадровая готовность: на 8 из 10.

Учитывая, что было года два назад – грех жаловаться, но игровые проблемы остаются. Зато москвичи претендуют на пятое место, которое в случае победы «Зенита» или ЦСКА в Кубке России станет еврокубковым. Команда Новикова в списке самых богатых клубов – по бюджету заметно выше «Ростова». А вот аналогичный по силе и монолитности состав не собрали, хотя и обыграли южного соперника в очном поединке. И уже в субботу матч против «Спартака»!

У «Динамо» много футболистов, так что зимой усиливались точечно – приехали Скопинцев и Комличенко. Нужные новички на позиции, требующие усиления. Избыток вингеров иллюстрирует аренда Кардозу, дефицит центральных форвардов с голами – рокировка Шейдаева на Комличенко. Новиков получил нормальный состав, ведь явных слабых зон не осталось. Разве что опорная, ведь Каборе не лучшим образом провел осень. Но он, как и Юсупов – ребята опытные, должны прибавить.

«Спартак»

Кадровая готовность: на 9 из 10.

Ставки высокие, но и фишек на руках много. Здесь еще один столичный клуб с большим бюджетом – вторым в лиге, и потребностью в серийных победах – десятое место не устраивает. Но поскольку все основные ставки сделали летом, то зимой Тедеско получил только одного новичка – первого, кого попросил лично. Соболев должен себя показать, у него вряд ли будет второй и третий шансы, конкуренция большая. Зато можно перебирать напарников: Шюррле, Мирзов, Ларссон и Понсе играют по-разному.

«Спартак» укомплектован, но за зиму решили только одну проблему из двух очевидных – взяли центрального форварда, оставив справа в защите выбор между Рассказовым и Ещенко. «Красно-белых» может подвести именно Николай, который жаловался на давление со стороны фанатов, что успешные и готовые к основе люди обычно не делают. Зато у Тедеско фактически не осталось сомнений по остальным позициям, а еще большой выбор тех, кто может выйти на замену. Тихая зима читалась, осталось выжать максимум из Тиля и компании.

«Локомотив»

Кадровая готовность: на 5 из 10.

Антигерои трансферной зимы. Во-первых, Кикнадзе нашел бревно в глазу Геркуса – суд покажет, насколько претензии справедливые, но не нашел Семину новичков. Во-вторых, Юрия Павловича тоже можно упрекнуть – не исключено, что тренер отказался от новичков директора, предложил свои кандидатуры, ведь устал, что знакомится с новичками на первой тренировке. Москвичи нуждались в усилении, ведь есть вопросы даже к основным исполнителям.

Возможно, нужны были люди на оба фланга – Игнатьев и Рыбус не провели осень сказочно. Не исключено, что даже голкипера могли подыскать, ведь Гильерме нужна мотивация. Наконец, в атаке самые большие проблемы. Вот где слабое звено – Эдер. После ухода Смолова, который тоже не радовал, травм Джорджевича и Антона Миранчуку в атаке выбор скудный. План Семина в атаке и так не работал – Крыховяк компенсировал слабости форвардов, а брат Алексей добавлял с пенальти. И за зиму кадровые проблемы не решили.

Будут полагаться на опыт, опыт и еще раз опыт. Пожалуй, ключевое сражение весны – опыт против молодости, сыгранность против совершенно новых связей. И в пределах одной команды, и между разными клубами.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 20:08
Соперники за ЛЧ конечно будут ершистые.
Игра немного прагматичнее стала,
более нацелена на взятие ворот
(не обязательно красиво или быстро,
главное забить). Матч с Уфой и Зенитом показал, что могём. Главное психология.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 19:49
У ЦСКА не левый фланг обороны проблемный, а правый, где играет 17-летний Карпов. Нужно понимать, что ни Обляков ни Фернандес в этой схеме не защитники, а скорее игроки атаки. При схеме 3-5-2 они фланговые полузащитники. И уровень кадровой готовности покажет чемпионат. Ведь усиление - это не всегда трансферы. Иногда перевод игрока из молодежки в основу дает усиление, иногда просто правильно построенная работа на сборах, иногда восстановление травмированных. В этом отношении сюрпризом для многих аналитиков может стать возвращение в строй Васина, Дзагоева и Щенникова, списанных многими в "сбитые летчики".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:33
Не надо так реагировать, Эдуард Григорьевич. Иногда люди, как в данном случае, ляпнут что нибудь , не думая, считая, что привлекут к себе внимание. Этот гражданин к нашему клубу отношения не имеет. Такие ребята, как Ваня, Ильзат, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Дивеев - это блестящее будущее нашей команды. А ведь есть еще Кучаев, Костя -грузин, да и Илюше всего 20 лет. Я полон оптимизма!!!
Доброго здоровья Анатолий.
Во многом согласен. Особенно о Кучаеве.Он до травмы был во многом лучше Головина , особенно в отборах. Увы, сейчас он просто набирает форму. Сиге ВИГ мало даёт времени на поле, надеюсь в связке со Шкурином он больше будет приносить пользы. Не упомянул о Марадешвили, он тоже хороший воспитанник нашей Академии, будет толк. Смотрю с оптимизмом на заключительный отрезок игр.
112910415
112910415
сегодня в 19:24
скоро увидим, кто эффективней готовился !
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:18
Если Ганчаренко без усиления с самой молодой командой РПЛ по итогам сезона займет место в зоне ЛЧ, то ему в пору будет ставить памятник.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 19:12
Нечего гадать на кофейной гуще. Немного осталось, скоро сами увидим у кого какая кадровая готовность.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 19:03
У Локо 5 из 10? Чо за бред? Локо нужны всего 2 игрока - крайний защитник и форвард. Всё. В центре уже основным стал Магкеев, Эдер в этом сезоне забивает побольше Смолова. С полузащитой проблем и не было, есть 2 вратаря приличных.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:46
Кто вы ? Так судить о команде не достойно болельщика ЦСКА. Думаю что свист идёт из хлева.. По сути статьи, Багров сделал не плохой расклад, а там весна покажет что и как.
Не надо так реагировать, Эдуард Григорьевич. Иногда люди, как в данном случае, ляпнут что нибудь , не думая, считая, что привлекут к себе внимание. Этот гражданин к нашему клубу отношения не имеет. Такие ребята, как Ваня, Ильзат, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Дивеев - это блестящее будущее нашей команды. А ведь есть еще Кучаев, Костя -грузин, да и Илюше всего 20 лет. Я полон оптимизма!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Свидетели картофельного позора
сегодня в 18:23
Нам игроки не нужны , у нас Обляков полкоманды!
Кто вы ? Так судить о команде не достойно болельщика ЦСКА.
Думаю что свист идёт из хлева..

По сути статьи, Багров сделал не плохой расклад, а там весна покажет что и как.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 18:09
Нам игроки не нужны , у нас Обляков полкоманды!
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